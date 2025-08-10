Vingança: morador de rua é morto a pedradas por vendedor de balas em Betim

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem em situação de rua, de aproximadamente 50 anos, foi morto com pedradas na cabeça por um vendedor de balas em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desse sábado (9/8).

De acordo com a Polícia Militar (PM), um homem de 45 anos aproveitou que a vítima estava dormindo no chão, pegou uma pedra e deu vários golpes na cabeça do homem, que não teve chance de defesa.

O morador de rua foi encaminhado ao Hospital João XXIII, em BH, com lesões de agressão, mas o quadro de saúde piorou e ele morreu. A vítima também apresentava fraturas no rosto, hematomas e sangramento intracraniano.

Segundo o autor do crime, na terça-feira (5/8), a vítima teria pego balas e guloseimas do seu carrinho de vendas. Ele relatou aos militares que planejou a ação para se vingar e mostrou a arma utilizada. O homem foi preso.

