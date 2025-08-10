Assine
PERSEGUIÇÃO POLICIAL

BR-259: PM para motorista suspeito, que tenta fugir e é preso por tráfico

Perseguição policial começou em Conselheiro Pena (MG), na tarde de sábado (9), e suspeito foi preso neste domingo (10) em Mutum (MG)

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
10/08/2025 13:02

Motorista foi preso e droga apreendida
Motorista foi preso e droga apreendida crédito: PMRv/Divulgação

Um motorista, de 29 anos, foi preso por tráfico de drogas, direção perigosa e resistência depois de ser abordado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na BR-259, em Conselheiro Pena (MG), e tentar fugir. O caso ocorreu na altura do quilômetro 84 da rodovia, na tarde desse sábado (9/8) e resultou em uma perseguição policial. O suspeito, que tem passagens por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, só foi detido em Mutum (MG) neste domingo (10).

De acordo com a PMRv, o homem, que dirigia um Gol cinza, foi abordado durante a operação Trânsito Seguro no Posto de Fiscalização Rodoviário. Quando os policiais pediram para que o condutor saísse do carro para busca pessoal e veicular, ele fugiu em alta velocidade, fazendo ultrapassagens perigosas e proibidas na rodovia MGC-458, sentido Conselheiro Pena (MG).

Durante a perseguição, na altura do quilômetro 04, a equipe policial viu que o motorista descartou vários objetos pela janela do carro, posteriormente identificados como 10 barras de maconha, meia barra fracionada da mesma droga e uma barra de crack. Ele fez várias manobras perigosas, como ultrapassagem sobre ponte e tráfego na contramão.

A perseguição mobilizou equipes das cidades mineiras de Conselheiro Pena, Aimorés, Pocrane, Ipanema e Mutum. O veículo só foi localizado neste domingo estacionado em uma rua de Mutum. Já o suspeito foi encontrado nas imediações de um bar e tentou fugir novamente, mas foi preso.

O veículo utilizado na fuga foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado do Detran/MG. O celular do motorista também foi apreendido e será apresentado ao delegado de plantão junto da droga apreendida.

O que foi apreendido?

  • 10 barras de maconha + 1/2 barra (totalizando cerca de 10kg)
  • 1 barra de crack (cerca de 1kg)
  • 1 celular
  • 1 veículo

