Segurança é morto depois de briga e tiroteio em boate mineira

Um segurança de 27 anos morreu e dois ficaram feridos depois de uma briga e de um homem disparar contra eles na saída de uma boate em Pará de Minas, no Centro-Oeste de Minas, na madrugada deste domingo (10/8).





Segundo o boletim de ocorrência houve uma briga generalizada na boate e depois, do lado de fora, disparos de arma de fogo. Quando os militares chegaram ao local, havia dois seguranças baleados, um no braço direito e outro na cabeça.

Este último foi levado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, onde morreu. Um terceiro segurança sofreu um corte no queixo depois de tomar uma garrafada de um dos clientes envolvidos na briga.





Segundo testemunhas, seis clientes começaram a brigar e os seguranças foram chamados para retirá-los do local. O dono do estabelecimento contou que viu a confusão e desceu para intervir. Segundo ele, os seguranças foram recebidos com socos e empurrões. Garrafas também foram lançadas na direção deles. Um foi atingido no queixo.





Os envolvidos na briga foram levados para o lado de fora. Nesse momento, um deles, conhecido como “Costela”, entrou em um carro de cor preta, pegou uma arma que estava embaixo do banco, parou em frente ao portão da boate e disparou quatro vezes para cima e outras três na direção dos seguranças, que fechavam o portão. O suspeito fugiu em direção ao Centro da cidade.





Dois seguranças foram atingidos: um no braço direito e o outro na cabeça. As imagens das câmeras internas da boate conseguiram identificar os seis clientes envolvidos na briga. Após diligências, o carro usado pelo suspeito foi localizado próximo a casa de um outro envolvido na briga. A suspeita é que ele tenha auxiliado na fuga do autor dos disparos. Ninguém foi preso.

O Estado de Minas entrou em contato com a boate Girus, mas até o momento não obteve retorno.