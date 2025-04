Homem é executado enquanto assistia ao jogo do Atlético

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil ainda não tem pistas dos autores do homicídio de um homem de 30 anos, que levou 27 tiros, na noite desse sábado (26/4), em frente a um bar, na Rua Safira, no Bairro Bela Vista, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a polícia, três homens são suspeitos do assassinato. Eles chegaram ao local em um Fiat Palio cinza, que parou e dois de seus ocupantes desceram para cometer o crime. O terceiro suspeito procurado dirigia o veículo, que fugiu após a morte da vítima.

No local, há uma distribuidora e um bar. O homem estava no primeiro comércio, onde assistia ao jogo do Atlético contra o Mirassol, na companhia do proprietário do negócio.

A vítima chegou ao local por volta de 17h. Por volta de 20h, o Palio se aproximou e parou em frente ao comércio. De dentro do veículo desceram dois homens. Um deles se aproximou da vítima, com um revólver em punho, apontou e atirou. No entanto, a arma falhou.

Nesse instante, a vítima correu, tentando chegar ao bar, no entanto, o segundo homem que saiu do carro estava com uma submetralhadora e começou a atirar. A vítima foi atingida e caiu. O primeiro agressor, que conseguiu consertar o revólver, se aproximou e também disparou contra o homem.

Em seguida, os dois retornaram ao carro, que arrancou em alta velocidade e fugiu. A vítima chegou a ser socorrida por populares, sendo levado para o Hospital Regional de Betim, mas morreu na unidade de saúde.

Pistas

Nas primeiras investigações feitas por policiais militares com pessoas que estavam no local do crime, eles descobriram que a vítima pretendia montar um bar no Bairro Alto das Flores, o que despertou a ira de outro comerciante, que não aceitava ter um concorrente ao lado de seu estabelecimento, e fez ameaças ao possível concorrente.

Uma segunda hipótese levantada pelos policiais é que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas, no Bairro Jardim Brasília. Um levantamento da placa do carro de onde saíram os autores do assassinato mostrou que o veículo é clonado.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Policia Civil de Betim.