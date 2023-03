Vá pra Cuba: ilha caribenha é destino em alta no mundo

Desde o alívio nas restrições dos EUA, Havana registra uma explosão de turistas norte-americanos (foto: YAMIL LAGE/AFP )

Traveler's Choice, prêmio anual do TripAdvisor que leva em consideração os destinos mais bem avaliados pelos seus usuários no ano anterior, elegeu Cuba como destino em alta no mundo





listou 25 destinos que estão em alta em 2023. No top 5, em primeiro lugar ficou Cuba, depois, na ordem, Vietnã, Ilha Maurício (África), Camboja e Tailândia. O Brasil ficou de fora, mas em compensação, quando o quesito é praia, não tem pra ninguém: A premiação lista as cidades menos conhecidas a novos refúgios, estes locais estão cada vez mais procurados. No total, o Traveler's Choice, depois, na ordem,. O Brasil ficou de fora, mas em compensação, quando o quesito é praia, não tem pra ninguém: a Baía do Sancho, em Noronha, foi eleita a praia mais desejada do mundo de acordo com a plataforma de viagens.

Mas, o que fez Cuba subir no ranking e ganhar destaque global? Desde que os Estados Unidos aliviaram as restrições de voos à Cuba, em maio de 2022, o turismo vem retomando e passou a ser mais uma opção de férias dos norte-americanos nas praias do Caribe.

Cidadãos americanos ainda precisam enfrentar alguns desafios para visitar Cuba, mas como visitantes do mundo todo sabem, a ilha oferece oportunidades incríveis de troca cultural. Havana é uma mistura de arquitetura do velho mundo e cultura contemporânea. A maior ilha do Caribe, é um destino turístico em ascensão devido à sua história rica, cultura vibrante, praias deslumbrantes e arquitetura colonial única. Se você está planejando uma viagem para este país encantador, aqui estão alguns dos principais atrativos que você não pode perder:





Havana

O rum cubano é patrimônio nacional, tanto, que a bebida até ganhou um museu na capital, Havana (foto: YAMIL LAGE/AFP)

A capital de Cuba é uma cidade vibrante e colorida, repleta de prédios coloniais, carros antigos e muita música. O centro histórico de Havana, conhecido como Habana Vieja, é um Patrimônio Mundial da UNESCO e um dos locais mais populares entre os turistas. Aqui você pode explorar as ruas estreitas e sinuosas da cidade velha, admirar a arquitetura colonial e desfrutar de uma bebida cubana em um dos muitos bares locais.





Varadero

A águas verdes do Caribe, em Varadero, é destino preferido para quem busca praia (foto: ADALBERTO ROQUE/AFP)

É uma cidade turística na costa Norte de Cuba, conhecida por suas praias de areia branca e águas cristalinas. Com mais de 20 km de extensão, a praia é o principal atrativo da cidade, oferecendo aos visitantes uma ampla gama de atividades, como esportes aquáticos, mergulho, passeios de barco e muito mais.





Trinidad

Outro destino imperdível, Trinidad é uma cidade colonial bem preservada, localizada no Centro de Cuba. Lá, os visitantes podem explorar as ruas de paralelepípedos e as casas coloridas da cidade velha, que foi declarada Patrimônio Mundial da UNESCO. Além disso, a cidade é um ótimo ponto de partida para explorar as montanhas circundantes e os parques naturais.



Parque Nacional Viñales

No Parque Nacional Viñales os visitantes podem caminhar pelas trilhas ecológicas e visitar as plantações de tabaco (foto: YAMIL LAGE/AFP)

O parque é uma área protegida no Oeste de Cuba, famosa por suas formações rochosas de calcário, conhecidas como mogotes. Os visitantes podem explorar as cavernas e grutas da região, caminhar pelas trilhas ecológicas e visitar as plantações de tabaco, onde os cigarros cubanos famosos são produzidos.





Santiago de Cuba

Em Santiago de Cuba se encontra a Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, erguida em 1520 (foto: TripAdvisor/Divulgação)

É a segunda maior cidade de Cuba, localizada no extremo sudeste da ilha. Aqui, os visitantes podem explorar a rica história da cidade, visitando museus e monumentos, como a fortaleza de El Morro, a Catedral de Santiago de Cuba e o Museu do Carnaval.



Resumindo, Cuba merece uma vista também:





Praias - Cuba tem algumas das praias mais bonitas do mundo, como Varadero, Cayo Coco e Cayo Santa Maria. A água cristalina, a areia branca e a paisagem de tirar o fôlego tornam esses lugares perfeitos para relaxar e desfrutar do sol.





Tabaco - Se você é um fã de charutos, não deixe de visitar a região de Vuelta Abajo, em Pinar del Rio. É lá onde o tabaco é cultivado e os charutos são feitos à mão por artesãos experientes.





Música - A música é uma parte importante da cultura cubana e há muitos locais onde você pode desfrutar de música ao vivo, especialmente em Havana. Alguns dos gêneros musicais mais populares em Cuba são salsa, son e rumba.





Comida - A culinária cubana é uma mistura de influências espanholas, africanas e caribenhas. Alguns pratos típicos incluem arroz e feijão, ropa vieja (carne desfiada com arroz e feijão), camarão à crioula e mojito (bebida de rum com hortelã e limão).





Patrimônio Cultural - Cuba tem uma rica história cultural e muitos lugares históricos para visitar, como o Museu da Revolução em Havana e o Castelo do Morro em Santiago de Cuba.





Transporte - Os táxis são um meio de transporte popular em Cuba, mas o sistema de ônibus também é eficiente e econômico. Se você quiser se aventurar em Cuba, alugue um carro ou motocicleta para explorar as estradas cênicas.





Povo - Os cubanos são um povo amigável e hospitaleiro, conhecidos por sua alegria de viver e sua paixão pela música e pela dança. Interaja com os moradores locais e experimente a verdadeira cultura cubana.





Rum - Cuba é famosa por seu rum, então não deixe de experimentar alguns dos melhores rums do mundo, como o Havana Club.





Festivais - Há muitos festivais e celebrações em Cuba, como o Festival Internacional de Jazz de Havana. Verifique as datas e planeje sua viagem em torno desses eventos para experimentar a cultura e a diversão cubanas em seu melhor momento.