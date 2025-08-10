Como fica o tempo em BH no dia dos pais? Veja previsão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Depois de dias com temperaturas amenas, Belo Horizonte volta ao estado de alerta para baixas temperaturas pela manhã. Segundo a Defesa Civil de BH, a capital pode registrar episódios de frio até quarta-feira (13/8). Neste domingo de dia dos pais (10/8), a previsão indica baixos índices de umidade do ar.

Segundo o órgão municipal, o dia é de céu parcialmente nublado a claro com temperatura em declínio e tempo seco, à tarde. A temperatura mínima registrada foi de 14,1ºC na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 11ºC, às 6h. A máxima estimada é de 26ºC e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 30%, à tarde.

Já o alerta de queda de temperaturas, emitido nesse sábado (9), prevê baixa temperatura nas primeiras horas da manhã devido à atuação da massa de ar polar. As mínimas devem ficar em torno de 10ºC.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?

Hidrate-se



Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante



Realize atividades físicas utilizando agasalho



Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano



Procure um especialista em caso de problemas respiratórios

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o domingo será de céu claro a parcialmente nublado com geada no Sul/Sudoeste do estado. Na Zona da Mata mineira, a previsão indica céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva.

Já nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Há possibilidade de geada no Triângulo e Alto Paranaíba.

Mínima do país

O distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, registrou a menor temperatura do país neste domingo. Segundo o Inmet, às 7h foi registrado -1,5ºC, com sensação térmica de 0,2ºC. Esta é a quarta menor temperatura registrada no estado em 2025.

No dia 31 de julho, os termômetros marcaram -1,9ºC em Monte Verde, a menor do ano. Já no dia anterior (30/7), a mínima foi de -1,8ºC, ocupando o segundo lugar da lista. No último sábado (2/8), o distrito marcou -1,7ºC, a terceira menor.

