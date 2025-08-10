Assine
Grande BH: jovem de 17 anos desaparecida é achada em casa de prostituição

Adolescente estava em uma boate de Itaguara, na Região Metropolitana de BH, e acionou a polícia depois de se envolver em uma briga

10/08/2025 19:53

Os militares alegaram que não queriam matar o suspeito e que agiram para se proteger de ameaça
Policiais militares foram até o local para atender a ocorrência de agressão e se depararam com o registro de desaparecimento crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Uma adolescente de 17 anos, que havia sido registrada como desaparecida, foi localizada neste domingo (10/8) em uma boate de Itaguara, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde funciona uma casa de prostituição.

A jovem acionou a polícia depois de se envolver em uma briga dentro do estabelecimento. Ela relatou aos militares ter sido agredida durante uma discussão sobre a permanência dela em um dos quartos, em vez de estar no salão. Ela ainda teve um corte na cabeça ao ser atingida por um copo, lançado por uma mulher. 

Inicialmente, a ocorrência foi registrada como lesão corporal. No entanto, a polícia identificou que a jovem estava com um alerta de pessoa desaparecida.

Questionado pela polícia, o dono do local alegou que a jovem não apresentou documentos de identificação e afirmou ter 19 anos, além de experiência como profissional do sexo. Ele foi preso em flagrante por corrupção de menores.

A mulher apontada com a responsável pela agressão contra a adolescente foi ouvida e liberada. Ela disse que a jovem de 17 anos também a agrediu e insultava outras mulheres no local. A mulher ainda confirmou a versão do dono do estabelecimento de que a jovem dizia ser maior de idade. A adolescente está sob custódia do Conselho Tutelar.

