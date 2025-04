Pai espanca filho de 9 anos por sete horas e é preso

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Acusado de espancar o filho de 9 anos por 7 horas, Helisson Costa, de 34 anos, foi preso pela Polícia Militar nessa segunda-feira (21/4), em João Pinheiro, no Alto Paranaíba. O homem está sendo indiciado pela Polícia Civil por crimes de tortura.

As agressões teriam ocorrido no último sábado (19/4), segundo denúncia feita pela mãe da criança. Os pais são saparados. Ela contou aos policiais que viu hematomas pelo corpo do filho, quando este foi entregue a ela por Helisson.

Ela então perguntou ao filho o que havia acontecido e o menino respondeu que apanhou por cerca de sete horas, com o pai dando socos, tapas, chineladas e que chegou, até mesmo a enforcá-lo, o que fez com que desmaiasse.

As lesões, escoriações, edemas e hematomas no rosto, costas, braços e pernas, foram confirmados por um laudo médico, confirmando, segundo a polícia, a gravidade da violência.

Em seu depoimento, Helisson preferiu o silêncio, limitando a dizer que tudo será esclarecido. Ele nega as agressões. Disse que não agrediu o filho, e que apenas lhe deu um “corretivo”. E surpreendeu ao dizer que “o filho é branco, e por isso, acabou ficando marcado".

Helison tem passagens por tráfico de drogas e roubo. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Paracatu. A criança está recebendo acompanhamento médico e psicológico. O caso segue sendo investigado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia