ITAPEVA

MG: motorista de aplicativo é preso na Fernão Dias com carro clonado

Jovem de 27 anos foi abordado pela PRF no km 926 da BR-381, em Itapeva, no Sul de Minas Gerais

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
08/08/2025 21:53

Policiais deram ordem de parada ao motorista, que conduzia um Hyundai HB20, na altura do km 926 da rodovia crédito: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta sexta-feira (8/8) que um motorista de aplicativo, de 27 anos, foi preso na BR-381, a rodovia Fernão Dias, em Itapeva (MG), no Sul do estado, com um carro clonado. A prisão aconteceu na noite da última quinta-feira (7/8).

Os policiais deram ordem de parada ao motorista, que conduzia um Hyundai HB20, na altura do km 926 da rodovia. Dentro do veículo também estavam familiares do jovem. Segundo apurado pela PRF, eles vinham da região Norte do estado.

“Durante verificação dos elementos identificadores do veículo, observou-se que alguns sinais possuíam adulteração, constatando-se que, na verdade, o automóvel se tratava de um clone. O veículo original teria sido adquirido por meio de leilão em nome de terceiro”, informou a PRF.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante, sendo encaminhado à delegacia da Polícia Civil no município de Camanducaia. Ele deve responder pelos crimes de receptação e adulteração de veículo. Os familiares foram liberados.

br-381 carro-clonado itapeva minas-gerais

