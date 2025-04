Preso homem suspeito de matar o sobrinho em Sabinópolis

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem, de 41 anos, suspeito de ter assassinato o sobrinho, de 14 anos, em Sabinópolis, no Leste de Minas Gerais, foi preso em flagrante pela Polícia Civil na quinta-feira (24/4). A prisão ocorreu na distrito de Euxenita.

Tão logo soube de um homicídio, a Polícia Civil deu início às investigações. Equipes da Delegacia de Sabinópolis foram ao local e os levantamentos apontaram para o suspeito, que foi localizado e preso.

No momento da prisão, o suspeito carregava um machado e apresentava lesões na cabeça e no pescoço, compatíveis com golpes provocados por ele mesmo, segundo a polícia.

Levado à delegacia, o homem prestou depoimento e foi encaminhado, em seguida, para o sistema penal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia