Setor de Desentupimento Cresce 25% em Belo Horizonte Impulsionado por Chuva

O setor de desentupimento e limpeza de tubulações registrou crescimento de 25% no primeiro semestre de 2025 na região metropolitana de Belo Horizonte, segundo dados do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana de Minas Gerais (Selur-MG). O aumento da demanda está relacionado ao envelhecimento da infraestrutura urbana, ao crescimento das chuvas intensas e à maior conscientização sobre manutenção preventiva.

Temporada de Chuvas Intensifica Problemas

As fortes chuvas que atingiram a região metropolitana de Belo Horizonte entre dezembro de 2024 e março de 2025 sobrecarregaram o sistema de drenagem urbano, resultando em entupimentos generalizados em residências e estabelecimentos comerciais. A topografia acidentada da capital mineira agrava o problema, pois acelera o escoamento da água e o carregamento de detritos para as tubulações. Apenas no mês de janeiro, as empresas do setor registraram aumento de 40% nas chamadas emergenciais.

"Recebemos uma média de 180 chamados por dia durante o pico das chuvas, contra 120 em períodos normais", relata João Oliveira, proprietário da Desentupidora Express, que atua há 12 anos no mercado belo-horizontino. "O problema não é só o volume de água, mas também o acúmulo de detritos que vem das ruas e se concentra nas partes baixas da cidade, especialmente na região da Pampulha e nos bairros próximos aos córregos."

Envelhecimento da Infraestrutura

Especialistas apontam que grande parte dos edifícios residenciais e comerciais de Belo Horizonte possui redes de esgoto com mais de 30 anos, período em que começam a apresentar problemas estruturais significativos. Na região central da cidade e em bairros tradicionais como Funcionários e Savassi, muitos prédios ainda utilizam tubulações de ferro fundido e manilha cerâmica, comuns em construções antigas e particularmente suscetíveis a entupimentos.

O engenheiro sanitarista Dr. Roberto Fernandes, consultor em saneamento urbano, explica que a manutenção inadequada agrava o problema. "Muitos prédios não fazem limpeza preventiva das caixas de gordura e tubulações. Quando o entupimento acontece, já é uma situação crítica que exige intervenção especializada", observa.

Tecnologia a Serviço do Diagnóstico

As empresas do setor têm investido em equipamentos mais sofisticados para identificar e resolver problemas com maior precisão. Câmeras de inspeção subaquáticas, sistemas de hidrojateamento de alta pressão e equipamentos de ultrassom são algumas das tecnologias que modernizaram o mercado.

A Desentupidora Técnica, uma das maiores da capital, investiu R$ 800 mil em novos equipamentos nos últimos dois anos. "A tecnologia nos permite fazer um diagnóstico preciso sem quebrar pisos ou paredes desnecessariamente", explica a gerente operacional Sandra Moreira. "Isso reduz o custo para o cliente e o tempo de execução do serviço."

Segmento Residencial Lidera Demanda

Dados do setor mostram que 65% dos atendimentos são em residências, seguidos por estabelecimentos comerciais (25%) e indústrias (10%). Os problemas mais comuns incluem entupimento de pias de cozinha por gordura, vasos sanitários obstruídos e tubulações de esgoto bloqueadas por raízes de árvores.

Em condomínios residenciais, especialmente na região da Savassi e Belvedere, a demanda por serviços preventivos tem crescido. O síndico profissional Carlos Mendes, que administra 15 edifícios na zona sul da capital, implementou cronogramas de limpeza semestral das tubulações. "O investimento em prevenção evita emergências que custam três vezes mais e causam transtornos aos moradores", afirma.

Desafios do Setor

Um dos principais desafios enfrentados pelas empresas é a falta de mão de obra qualificada. O trabalho exige conhecimentos técnicos específicos e disposição para atuar em condições adversas, fatores que limitam o número de profissionais disponíveis no mercado.

"Temos dificuldade para encontrar técnicos experientes. É um trabalho que exige habilidade e responsabilidade, pois lidamos com situações de emergência", comenta Maria Aparecida Santos, proprietária da Desentupidora Rápida e presidente da Associação das Empresas de Desentupimento de Minas Gerais.

Regulamentação e Licenças

O setor é regulamentado pela Vigilância Sanitária municipal e estadual, especialmente no que se refere ao descarte adequado dos resíduos coletados durante os serviços. As empresas devem possuir licenças ambientais e contratos com empresas especializadas no tratamento de efluentes.

A fiscalização tem se intensificado após casos de descarte irregular de resíduos em córregos e terrenos baldios. Empresas que descumprem as normas ambientais podem ter suas licenças cassadas e responder por crimes ambientais.

Prevenção Ganha Espaço

Paralelamente ao atendimento emergencial, cresce o mercado de serviços preventivos. Planos de manutenção semestral ou anual têm atraído clientes interessados em evitar problemas maiores e reduzir custos a longo prazo.

"A manutenção preventiva pode evitar 80% dos entupimentos graves", destaca o técnico especializado André Costa, que desenvolve programas de prevenção para grandes condomínios. "O custo-benefício é muito favorável quando comparado aos reparos emergenciais."

Perspectivas para o Setor

Com as mudanças climáticas intensificando eventos de chuva extrema e o envelhecimento contínuo da infraestrutura urbana, especialistas preveem que o setor continuará em expansão. Investimentos em tecnologia e capacitação profissional serão fundamentais para atender à crescente demanda com qualidade e eficiência.

O Selur-MG projeta crescimento de 15% no setor para o segundo semestre de 2025, impulsionado pela temporada de chuvas de verão e pela maior conscientização sobre manutenção preventiva entre síndicos e administradores prediais da capital mineira.

