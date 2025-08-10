Assine
overlay
Início Gerais
CLIMA 

BH e outras 685 cidades de Minas estão em alerta para queda de temperatura

O alerta do Inmet prevê declínio entre 3°C e 5°C, considerado de risco leve à saúde

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
10/08/2025 16:44

compartilhe

Siga no
x
"O frio intenso reforça a necessidade de cuidados com a saúde, como manter-se bem agasalhado e evitar exposição prolongada ao ar gelado, principalmente durante as primeiras horas do dia", alertou o Climatempo em comunicado
O alerta é válido até as 9h desta segunda-feira (11/08) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Belo Horizonte e outras 685 cidades de Minas estão em alerta de perigo potencial para queda de temperatura. O comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê um declínio entre 3°C e 5°C, considerado de risco leve à saúde.

Leia Mais


O alerta é válido até as 9h desta segunda-feira (11/08) e pode atingir as regiões Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Vale do Mucuri, Norte, Sul, Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Jequitinhonha, Grande BH, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Confira a lista das 686 cidades: 


  • Abaeté

  • Abre Campo

  • Acaiaca

  • Açucena

  • Água Boa

  • Aguanil

  • Águas Formosas

  • Águas Vermelhas

  • Aimorés

  • Aiuruoca

  • Alagoa

  • Além Paraíba

  • Alfenas

  • Alfredo Vasconcelos

  • Almenara

  • Alpercata

  • Alto Caparaó

  • Alto Jequitibá

  • Alto Rio Doce

  • Alvarenga

  • Alvinópolis

  • Alvorada de Minas

  • Amparo do Serra

  • Andrelândia

  • Angelândia

  • Antônio Carlos

  • Antônio Dias

  • Antônio Prado de Minas

  • Araçaí

  • Aracitaba

  • Araçuaí

  • Arantina

  • Araponga

  • Arapuá

  • Araújos

  • Arcos

  • Argirita

  • Aricanduva

  • Astolfo Dutra

  • Ataléia

  • Augusto de Lima

  • Baependi

  • Baldim

  • Bambuí

  • Bandeira

  • Barão de Cocais

  • Barão de Monte Alto

  • Barbacena

  • Barra Longa

  • Barroso

  • Bela Vista de Minas

  • Belmiro Braga

  • Belo Horizonte

  • Belo Oriente

  • Belo Vale

  • Berilo

  • Berizal

  • Bertópolis

  • Betim

  • Bias Fortes

  • Bicas

  • Biquinhas

  • Boa Esperança

  • Bocaina de Minas

  • Bocaiúva

  • Bom Despacho

  • Bom Jardim de Minas

  • Bom Jesus do Amparo

  • Bom Jesus do Galho

  • Bom Sucesso

  • Bonfim

  • Bonito de Minas

  • Botumirim

  • Brasilândia de Minas

  • Brasília de Minas

  • Brás Pires

  • Braúnas

  • Brumadinho

  • Buenópolis

  • Bugre

  • Buritizeiro

  • Cachoeira da Prata

  • Cachoeira de Pajeú

  • Caetanópolis

  • Caeté

  • Caiana

  • Cajuri

  • Camacho

  • Cambuquira

  • Campanário

  • Campanha

  • Campo Azul

  • Campo Belo

  • Campo do Meio

  • Campos Altos

  • Campos Gerais

  • Canaã

  • Cana Verde

  • Candeias

  • Cantagalo

  • Caparaó

  • Capela Nova

  • Capelinha

  • Capim Branco

  • Capitão Andrade

  • Capitão Enéas

  • Capitólio

  • Caputira

  • Caraí

  • Caranaíba

  • Carandaí

  • Carangola

  • Caratinga

  • Carbonita

  • Carlos Chagas

  • Carmésia

  • Carmo da Cachoeira

  • Carmo da Mata

  • Carmo de Minas

  • Carmo do Cajuru

  • Carmo do Paranaíba

  • Carmo do Rio Claro

  • Carmópolis de Minas

  • Carrancas

  • Carvalhos

  • Casa Grande

  • Cataguases

  • Catas Altas

  • Catas Altas da Noruega

  • Catuji

  • Catuti

  • Caxambu

  • Cedro do Abaeté

  • Central de Minas

  • Chácara

  • Chalé

  • Chapada do Norte

  • Chiador

  • Cipotânea

  • Claro dos Poções

  • Cláudio

  • Coimbra

  • Coluna

  • Comercinho

  • Conceição da Barra de Minas

  • Conceição de Ipanema

  • Conceição do Mato Dentro

  • Conceição do Pará

  • Conceição do Rio Verde

  • Cônego Marinho

  • Confins

  • Congonhas

  • Congonhas do Norte

  • Conselheiro Lafaiete

  • Conselheiro Pena

  • Contagem

  • Coqueiral

  • Coração de Jesus

  • Cordisburgo

  • Cordislândia

  • Corinto

  • Coroaci

  • Coronel Fabriciano

  • Coronel Murta

  • Coronel Pacheco

  • Coronel Xavier Chaves

  • Córrego Danta

  • Córrego Fundo

  • Córrego Novo

  • Couto de Magalhães de Minas

  • Crisólita

  • Cristais

  • Cristália

  • Cristiano Otoni

  • Crucilândia

  • Cruzeiro da Fortaleza

  • Cruzília

  • Cuparaque

  • Curral de Dentro

  • Curvelo

  • Datas

  • Descoberto

  • Desterro de Entre Rios

  • Desterro do Melo

  • Diamantina

  • Diogo de Vasconcelos

  • Dionísio

  • Divinésia

  • Divino

  • Divino das Laranjeiras

  • Divinolândia de Minas

  • Divinópolis

  • Divisa Alegre

  • Divisópolis

  • Dom Cavati

  • Dom Joaquim

  • Dom Silvério

  • Dona Eusébia

  • Dores de Campos

  • Dores de Guanhães

  • Dores do Indaiá

  • Dores do Turvo

  • Doresópolis

  • Durandé

  • Elói Mendes

  • Engenheiro Caldas

  • Engenheiro Navarro

  • Entre Folhas

  • Entre Rios de Minas

  • Ervália

  • Esmeraldas

  • Espera Feliz

  • Espinosa

  • Estrela Dalva

  • Estrela do Indaiá

  • Eugenópolis

  • Ewbank da Câmara

  • Fama

  • Faria Lemos

  • Felício dos Santos

  • Felisburgo

  • Felixlândia

  • Fernandes Tourinho

  • Ferros

  • Fervedouro

  • Florestal

  • Formiga

  • Fortuna de Minas

  • Francisco Badaró

  • Francisco Dumont

  • Franciscópolis

  • Francisco Sá

  • Frei Gaspar

  • Frei Inocêncio

  • Frei Lagonegro

  • Fronteira dos Vales

  • Fruta de Leite

  • Funilândia

  • Galiléia

  • Gameleiras

  • Glaucilândia

  • Goiabeira

  • Goianá

  • Gonzaga

  • Gouveia

  • Governador Valadares

  • Grão Mogol

  • Guanhães

  • Guapé

  • Guaraciaba

  • Guaraciama

  • Guarani

  • Guarará

  • Guidoval

  • Guiricema

  • Iapu

  • Ibertioga

  • Ibiá

  • Ibiaí

  • Ibiracatu

  • Ibirité

  • Ibituruna

  • Icaraí de Minas

  • Igarapé

  • Igaratinga

  • Iguatama

  • Ijaci

  • Ilicínea

  • Imbé de Minas

  • Indaiabira

  • Ingaí

  • Inhapim

  • Inhaúma

  • Inimutaba

  • Ipaba

  • Ipanema

  • Ipatinga

  • Itabira

  • Itabirinha

  • Itabirito

  • Itacambira

  • Itacarambi

  • Itaguara

  • Itaipé

  • Itamarandiba

  • Itamarati de Minas

  • Itambacuri

  • Itambé do Mato Dentro

  • Itamonte

  • Itanhomi

  • Itaobim

  • Itapecerica

  • Itatiaiuçu

  • Itaúna

  • Itaverava

  • Itinga

  • Itueta

  • Itumirim

  • Itutinga

  • Jaboticatubas

  • Jacinto

  • Jaguaraçu

  • Jaíba

  • Jampruca

  • Janaúba

  • Januária

  • Japaraíba

  • Japonvar

  • Jeceaba

  • Jenipapo de Minas

  • Jequeri

  • Jequitaí

  • Jequitibá

  • Jequitinhonha

  • Jesuânia

  • Joaíma

  • Joanésia

  • João Monlevade

  • João Pinheiro

  • Joaquim Felício

  • Jordânia

  • José Gonçalves de Minas

  • Josenópolis

  • José Raydan

  • Juatuba

  • Juiz de Fora

  • Juramento

  • Juvenília

  • Ladainha

  • Lagamar

  • Lagoa da Prata

  • Lagoa dos Patos

  • Lagoa Dourada

  • Lagoa Formosa

  • Lagoa Grande

  • Lagoa Santa

  • Lajinha

  • Lambari

  • Lamim

  • Laranjal

  • Lassance

  • Lavras

  • Leandro Ferreira

  • Leme do Prado

  • Leopoldina

  • Liberdade

  • Lima Duarte

  • Lontra

  • Luisburgo

  • Luislândia

  • Luminárias

  • Luz

  • Machacalis

  • Madre de Deus de Minas

  • Malacacheta

  • Mamonas

  • Manga

  • Manhuaçu

  • Manhumirim

  • Mantena

  • Maravilhas

  • Mar de Espanha

  • Mariana

  • Marilac

  • Mário Campos

  • Maripá de Minas

  • Marliéria

  • Martinho Campos

  • Martins Soares

  • Mata Verde

  • Materlândia

  • Mateus Leme

  • Mathias Lobato

  • Matias Barbosa

  • Matias Cardoso

  • Matipó

  • Mato Verde

  • Matozinhos

  • Matutina

  • Medeiros

  • Medina

  • Mendes Pimentel

  • Mercês

  • Mesquita

  • Minas Novas

  • Minduri

  • Mirabela

  • Miradouro

  • Miraí

  • Miravânia

  • Moeda

  • Moema

  • Monjolos

  • Monsenhor Paulo

  • Monte Azul

  • Monte Formoso

  • Montes Claros

  • Montezuma

  • Morada Nova de Minas

  • Morro da Garça

  • Morro do Pilar

  • Muriaé

  • Mutum

  • Nacip Raydan

  • Nanuque

  • Naque

  • Nazareno

  • Nepomuceno

  • Ninheira

  • Nova Belém

  • Nova Era

  • Nova Lima

  • Nova Módica

  • Nova Porteirinha

  • Nova Serrana

  • Nova União

  • Novo Cruzeiro

  • Novo Oriente de Minas

  • Novorizonte

  • Olaria

  • Olhos-d'Água

  • Oliveira

  • Oliveira Fortes

  • Onça de Pitangui

  • Oratórios

  • Orizânia

  • Ouro Branco

  • Ouro Preto

  • Ouro Verde de Minas

  • Padre Carvalho

  • Padre Paraíso

  • Paineiras

  • Pains

  • Pai Pedro

  • Paiva

  • Palma

  • Palmópolis

  • Papagaios

  • Pará de Minas

  • Paraguaçu

  • Paraopeba

  • Passabém

  • Passa Tempo

  • Passa Vinte

  • Patis

  • Patos de Minas

  • Patrocínio do Muriaé

  • Paula Cândido

  • Paulistas

  • Pavão

  • Peçanha

  • Pedra Azul

  • Pedra Bonita

  • Pedra do Anta

  • Pedra do Indaiá

  • Pedra Dourada

  • Pedras de Maria da Cruz

  • Pedro Leopoldo

  • Pedro Teixeira

  • Pequeri

  • Pequi

  • Perdigão

  • Perdões

  • Periquito

  • Pescador

  • Piau

  • Piedade de Caratinga

  • Piedade de Ponte Nova

  • Piedade do Rio Grande

  • Piedade dos Gerais

  • Pimenta

  • Pingo d'Água

  • Pintópolis

  • Piracema

  • Piranga

  • Pirapetinga

  • Pirapora

  • Piraúba

  • Pitangui

  • Piumhi

  • Pocrane

  • Pompéu

  • Ponte Nova

  • Ponto Chique

  • Ponto dos Volantes

  • Porteirinha

  • Porto Firme

  • Poté

  • Pouso Alto

  • Prados

  • Pratinha

  • Presidente Bernardes

  • Presidente Juscelino

  • Presidente Kubitschek

  • Presidente Olegário

  • Prudente de Morais

  • Quartel Geral

  • Queluzito

  • Raposos

  • Raul Soares

  • Recreio

  • Reduto

  • Resende Costa

  • Resplendor

  • Ressaquinha

  • Riacho dos Machados

  • Ribeirão das Neves

  • Ribeirão Vermelho

  • Rio Acima

  • Rio Casca

  • Rio Doce

  • Rio do Prado

  • Rio Espera

  • Rio Manso

  • Rio Novo

  • Rio Paranaíba

  • Rio Pardo de Minas

  • Rio Piracicaba

  • Rio Pomba

  • Rio Preto

  • Rio Vermelho

  • Ritápolis

  • Rochedo de Minas

  • Rodeiro

  • Rosário da Limeira

  • Rubelita

  • Rubim

  • Sabará

  • Sabinópolis

  • Salinas

  • Salto da Divisa

  • Santa Bárbara

  • Santa Bárbara do Leste

  • Santa Bárbara do Monte Verde

  • Santa Bárbara do Tugúrio

  • Santa Cruz de Minas

  • Santa Cruz de Salinas

  • Santa Cruz do Escalvado

  • Santa Efigênia de Minas

  • Santa Fé de Minas

  • Santa Helena de Minas

  • Santa Luzia

  • Santa Margarida

  • Santa Maria de Itabira

  • Santa Maria do Salto

  • Santa Maria do Suaçuí

  • Santana da Vargem

  • Santana de Cataguases

  • Santana de Pirapama

  • Santana do Deserto

  • Santana do Garambéu

  • Santana do Jacaré

  • Santana do Manhuaçu

  • Santana do Paraíso

  • Santana do Riacho

  • Santana dos Montes

  • Santa Rita de Ibitipoca

  • Santa Rita de Jacutinga

  • Santa Rita de Minas

  • Santa Rita do Itueto

  • Santa Rosa da Serra

  • Santo Antônio do Amparo

  • Santo Antônio do Aventureiro

  • Santo Antônio do Grama

  • Santo Antônio do Itambé

  • Santo Antônio do Jacinto

  • Santo Antônio do Monte

  • Santo Antônio do Retiro

  • Santo Antônio do Rio Abaixo

  • Santo Hipólito

  • Santos Dumont

  • São Bento Abade

  • São Brás do Suaçuí

  • São Domingos das Dores

  • São Domingos do Prata

  • São Félix de Minas

  • São Francisco

  • São Francisco de Paula

  • São Francisco do Glória

  • São Geraldo

  • São Geraldo da Piedade

  • São Geraldo do Baixio

  • São Gonçalo do Abaeté

  • São Gonçalo do Pará

  • São Gonçalo do Rio Abaixo

  • São Gonçalo do Rio Preto

  • São Gonçalo do Sapucaí

  • São Gotardo

  • São João da Lagoa

  • São João da Ponte

  • São João das Missões

  • São João del Rei

  • São João do Manhuaçu

  • São João do Manteninha

  • São João do Oriente

  • São João do Pacuí

  • São João do Paraíso

  • São João Evangelista

  • São João Nepomuceno

  • São Joaquim de Bicas

  • São José da Lapa

  • São José da Safira

  • São José da Varginha

  • São José do Divino

  • São José do Goiabal

  • São José do Jacuri

  • São José do Mantimento

  • São Miguel do Anta

  • São Pedro dos Ferros

  • São Pedro do Suaçuí

  • São Romão

  • São Roque de Minas

  • São Sebastião da Vargem Alegre

  • São Sebastião do Anta

  • São Sebastião do Maranhão

  • São Sebastião do Oeste

  • São Sebastião do Rio Preto

  • São Thomé das Letras

  • São Tiago

  • São Vicente de Minas

  • Sardoá

  • Sarzedo

  • Sem-Peixe

  • Senador Cortes

  • Senador Firmino

  • Senador Modestino Gonçalves

  • Senhora de Oliveira

  • Senhora do Porto

  • Senhora dos Remédios

  • Sericita

  • Seritinga

  • Serra Azul de Minas

  • Serra da Saudade

  • Serra dos Aimorés

  • Serra do Salitre

  • Serranópolis de Minas

  • Serranos

  • Serro

  • Sete Lagoas

  • Setubinha

  • Silveirânia

  • Simão Pereira

  • Simonésia

  • Sobrália

  • Soledade de Minas

  • Tabuleiro

  • Taiobeiras

  • Taparuba

  • Tapiraí

  • Taquaraçu de Minas

  • Tarumirim

  • Teixeiras

  • Teófilo Otoni

  • Timóteo

  • Tiradentes

  • Tiros

  • Tocantins

  • Tombos

  • Três Corações

  • Três Marias

  • Três Pontas

  • Tumiritinga

  • Turmalina

  • Ubá

  • Ubaí

  • Ubaporanga

  • Umburatiba

  • Urucânia

  • Urucuia

  • Vargem Alegre

  • Vargem Grande do Rio Pardo

  • Varginha

  • Varjão de Minas

  • Várzea da Palma

  • Varzelândia

  • Verdelândia

  • Veredinha

  • Vermelho Novo

  • Vespasiano

  • Viçosa

  • Vieiras

  • Virgem da Lapa

  • Virginópolis

  • Virgolândia

  • Visconde do Rio Branco

  • Volta Grande

Tópicos relacionados:

bh frio minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay