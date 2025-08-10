BH: quatro pessoas ficam feridas em tiroteio na saída de baile funk 

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Quatro pessoas ficaram feridas depois que disparos de arma de fogo foram feitos na saída de um baile funk, no Aglomerado Ventosa, Região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (10/08). Uma mulher de 22 anos e uma adolescente de 13 são os casos mais graves.





De acordo com o boletim de ocorrência, militares faziam patrulhamento na comunidade quando ouviram os disparos. Um homem de 23 anos e três mulheres, de 23, 22 e a adolescente de 13, foram atingidos. Segundo eles, um carro branco parou no local e os ocupantes começaram a disparar. Eles fugiram em seguida.





O homem e a mulher de 23 anos foram atendidos na UPA Oeste. A mulher foi atingida no pé direito e o homem na coxa esquerda. Já as outras duas foram encaminhadas para o Hospital João XXIII.





A adolescente tinha duas perfurações em cada uma das pernas. A mulher de 22 foi atingida na coxa esquerda e aguardava exames para saber se precisaria passar por cirurgia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Em rastreamento pela região, os policiais localizaram o carro branco usado no crime. Ele estava abandonado no Bairro Betânia e tinha placa clonada. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.