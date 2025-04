Por ciúmes da tia, sobrinho mata o tio em Minas Gerais

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem, de 39 anos, usuário de crack, foi preso pela Polícia Militar, em São João del Rey, no Campo das Vertentes, cerca de três horas depois de ter assassinado o tio, de 55 anos, a tiros.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito tinha desavenças e ciúmes da mulher do tio. O crime aconteceu na Vila São Bento, que fica no Bairro Tejuco, na noite dessa sexta-feira (25/4).

Segundo testemunhas, ao perceber que o sobrinho estava armado, o tio fugiu, no entanto, foi perseguido e morto, em um beco. Depois de atirar, o homem fugiu.

Os três tiros atingiram a vítima no abdômen e nas costas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Os policiais militares apuraram que tio e sobrinho viviam em atrito e que o motivo das desavenças seria o ciúmes que o mais novo tinha da tia.

Ao ser cercado por policiais militares nas imediações do Campo do Alvorada, o sobrinho se entregou á polícia, apresentando, inclusive, a arma do crime. Ele foi levado para Delegacia de São João del Rey.