Acidente entre van e carreta deixa pelo menos 11 mortos na Bahia

Pelo menos 11 pessoas morreram quando uma van e uma carreta com soja colidiram de frente em uma rodovia no estado da Bahia, informaram as autoridades nesta segunda-feira (31).

O acidente ocorreu na noite de domingo quando os veículos seguiam por uma estrada que atravessa a região da Chapada Diamantina.

A van transportava 16 pessoas, sendo nove da mesma família, que saíram do município de Boa Vista de Tupim com destino à Ruy Barbosa, onde moravam.

"Foi uma colisão muito grave (...) e foram a óbito 11 pessoas, três crianças e oito adultos", disse o prefeito de Ruy Barbosa, Ney Dias, à rádio Sociedade.

Os sobreviventes, incluindo os dois motoristas, foram levados a hospitais da região.

A prefeitura de Ruy Barbosa declarou três dias de luto.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, lamentou a tragédia que deixou "um rastro de dor que atinge toda a cidade" de Ruy Barbosa, disse em sua conta na rede social X.

As autoridades estão investigando as causas do acidente.

