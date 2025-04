Tempo em BH: confira a previsão para este domingo (26)

Belo Horizonte amanheceu com sol entre nuvens na manhã deste domingo (26/04), com possibilidade de chuva isolada, segundo a empresa Climatempo. A previsão é que os termômetros registrem mínima de 18ºC e máxima de 28ºC.

A noite na capital será de muitas nuvens, mas com tempo firme.

Minas Gerais

Neste domingo as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo instável sobre grande parte do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Central Mineira, Metropolitana, Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Triângulo Mineiro.

Demais regiões, céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

A temperatura fica estável com mínima de 14ºC no Sul de Minas e máxima de 36ºC no Norte do estado.