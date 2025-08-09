Chuva intensa pode atingir mais de 100 cidades em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Chuvas intensas podem atingir 184 municípios de Minas Gerais neste sábado (9/8), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de precipitação por dia, com ventos de até 60km/h.

Segundo o órgão nacional, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos e é válido até o final do dia.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Em BH

Na madrugada de hoje, choveu em Belo Horizonte, sem consequências. A última vez que havia chovido na capital mineira no ano de 2025 foi em 26 de julho. Não há previsão de nova precipitação.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Inmet, o sábado deve ser de tempo estável e seco na maior parte do estado de Minas Gerais. Neste final de semana, a rápida passagem de um sistema frontal pela região sudeste provoca o aumento da nebulosidade e a melhora nos índices de umidade relativa do ar.

A previsão indica céu nublado com chuva isolada na Zona da Mata e parcialmente nublado com chuva isolada no Rio Doce e Mucuri. Nas regiões Sul/Sudoeste, Campo das Vertente, Oeste, Metropolitana, Central, Triângulo e Alto Paranaíba, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

Uma massa de ar frio avança sobre o estado, provocando queda nas temperaturas no domingo e, principalmente, na segunda. Para o domingo, há previsão de geada para o Sul de Minas e possibilidade de geada também no Triângulo e Alto Paranaíba.

Quais cidades estão sob alerta?