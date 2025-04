Guerra do tráfico de drogas ou dívida? Polícia investiga morte na Grande BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Guerra do tráfico de drogas ou dívida? É o que a Polícia Civil tenta descobrir, sobre a motivação do assassinato de um homem, de 30 anos, na noite dessa sexta-feira (25/4), na Rua Oliveira, no Bairro Estância Serra Verde, em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O plantão da Polícia Militar recebeu, por volta de 21h30, um telefonema de um morador da Estância Rio Verde, que dizia estar ouvindo tiros. Pouco tempo depois um novo telefonema, dando conta de que havia um corpo caído na rua.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram um homem, caído, de bruços, com vários tiros, envolto numa poça de sangue. O Samu foi chamado e comprovou que a vítima já estava sem vida.

Ao examinar o cadáver, a perícia da Polícia Civil informou que o homem tinha sido morto com 10 tiros, na cabeça e nas costas. Foram encontrados, próximo ao corpo, estojos de balas calibre .40.

Nas primeiras investigações, os policiais tomaram conhecimento de que dois homens foram vistos no local. Eles estavam à pé e fugiram em seguida aos tiros. Os informantes disseram não terem visto qualquer veículo no local.

Imagens de uma câmera de vídeo de uma residência próxima ao local do crime podem ajudar as investigações. O caso foi registrado na Delegacia de São Joaquim de Bicas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia