Perseguição policial termina com motociclista detido em Minas
Jovem ignorou ordem de parada da polícia, fugiu em alta velocidade e foi detido em Governador Valadares, na Região do Rio Doce
compartilheSiga no
Um motociclista de 24 anos foi detido depois de uma perseguição policial em Governador Valadares (MG), na Região do Rio Doce, na noite desse sábado (9/8). Ele foi multado e o veículo, apreendido.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a ação começou na Avenida Veneza, no Bairro Grã Duquesa, quando militares avistaram uma motocicleta parada em um semáforo. Ao ver a equipe policial, ele acelerou e desrespeitou o sinal vermelho.
Leia Mais
Ao receber ordem de parada, o condutor ignorou os sinais e iniciou uma fuga em alta velocidade. A perseguição se estendeu por vários bairros da cidade e, durante a ação, o jovem realizou manobras perigosas, como trafegar na contramão, atravessar cruzamentos sem respeitar a sinalização e conduzir de forma agressiva.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A tentativa de fuga terminou no Bairro Santo Agostinho, quando uma guarnição do Tático Móvel interceptou o veículo. O rapaz foi detido e foram aplicadas penalidades de trânsito, enquanto o veículo foi removido para o pátio credenciado.