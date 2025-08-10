Assine
CRIME PLANEJADO

Vingança: morador de rua é morto a pedradas por vendedor de balas em Betim

Autor do crime queria se vingar da vítima por ela ter furtado produtos do seu carrinho dias antes

Melissa Souza
10/08/2025 13:58

O homem foi levado ao Hospital João XXIII, mas seu quadro de saúde piorou crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press

Um homem em situação de rua, de aproximadamente 50 anos, foi morto com pedradas na cabeça por um vendedor de balas em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desse sábado (9/8).

De acordo com a Polícia Militar (PM), um homem de 45 anos aproveitou que a vítima estava dormindo no chão, pegou uma pedra e deu vários golpes na cabeça do homem, que não teve chance de defesa.

O morador de rua foi encaminhado ao Hospital João XXIII, em BH, com lesões de agressão, mas o quadro de saúde piorou e ele morreu. A vítima também apresentava fraturas no rosto, hematomas e sangramento intracraniano.

Segundo o autor do crime, na terça-feira (5/8), a vítima teria pego balas e guloseimas do seu carrinho de vendas. Ele relatou aos militares que planejou a ação para se vingar e mostrou a arma utilizada. O homem foi preso.

