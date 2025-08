Filha de Che Guevara participa de eventos sobre saúde pública em Minas

A médica e ativista cubana Aleida Guevara, filha do líder "Che" Guevara, estará em Uberlândia nos dias 12 e 13 de agosto para uma série de atividades na Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Os eventos têm como foco o processo revolucionário cubano, os impactos do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos e os desafios enfrentados por Cuba no cenário contemporâneo.

No dia 12, terça-feira, a programação ocorre no campus Santa Mônica, a partir das 19h, nos auditórios C e D do bloco 5R. Às 19h, será realizado um Ato de Solidariedade à Cuba, seguido, às 19h30, da palestra “História da Revolução Cubana, bloqueio imperialista e o contexto atual”, com participação da convidada especial.

Já na quarta-feira (13/8), a partir das 9h30, Aleida participa de nova atividade no auditório do bloco 8C, no campus Umuarama da UFU. Desta vez, o foco será a experiência cubana na área da saúde e os efeitos do embargo econômico sobre o acesso a medicamentos e insumos médicos.

Pediatra, Aleida Guevara é uma das principais defensoras do sistema de saúde cubano, reconhecido por seu caráter universal e preventivo. Ao longo da carreira, atuou não apenas em Cuba, mas também em países como Angola, Equador e Nicarágua. Ela também trabalhou com crianças refugiadas e com deficiência, além de ter colaborado em projetos de ajuda médica em regiões afetadas por desastres naturais.

Segundo a médica, apesar das restrições provocadas pelo bloqueio dos Estados Unidos, Cuba conseguiu desenvolver um modelo de saúde pública baseado na solidariedade e no compromisso social. Todos os eventos são gratuitos e abertos ao público.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As atividades são organizadas por um conjunto de entidades sindicais, estudantis e populares: ADUFU – Seção Sindical, SINTET/UFU, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento Terra, Trabalho e Liberdade (MTL), Central de Movimentos Populares (CMP), Associação de Pós-Graduandos da UFU (APG), Liga de Saúde Coletiva/UFU, Cozinhas Comunitárias, Centro Acadêmico de História (CAHIS) da UFU, Afronte e Levante Popular da Juventude.