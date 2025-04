Empresário é morto a tiros pelo próprio filho

O empresário Walas Rodrigues de Souza, de 49 anos, foi morto a tiros, numa avenida movimentada da região Central de Montes Claros, no Norte de Minas, na noite de segunda-feira (31/03). De acordo com a Polícia Militar (PM), o autor dos disparos foi o próprio filho de Walas, Bruno Gonçalves de Souza, de 29 anos, que confessou o homicídio e está preso.

O assassinato teve grande repercussão em Montes Claros (414, 3 mil habitantes), onde Walas Rodrigues era dono de uma empresa de compra e revenda de materiais recicláveis, principalmente latinhas de cerveja, do Sul da Bahia e do Norte de Minas. Por isso, tornou-se conhecido como “rei dos recicláveis”.

Conforme informações da PM, o homicídio foi motivado por desavença entre pai e filho, por questões financeiras envolvendo o fechamento de uma empresa, da qual eram sócios.

O que aconteceu

O crime foi cometido por volta das 20h30min, quando a vítima saía de um bar especializado em churrasco na avenida Deputado Esteves Rodrigues (“Avenida Sanitária”), perto do Mercado Municipal.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima estava na calçada do bar com a companheira, que foi cumprimentada pelo filho do empresário. O pai estava entretido com o celular e não percebeu a chegada do filho.

Na sequência, o empresário pediu a conta e, juntamente com a mulher, deslocou a pé para o carro, estacionado a cerca de 80 metros de distância, perto de uma esquina, em frente a uma loja de material de limpeza.

Ainda conforme o relato da PM, quando o empresário ia entrar no veiculo dele, o filho se aproximou e disparou seis vezes contra o pai, pelas costas. Walas foi atingido na região do tórax e morreu no local. A companheira dele testemunhou o crime e não foi atingida pelols tiros. O assassino confesso fugiu em seguida.

A prisão

Segundo o tenente Welington Guimarães, do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o serviço de inteligência da PM descobriu que o suspeito tinha se escondido em um hotel na saída de Montes Claros para Bocaiúva (MG).

Uma equipe da Polícia Militar foi até o hotel e prendeu o filho do empresário. O rapaz não resistiu à prisão e confessou o crime.

Segundo o militar, Bruno relatou que teve uma desavença com Walas por causa de uma empresa de produção de polietileno, na qual ambos eram sócios em Montes Claros. A alegação do suspeito foi que, após o fechamento da firma, ele passou a enfrentar dificuldades financeiras e culpou o pai pela situação, o que o levou a cometer o homicídio.

A Polícia Militar apreendeu um revólver usado no crime e o telefone celular do suspeito. Também foram apreendidos um revólver de propriedade da vítima, juntamente com um aparelho celular, na casa do empresário.