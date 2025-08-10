Grande BH: jovem de 17 anos desaparecida é achada em casa de prostituição

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma adolescente de 17 anos, que havia sido registrada como desaparecida, foi localizada neste domingo (10/8) em uma boate de Itaguara, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde funciona uma casa de prostituição.

A jovem acionou a polícia depois de se envolver em uma briga dentro do estabelecimento. Ela relatou aos militares ter sido agredida durante uma discussão sobre a permanência dela em um dos quartos, em vez de estar no salão. Ela ainda teve um corte na cabeça ao ser atingida por um copo, lançado por uma mulher.

Inicialmente, a ocorrência foi registrada como lesão corporal. No entanto, a polícia identificou que a jovem estava com um alerta de pessoa desaparecida.

Questionado pela polícia, o dono do local alegou que a jovem não apresentou documentos de identificação e afirmou ter 19 anos, além de experiência como profissional do sexo. Ele foi preso em flagrante por corrupção de menores.

A mulher apontada com a responsável pela agressão contra a adolescente foi ouvida e liberada. Ela disse que a jovem de 17 anos também a agrediu e insultava outras mulheres no local. A mulher ainda confirmou a versão do dono do estabelecimento de que a jovem dizia ser maior de idade. A adolescente está sob custódia do Conselho Tutelar.

