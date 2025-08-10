BH e outras 685 cidades de Minas estão em alerta para queda de temperatura

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Belo Horizonte e outras 685 cidades de Minas estão em alerta de perigo potencial para queda de temperatura. O comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê um declínio entre 3°C e 5°C, considerado de risco leve à saúde.





O alerta é válido até as 9h desta segunda-feira (11/08) e pode atingir as regiões Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Vale do Mucuri, Norte, Sul, Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Jequitinhonha, Grande BH, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

Confira a lista das 686 cidades:



