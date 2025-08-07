Dois morrem em batida entre carro e caminhão

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um acidente, entre um caminhão e um veículo de passeio provoca um engarrafamento, de cerca de dois quilômetros, na rodovia MGC-356, próximo a Itabirito (MG), região central de Minas Gerais. Duas pessoas morreram.

A batida aconteceu nas proximidades do aterro sanitário da cidade, na altura da Serra da Santa, por volta de 14h. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve três vítimas: um homem e duas mulheres. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) não informou quem seriam as vítimas.

A aeronave Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, está na ocorrência, para dar apoio. Segundo testemunhas, o caminhão invadiu a contramão da rodovia e colidiu na lateral do carro. As duas mulheres, que estavam no carro, ficaram presas nas ferragens.

Houve um pequeno vazamento de combustível, que foi isolado pelos bombeiros. A empresa responsável pelo caminhão foi acionada para o recolhimento da carga. A perícia da Polícia Civil está no local.

