BR-259: PM para motorista suspeito, que tenta fugir e é preso por tráfico

Um motorista, de 29 anos, foi preso por tráfico de drogas, direção perigosa e resistência depois de ser abordado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na BR-259, em Conselheiro Pena (MG), e tentar fugir. O caso ocorreu na altura do quilômetro 84 da rodovia, na tarde desse sábado (9/8) e resultou em uma perseguição policial. O suspeito, que tem passagens por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, só foi detido em Mutum (MG) neste domingo (10).

De acordo com a PMRv, o homem, que dirigia um Gol cinza, foi abordado durante a operação Trânsito Seguro no Posto de Fiscalização Rodoviário. Quando os policiais pediram para que o condutor saísse do carro para busca pessoal e veicular, ele fugiu em alta velocidade, fazendo ultrapassagens perigosas e proibidas na rodovia MGC-458, sentido Conselheiro Pena (MG).

Durante a perseguição, na altura do quilômetro 04, a equipe policial viu que o motorista descartou vários objetos pela janela do carro, posteriormente identificados como 10 barras de maconha, meia barra fracionada da mesma droga e uma barra de crack. Ele fez várias manobras perigosas, como ultrapassagem sobre ponte e tráfego na contramão.

A perseguição mobilizou equipes das cidades mineiras de Conselheiro Pena, Aimorés, Pocrane, Ipanema e Mutum. O veículo só foi localizado neste domingo estacionado em uma rua de Mutum. Já o suspeito foi encontrado nas imediações de um bar e tentou fugir novamente, mas foi preso.

O veículo utilizado na fuga foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado do Detran/MG. O celular do motorista também foi apreendido e será apresentado ao delegado de plantão junto da droga apreendida.

