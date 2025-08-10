BH e outras 685 cidades de Minas estão em alerta para queda de temperatura
O alerta do Inmet prevê declínio entre 3°C e 5°C, considerado de risco leve à saúde
compartilheSiga no
Belo Horizonte e outras 685 cidades de Minas estão em alerta de perigo potencial para queda de temperatura. O comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê um declínio entre 3°C e 5°C, considerado de risco leve à saúde.
Leia Mais
O alerta é válido até as 9h desta segunda-feira (11/08) e pode atingir as regiões Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Vale do Mucuri, Norte, Sul, Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Jequitinhonha, Grande BH, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Confira a lista das 686 cidades:
-
Abaeté
-
Abre Campo
-
Acaiaca
-
Açucena
-
Água Boa
-
Aguanil
-
Águas Formosas
-
Águas Vermelhas
-
Aimorés
-
Aiuruoca
-
Alagoa
-
Além Paraíba
-
Alfenas
-
Alfredo Vasconcelos
-
Almenara
-
Alpercata
-
Alto Caparaó
-
Alto Jequitibá
-
Alto Rio Doce
-
Alvarenga
-
Alvinópolis
-
Alvorada de Minas
-
Amparo do Serra
-
Andrelândia
-
Angelândia
-
Antônio Carlos
-
Antônio Dias
-
Antônio Prado de Minas
-
Araçaí
-
Aracitaba
-
Araçuaí
-
Arantina
-
Araponga
-
Arapuá
-
Araújos
-
Arcos
-
Argirita
-
Aricanduva
-
Astolfo Dutra
-
Ataléia
-
Augusto de Lima
-
Baependi
-
Baldim
-
Bambuí
-
Bandeira
-
Barão de Cocais
-
Barão de Monte Alto
-
Barbacena
-
Barra Longa
-
Barroso
-
Bela Vista de Minas
-
Belmiro Braga
-
Belo Horizonte
-
Belo Oriente
-
Belo Vale
-
Berilo
-
Berizal
-
Bertópolis
-
Betim
-
Bias Fortes
-
Bicas
-
Biquinhas
-
Boa Esperança
-
Bocaina de Minas
-
Bocaiúva
-
Bom Despacho
-
Bom Jardim de Minas
-
Bom Jesus do Amparo
-
Bom Jesus do Galho
-
Bom Sucesso
-
Bonfim
-
Bonito de Minas
-
Botumirim
-
Brasilândia de Minas
-
Brasília de Minas
-
Brás Pires
-
Braúnas
-
Brumadinho
-
Buenópolis
-
Bugre
-
Buritizeiro
-
Cachoeira da Prata
-
Cachoeira de Pajeú
-
Caetanópolis
-
Caeté
-
Caiana
-
Cajuri
-
Camacho
-
Cambuquira
-
Campanário
-
Campanha
-
Campo Azul
-
Campo Belo
-
Campo do Meio
-
Campos Altos
-
Campos Gerais
-
Canaã
-
Cana Verde
-
Candeias
-
Cantagalo
-
Caparaó
-
Capela Nova
-
Capelinha
-
Capim Branco
-
Capitão Andrade
-
Capitão Enéas
-
Capitólio
-
Caputira
-
Caraí
-
Caranaíba
-
Carandaí
-
Carangola
-
Caratinga
-
Carbonita
-
Carlos Chagas
-
Carmésia
-
Carmo da Cachoeira
-
Carmo da Mata
-
Carmo de Minas
-
Carmo do Cajuru
-
Carmo do Paranaíba
-
Carmo do Rio Claro
-
Carmópolis de Minas
-
Carrancas
-
Carvalhos
-
Casa Grande
-
Cataguases
-
Catas Altas
-
Catas Altas da Noruega
-
Catuji
-
Catuti
-
Caxambu
-
Cedro do Abaeté
-
Central de Minas
-
Chácara
-
Chalé
-
Chapada do Norte
-
Chiador
-
Cipotânea
-
Claro dos Poções
-
Cláudio
-
Coimbra
-
Coluna
-
Comercinho
-
Conceição da Barra de Minas
-
Conceição de Ipanema
-
Conceição do Mato Dentro
-
Conceição do Pará
-
Conceição do Rio Verde
-
Cônego Marinho
-
Confins
-
Congonhas
-
Congonhas do Norte
-
Conselheiro Lafaiete
-
Conselheiro Pena
-
Contagem
-
Coqueiral
-
Coração de Jesus
-
Cordisburgo
-
Cordislândia
-
Corinto
-
Coroaci
-
Coronel Fabriciano
-
Coronel Murta
-
Coronel Pacheco
-
Coronel Xavier Chaves
-
Córrego Danta
-
Córrego Fundo
-
Córrego Novo
-
Couto de Magalhães de Minas
-
Crisólita
-
Cristais
-
Cristália
-
Cristiano Otoni
-
Crucilândia
-
Cruzeiro da Fortaleza
-
Cruzília
-
Cuparaque
-
Curral de Dentro
-
Curvelo
-
Datas
-
Descoberto
-
Desterro de Entre Rios
-
Desterro do Melo
-
Diamantina
-
Diogo de Vasconcelos
-
Dionísio
-
Divinésia
-
Divino
-
Divino das Laranjeiras
-
Divinolândia de Minas
-
Divinópolis
-
Divisa Alegre
-
Divisópolis
-
Dom Cavati
-
Dom Joaquim
-
Dom Silvério
-
Dona Eusébia
-
Dores de Campos
-
Dores de Guanhães
-
Dores do Indaiá
-
Dores do Turvo
-
Doresópolis
-
Durandé
-
Elói Mendes
-
Engenheiro Caldas
-
Engenheiro Navarro
-
Entre Folhas
-
Entre Rios de Minas
-
Ervália
-
Esmeraldas
-
Espera Feliz
-
Espinosa
-
Estrela Dalva
-
Estrela do Indaiá
-
Eugenópolis
-
Ewbank da Câmara
-
Fama
-
Faria Lemos
-
Felício dos Santos
-
Felisburgo
-
Felixlândia
-
Fernandes Tourinho
-
Ferros
-
Fervedouro
-
Florestal
-
Formiga
-
Fortuna de Minas
-
Francisco Badaró
-
Francisco Dumont
-
Franciscópolis
-
Francisco Sá
-
Frei Gaspar
-
Frei Inocêncio
-
Frei Lagonegro
-
Fronteira dos Vales
-
Fruta de Leite
-
Funilândia
-
Galiléia
-
Gameleiras
-
Glaucilândia
-
Goiabeira
-
Goianá
-
Gonzaga
-
Gouveia
-
Governador Valadares
-
Grão Mogol
-
Guanhães
-
Guapé
-
Guaraciaba
-
Guaraciama
-
Guarani
-
Guarará
-
Guidoval
-
Guiricema
-
Iapu
-
Ibertioga
-
Ibiá
-
Ibiaí
-
Ibiracatu
-
Ibirité
-
Ibituruna
-
Icaraí de Minas
-
Igarapé
-
Igaratinga
-
Iguatama
-
Ijaci
-
Ilicínea
-
Imbé de Minas
-
Indaiabira
-
Ingaí
-
Inhapim
-
Inhaúma
-
Inimutaba
-
Ipaba
-
Ipanema
-
Ipatinga
-
Itabira
-
Itabirinha
-
Itabirito
-
Itacambira
-
Itacarambi
-
Itaguara
-
Itaipé
-
Itamarandiba
-
Itamarati de Minas
-
Itambacuri
-
Itambé do Mato Dentro
-
Itamonte
-
Itanhomi
-
Itaobim
-
Itapecerica
-
Itatiaiuçu
-
Itaúna
-
Itaverava
-
Itinga
-
Itueta
-
Itumirim
-
Itutinga
-
Jaboticatubas
-
Jacinto
-
Jaguaraçu
-
Jaíba
-
Jampruca
-
Janaúba
-
Januária
-
Japaraíba
-
Japonvar
-
Jeceaba
-
Jenipapo de Minas
-
Jequeri
-
Jequitaí
-
Jequitibá
-
Jequitinhonha
-
Jesuânia
-
Joaíma
-
Joanésia
-
João Monlevade
-
João Pinheiro
-
Joaquim Felício
-
Jordânia
-
José Gonçalves de Minas
-
Josenópolis
-
José Raydan
-
Juatuba
-
Juiz de Fora
-
Juramento
-
Juvenília
-
Ladainha
-
Lagamar
-
Lagoa da Prata
-
Lagoa dos Patos
-
Lagoa Dourada
-
Lagoa Formosa
-
Lagoa Grande
-
Lagoa Santa
-
Lajinha
-
Lambari
-
Lamim
-
Laranjal
-
Lassance
-
Lavras
-
Leandro Ferreira
-
Leme do Prado
-
Leopoldina
-
Liberdade
-
Lima Duarte
-
Lontra
-
Luisburgo
-
Luislândia
-
Luminárias
-
Luz
-
Machacalis
-
Madre de Deus de Minas
-
Malacacheta
-
Mamonas
-
Manga
-
Manhuaçu
-
Manhumirim
-
Mantena
-
Maravilhas
-
Mar de Espanha
-
Mariana
-
Marilac
-
Mário Campos
-
Maripá de Minas
-
Marliéria
-
Martinho Campos
-
Martins Soares
-
Mata Verde
-
Materlândia
-
Mateus Leme
-
Mathias Lobato
-
Matias Barbosa
-
Matias Cardoso
-
Matipó
-
Mato Verde
-
Matozinhos
-
Matutina
-
Medeiros
-
Medina
-
Mendes Pimentel
-
Mercês
-
Mesquita
-
Minas Novas
-
Minduri
-
Mirabela
-
Miradouro
-
Miraí
-
Miravânia
-
Moeda
-
Moema
-
Monjolos
-
Monsenhor Paulo
-
Monte Azul
-
Monte Formoso
-
Montes Claros
-
Montezuma
-
Morada Nova de Minas
-
Morro da Garça
-
Morro do Pilar
-
Muriaé
-
Mutum
-
Nacip Raydan
-
Nanuque
-
Naque
-
Nazareno
-
Nepomuceno
-
Ninheira
-
Nova Belém
-
Nova Era
-
Nova Lima
-
Nova Módica
-
Nova Porteirinha
-
Nova Serrana
-
Nova União
-
Novo Cruzeiro
-
Novo Oriente de Minas
-
Novorizonte
-
Olaria
-
Olhos-d'Água
-
Oliveira
-
Oliveira Fortes
-
Onça de Pitangui
-
Oratórios
-
Orizânia
-
Ouro Branco
-
Ouro Preto
-
Ouro Verde de Minas
-
Padre Carvalho
-
Padre Paraíso
-
Paineiras
-
Pains
-
Pai Pedro
-
Paiva
-
Palma
-
Palmópolis
-
Papagaios
-
Pará de Minas
-
Paraguaçu
-
Paraopeba
-
Passabém
-
Passa Tempo
-
Passa Vinte
-
Patis
-
Patos de Minas
-
Patrocínio do Muriaé
-
Paula Cândido
-
Paulistas
-
Pavão
-
Peçanha
-
Pedra Azul
-
Pedra Bonita
-
Pedra do Anta
-
Pedra do Indaiá
-
Pedra Dourada
-
Pedras de Maria da Cruz
-
Pedro Leopoldo
-
Pedro Teixeira
-
Pequeri
-
Pequi
-
Perdigão
-
Perdões
-
Periquito
-
Pescador
-
Piau
-
Piedade de Caratinga
-
Piedade de Ponte Nova
-
Piedade do Rio Grande
-
Piedade dos Gerais
-
Pimenta
-
Pingo d'Água
-
Pintópolis
-
Piracema
-
Piranga
-
Pirapetinga
-
Pirapora
-
Piraúba
-
Pitangui
-
Piumhi
-
Pocrane
-
Pompéu
-
Ponte Nova
-
Ponto Chique
-
Ponto dos Volantes
-
Porteirinha
-
Porto Firme
-
Poté
-
Pouso Alto
-
Prados
-
Pratinha
-
Presidente Bernardes
-
Presidente Juscelino
-
Presidente Kubitschek
-
Presidente Olegário
-
Prudente de Morais
-
Quartel Geral
-
Queluzito
-
Raposos
-
Raul Soares
-
Recreio
-
Reduto
-
Resende Costa
-
Resplendor
-
Ressaquinha
-
Riacho dos Machados
-
Ribeirão das Neves
-
Ribeirão Vermelho
-
Rio Acima
-
Rio Casca
-
Rio Doce
-
Rio do Prado
-
Rio Espera
-
Rio Manso
-
Rio Novo
-
Rio Paranaíba
-
Rio Pardo de Minas
-
Rio Piracicaba
-
Rio Pomba
-
Rio Preto
-
Rio Vermelho
-
Ritápolis
-
Rochedo de Minas
-
Rodeiro
-
Rosário da Limeira
-
Rubelita
-
Rubim
-
Sabará
-
Sabinópolis
-
Salinas
-
Salto da Divisa
-
Santa Bárbara
-
Santa Bárbara do Leste
-
Santa Bárbara do Monte Verde
-
Santa Bárbara do Tugúrio
-
Santa Cruz de Minas
-
Santa Cruz de Salinas
-
Santa Cruz do Escalvado
-
Santa Efigênia de Minas
-
Santa Fé de Minas
-
Santa Helena de Minas
-
Santa Luzia
-
Santa Margarida
-
Santa Maria de Itabira
-
Santa Maria do Salto
-
Santa Maria do Suaçuí
-
Santana da Vargem
-
Santana de Cataguases
-
Santana de Pirapama
-
Santana do Deserto
-
Santana do Garambéu
-
Santana do Jacaré
-
Santana do Manhuaçu
-
Santana do Paraíso
-
Santana do Riacho
-
Santana dos Montes
-
Santa Rita de Ibitipoca
-
Santa Rita de Jacutinga
-
Santa Rita de Minas
-
Santa Rita do Itueto
-
Santa Rosa da Serra
-
Santo Antônio do Amparo
-
Santo Antônio do Aventureiro
-
Santo Antônio do Grama
-
Santo Antônio do Itambé
-
Santo Antônio do Jacinto
-
Santo Antônio do Monte
-
Santo Antônio do Retiro
-
Santo Antônio do Rio Abaixo
-
Santo Hipólito
-
Santos Dumont
-
São Bento Abade
-
São Brás do Suaçuí
-
São Domingos das Dores
-
São Domingos do Prata
-
São Félix de Minas
-
São Francisco
-
São Francisco de Paula
-
São Francisco do Glória
-
São Geraldo
-
São Geraldo da Piedade
-
São Geraldo do Baixio
-
São Gonçalo do Abaeté
-
São Gonçalo do Pará
-
São Gonçalo do Rio Abaixo
-
São Gonçalo do Rio Preto
-
São Gonçalo do Sapucaí
-
São Gotardo
-
São João da Lagoa
-
São João da Ponte
-
São João das Missões
-
São João del Rei
-
São João do Manhuaçu
-
São João do Manteninha
-
São João do Oriente
-
São João do Pacuí
-
São João do Paraíso
-
São João Evangelista
-
São João Nepomuceno
-
São Joaquim de Bicas
-
São José da Lapa
-
São José da Safira
-
São José da Varginha
-
São José do Divino
-
São José do Goiabal
-
São José do Jacuri
-
São José do Mantimento
-
São Miguel do Anta
-
São Pedro dos Ferros
-
São Pedro do Suaçuí
-
São Romão
-
São Roque de Minas
-
São Sebastião da Vargem Alegre
-
São Sebastião do Anta
-
São Sebastião do Maranhão
-
São Sebastião do Oeste
-
São Sebastião do Rio Preto
-
São Thomé das Letras
-
São Tiago
-
São Vicente de Minas
-
Sardoá
-
Sarzedo
-
Sem-Peixe
-
Senador Cortes
-
Senador Firmino
-
Senador Modestino Gonçalves
-
Senhora de Oliveira
-
Senhora do Porto
-
Senhora dos Remédios
-
Sericita
-
Seritinga
-
Serra Azul de Minas
-
Serra da Saudade
-
Serra dos Aimorés
-
Serra do Salitre
-
Serranópolis de Minas
-
Serranos
-
Serro
-
Sete Lagoas
-
Setubinha
-
Silveirânia
-
Simão Pereira
-
Simonésia
-
Sobrália
-
Soledade de Minas
-
Tabuleiro
-
Taiobeiras
-
Taparuba
-
Tapiraí
-
Taquaraçu de Minas
-
Tarumirim
-
Teixeiras
-
Teófilo Otoni
-
Timóteo
-
Tiradentes
-
Tiros
-
Tocantins
-
Tombos
-
Três Corações
-
Três Marias
-
Três Pontas
-
Tumiritinga
-
Turmalina
-
Ubá
-
Ubaí
-
Ubaporanga
-
Umburatiba
-
Urucânia
-
Urucuia
-
Vargem Alegre
-
Vargem Grande do Rio Pardo
-
Varginha
-
Varjão de Minas
-
Várzea da Palma
-
Varzelândia
-
Verdelândia
-
Veredinha
-
Vermelho Novo
-
Vespasiano
-
Viçosa
-
Vieiras
-
Virgem da Lapa
-
Virginópolis
-
Virgolândia
-
Visconde do Rio Branco
-
Volta Grande