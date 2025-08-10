Como fica o tempo em BH no dia dos pais? Veja previsão
Domingo de dia dos pais começa com baixas temperaturas; previsão indica tempo seco e acende um alerta de frio para os próximos dias
Depois de dias com temperaturas amenas, Belo Horizonte volta ao estado de alerta para baixas temperaturas pela manhã. Segundo a Defesa Civil de BH, a capital pode registrar episódios de frio até quarta-feira (13/8). Neste domingo de dia dos pais (10/8), a previsão indica baixos índices de umidade do ar.
Segundo o órgão municipal, o dia é de céu parcialmente nublado a claro com temperatura em declínio e tempo seco, à tarde. A temperatura mínima registrada foi de 14,1ºC na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 11ºC, às 6h. A máxima estimada é de 26ºC e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 30%, à tarde.
Já o alerta de queda de temperaturas, emitido nesse sábado (9), prevê baixa temperatura nas primeiras horas da manhã devido à atuação da massa de ar polar. As mínimas devem ficar em torno de 10ºC.
Quais são as recomendações da Defesa Civil?
- Hidrate-se
- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante
- Realize atividades físicas utilizando agasalho
- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano
- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios
Como fica o tempo em Minas?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o domingo será de céu claro a parcialmente nublado com geada no Sul/Sudoeste do estado. Na Zona da Mata mineira, a previsão indica céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva.
Já nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Há possibilidade de geada no Triângulo e Alto Paranaíba.
Mínima do país
O distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, registrou a menor temperatura do país neste domingo. Segundo o Inmet, às 7h foi registrado -1,5ºC, com sensação térmica de 0,2ºC. Esta é a quarta menor temperatura registrada no estado em 2025.
No dia 31 de julho, os termômetros marcaram -1,9ºC em Monte Verde, a menor do ano. Já no dia anterior (30/7), a mínima foi de -1,8ºC, ocupando o segundo lugar da lista. No último sábado (2/8), o distrito marcou -1,7ºC, a terceira menor.
Quais as menores temperaturas de MG em 2025?
- -1,9ºC - Monte Verde - 31/7
- -1,8ºC - Monte Verde - 30/7
- -1,7ºC - Monte Verde - 2/8
- -1,5ºC - Monte Verde - 10/8
- -1ºC - Monte Verde - 1º/8
- 0,3ºC - Monte Verde - 16/7
- 0,4ºC - Monte Verde - 30/5