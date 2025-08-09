Assine
ALERTA DE CHUVA

Chuva intensa pode atingir mais de 100 cidades em Minas

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia prevê fortes chuvas ao longo deste sábado (9/8); confira a lista de municípios e as recomendações do órgão

09/08/2025 12:12

Na Praça Sete, muitas pessoas com guarda-chuva
Cidades mineiras podem enfrentar chuva intensa neste sábado (9/8) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Chuvas intensas podem atingir 184 municípios de Minas Gerais neste sábado (9/8), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de precipitação por dia, com ventos de até 60km/h.

Segundo o órgão nacional, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos e é válido até o final do dia.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Em BH

Na madrugada de hoje, choveu em Belo Horizonte, sem consequências.  A última vez que havia chovido na capital mineira no ano de 2025 foi em 26 de julho. Não há previsão de nova precipitação. 

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Inmet, o sábado deve ser de tempo estável e seco na maior parte do estado de Minas Gerais. Neste final de semana, a rápida passagem de um sistema frontal pela região sudeste provoca o aumento da nebulosidade e a melhora nos índices de umidade relativa do ar.

A previsão indica céu nublado com chuva isolada na Zona da Mata e parcialmente nublado com chuva isolada no Rio Doce e Mucuri. Nas regiões Sul/Sudoeste, Campo das Vertente, Oeste, Metropolitana, Central, Triângulo e Alto Paranaíba, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

Uma massa de ar frio avança sobre o estado, provocando queda nas temperaturas no domingo e, principalmente, na segunda. Para o domingo, há previsão de geada para o Sul de Minas e possibilidade de geada também no Triângulo e Alto Paranaíba.

Quais cidades estão sob alerta?

  • Abre Campo
  • Aimorés
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Além Paraíba
  • Alpercata
  • Alto Caparaó
  • Alto Jequitibá
  • Alvarenga
  • Amparo do Serra
  • Andrelândia
  • Antônio Carlos
  • Antônio Prado de Minas
  • Aracitaba
  • Arantina
  • Araponga
  • Argirita
  • Astolfo Dutra
  • Ataléia
  • Barão de Monte Alto
  • Belmiro Braga
  • Bias Fortes
  • Bicas
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Jesus do Galho
  • Caiana
  • Cajuri
  • Canaã
  • Caparaó
  • Capitão Andrade
  • Caputira
  • Carangola
  • Caratinga
  • Carvalhos
  • Cataguases
  • Central de Minas
  • Chácara
  • Chalé
  • Chiador
  • Coimbra
  • Conceição de Ipanema
  • Conselheiro Pena
  • Coronel Pacheco
  • Córrego Novo
  • Cuparaque
  • Descoberto
  • Divinésia
  • Divino
  • Divino das Laranjeiras
  • Dom Cavati
  • Dona Eusébia
  • Durandé
  • Engenheiro Caldas
  • Entre Folhas
  • Ervália
  • Espera Feliz
  • Estrela Dalva
  • Eugenópolis
  • Ewbank da Câmara
  • Faria Lemos
  • Fernandes Tourinho
  • Fervedouro
  • Frei Inocêncio
  • Galiléia
  • Goiabeira
  • Goianá
  • Governador Valadares
  • Guarani
  • Guarará
  • Guidoval
  • Guiricema
  • Iapu
  • Imbé de Minas
  • Inhapim
  • Ipanema
  • Itabirinha
  • Itamarati de Minas
  • Itamonte
  • Itanhomi
  • Itueta
  • Jampruca
  • Jequeri
  • Juiz de Fora
  • Lajinha
  • Laranjal
  • Leopoldina
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Luisburgo
  • Manhuaçu
  • Manhumirim
  • Mantena
  • Mar de Espanha
  • Maripá de Minas
  • Martins Soares
  • Mathias Lobato
  • Matias Barbosa
  • Matipó
  • Mendes Pimentel
  • Mercês
  • Miradouro
  • Miraí
  • Muriaé
  • Mutum
  • Nova Belém
  • Nova Módica
  • Olaria
  • Orizânia
  • Palma
  • Passa Quatro
  • Passa Vinte
  • Patrocínio do Muriaé
  • Paula Cândido
  • Pedra Bonita
  • Pedra do Anta
  • Pedra Dourada
  • Pedro Teixeira
  • Pequeri
  • Piau
  • Piedade de Caratinga
  • Pirapetinga
  • Piraúba
  • Pocrane
  • Raul Soares
  • Recreio
  • Reduto
  • Resplendor
  • Rio Casca
  • Rio Novo
  • Rio Pomba
  • Rio Preto
  • Rochedo de Minas
  • Rodeiro
  • Rosário da Limeira
  • Santa Bárbara do Leste
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santa Margarida
  • Santana de Cataguases
  • Santana do Deserto
  • Santana do Manhuaçu
  • Santa Rita de Ibitipoca
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita de Minas
  • Santa Rita do Itueto
  • Santo Antônio do Aventureiro
  • Santo Antônio do Grama
  • Santos Dumont
  • São Domingos das Dores
  • São Félix de Minas
  • São Francisco do Glória
  • São Geraldo
  • São Geraldo do Baixio
  • São João do Manhuaçu
  • São João do Manteninha
  • São João do Oriente
  • São João Nepomuceno
  • São José do Divino
  • São José do Mantimento
  • São Miguel do Anta
  • São Pedro dos Ferros
  • São Sebastião da Vargem Alegre
  • São Sebastião do Anta
  • Senador Cortes
  • Sericita
  • Silveirânia
  • Simão Pereira
  • Simonésia
  • Sobrália
  • Tabuleiro
  • Taparuba
  • Tarumirim
  • Teixeiras
  • Tocantins
  • Tombos
  • Tumiritinga
  • Ubá
  • Ubaporanga
  • Vargem Alegre
  • Vermelho Novo
  • Viçosa
  • Vieiras
  • Visconde do Rio Branco
  • Volta Grande

