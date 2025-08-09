Chuva intensa pode atingir mais de 100 cidades em Minas
Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia prevê fortes chuvas ao longo deste sábado (9/8); confira a lista de municípios e as recomendações do órgão
compartilheSiga no
Chuvas intensas podem atingir 184 municípios de Minas Gerais neste sábado (9/8), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de precipitação por dia, com ventos de até 60km/h.
Segundo o órgão nacional, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos e é válido até o final do dia.
Leia Mais
Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Em BH
Na madrugada de hoje, choveu em Belo Horizonte, sem consequências. A última vez que havia chovido na capital mineira no ano de 2025 foi em 26 de julho. Não há previsão de nova precipitação.
Como fica o tempo em Minas?
De acordo com o Inmet, o sábado deve ser de tempo estável e seco na maior parte do estado de Minas Gerais. Neste final de semana, a rápida passagem de um sistema frontal pela região sudeste provoca o aumento da nebulosidade e a melhora nos índices de umidade relativa do ar.
A previsão indica céu nublado com chuva isolada na Zona da Mata e parcialmente nublado com chuva isolada no Rio Doce e Mucuri. Nas regiões Sul/Sudoeste, Campo das Vertente, Oeste, Metropolitana, Central, Triângulo e Alto Paranaíba, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.
Uma massa de ar frio avança sobre o estado, provocando queda nas temperaturas no domingo e, principalmente, na segunda. Para o domingo, há previsão de geada para o Sul de Minas e possibilidade de geada também no Triângulo e Alto Paranaíba.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Quais cidades estão sob alerta?
- Abre Campo
- Aimorés
- Aiuruoca
- Alagoa
- Além Paraíba
- Alpercata
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alvarenga
- Amparo do Serra
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Antônio Prado de Minas
- Aracitaba
- Arantina
- Araponga
- Argirita
- Astolfo Dutra
- Ataléia
- Barão de Monte Alto
- Belmiro Braga
- Bias Fortes
- Bicas
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus do Galho
- Caiana
- Cajuri
- Canaã
- Caparaó
- Capitão Andrade
- Caputira
- Carangola
- Caratinga
- Carvalhos
- Cataguases
- Central de Minas
- Chácara
- Chalé
- Chiador
- Coimbra
- Conceição de Ipanema
- Conselheiro Pena
- Coronel Pacheco
- Córrego Novo
- Cuparaque
- Descoberto
- Divinésia
- Divino
- Divino das Laranjeiras
- Dom Cavati
- Dona Eusébia
- Durandé
- Engenheiro Caldas
- Entre Folhas
- Ervália
- Espera Feliz
- Estrela Dalva
- Eugenópolis
- Ewbank da Câmara
- Faria Lemos
- Fernandes Tourinho
- Fervedouro
- Frei Inocêncio
- Galiléia
- Goiabeira
- Goianá
- Governador Valadares
- Guarani
- Guarará
- Guidoval
- Guiricema
- Iapu
- Imbé de Minas
- Inhapim
- Ipanema
- Itabirinha
- Itamarati de Minas
- Itamonte
- Itanhomi
- Itueta
- Jampruca
- Jequeri
- Juiz de Fora
- Lajinha
- Laranjal
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Luisburgo
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Mantena
- Mar de Espanha
- Maripá de Minas
- Martins Soares
- Mathias Lobato
- Matias Barbosa
- Matipó
- Mendes Pimentel
- Mercês
- Miradouro
- Miraí
- Muriaé
- Mutum
- Nova Belém
- Nova Módica
- Olaria
- Orizânia
- Palma
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra Dourada
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Piau
- Piedade de Caratinga
- Pirapetinga
- Piraúba
- Pocrane
- Raul Soares
- Recreio
- Reduto
- Resplendor
- Rio Casca
- Rio Novo
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Rosário da Limeira
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Margarida
- Santana de Cataguases
- Santana do Deserto
- Santana do Manhuaçu
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita de Minas
- Santa Rita do Itueto
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santo Antônio do Grama
- Santos Dumont
- São Domingos das Dores
- São Félix de Minas
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Geraldo do Baixio
- São João do Manhuaçu
- São João do Manteninha
- São João do Oriente
- São João Nepomuceno
- São José do Divino
- São José do Mantimento
- São Miguel do Anta
- São Pedro dos Ferros
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Anta
- Senador Cortes
- Sericita
- Silveirânia
- Simão Pereira
- Simonésia
- Sobrália
- Tabuleiro
- Taparuba
- Tarumirim
- Teixeiras
- Tocantins
- Tombos
- Tumiritinga
- Ubá
- Ubaporanga
- Vargem Alegre
- Vermelho Novo
- Viçosa
- Vieiras
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande