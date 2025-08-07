BH e outras 595 cidades estão sob alerta de baixa umidade do ar

Belo Horizonte e outras 595 cidades mineiras estão em alerta de baixa umidade relativa do ar, com índices variando entre 30% e 20%. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso é classificado como de perigo potencial e permanece em vigor até o fim desta quinta-feira (7/8), com maior concentração nas regiões Norte e Noroeste do estado, além dos vales do Jequitinhonha e Mucuri.

Quais são os riscos e cuidados?

A baixa umidade pode provocar problemas respiratórios, irritações nos olhos e na pele, além de aumentar o risco de incêndios florestais. Entre os cuidados recomendados estão a hidratação constante, o uso de umidificadores ou toalhas molhadas em ambientes fechados e evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia.

A meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que estamos no auge da estação seca, sendo comum termos umidade abaixo de 30% entre junho e setembro. Ela acrescenta que a umidade melhora momentaneamente quando ocorre uma chuva isolada, mas o quadro só muda de forma significativa quando se estabelece a estação chuvosa, entre meados e o fim de outubro.



Cidades em alerta

- Abadia dos Dourados

- Abaeté

- Acaiaca

- Açucena

- Água Boa

- Água Comprida

- Aguanil

- Águas Vermelhas

- Albertina

- Alfenas

- Alpercata

- Alpinópolis

- Alterosa

- Alvinópolis

- Alvorada de Minas

- Andradas

- Angelândia

- Antônio Dias

- Araçaí

- Araçuaí

- Araguari

- Araporã

- Arapuá

- Araújos

- Araxá

- Arceburgo

- Arcos

- Areado

- Aricanduva

- Arinos

- Augusto de Lima

- Baldim

- Bambuí

- Bandeira do Sul

- Barão de Cocais

- Barra Longa

- Bela Vista de Minas

- Belo Horizonte

- Belo Oriente

- Belo Vale

- Berilo

- Berizal

- Betim

- Biquinhas

- Boa Esperança

- Bocaiúva

- Bom Despacho

- Bom Jesus da Penha

- Bom Jesus do Amparo

- Bom Jesus do Galho

- Bom Repouso

- Bom Sucesso

- Bonfim

- Bonfinópolis de Minas

- Bonito de Minas

- Borda da Mata

- Botelhos

- Botumirim

- Brasilândia de Minas

- Brasília de Minas

- Braúnas

- Brumadinho

- Bueno Brandão

- Buenópolis

- Bugre

- Buritis

- Buritizeiro

- Cabeceira Grande

- Cabo Verde

- Cachoeira da Prata

- Cachoeira de Minas

- Cachoeira de Pajeú

- Cachoeira Dourada

- Caetanópolis

- Caeté

- Caldas

- Camacho

- Camanducaia

- Cambuí

- Cambuquira

- Campanário

- Campanha

- Campestre

- Campina Verde

- Campo Azul

- Campo Belo

- Campo do Meio

- Campo Florido

- Campos Altos

- Campos Gerais

- Canápolis

- Cana Verde

- Candeias

- Cantagalo

- Capelinha

- Capetinga

- Capim Branco

- Capinópolis

- Capitão Enéas

- Capitólio

- Caraí

- Caranaíba

- Carandaí

- Caratinga

- Carbonita

- Careaçu

- Carmésia

- Carmo da Cachoeira

- Carmo da Mata

- Carmo do Cajuru

- Carmo do Paranaíba

- Carmo do Rio Claro

- Carmópolis de Minas

- Carneirinho

- Carrancas

- Carvalhópolis

- Casa Grande

- Cascalho Rico

- Cássia

- Catas Altas

- Catas Altas da Noruega

- Catuji

- Catuti

- Cedro do Abaeté

- Centralina

- Chapada do Norte

- Chapada Gaúcha

- Claraval

- Claro dos Poções

- Cláudio

- Coluna

- Comendador Gomes

- Comercinho

- Conceição da Aparecida

- Conceição da Barra de Minas

- Conceição das Alagoas

- Conceição das Pedras

- Conceição do Mato Dentro

- Conceição do Pará

- Conceição do Rio Verde

- Conceição dos Ouros

- Cônego Marinho

- Confins

- Congonhal

- Congonhas

- Congonhas do Norte

- Conquista

- Conselheiro Lafaiete

- Consolação

- Contagem

- Coqueiral

- Coração de Jesus

- Cordisburgo

- Cordislândia

- Corinto

- Coroaci

- Coromandel

- Coronel Fabriciano

- Coronel Murta

- Coronel Xavier Chaves

- Córrego Danta

- Córrego do Bom Jesus

- Córrego Fundo

- Córrego Novo

- Couto de Magalhães de Minas

- Cristais

- Cristália

- Cristiano Otoni

- Crucilândia

- Cruzeiro da Fortaleza

- Cruzília

- Curral de Dentro

- Curvelo

- Datas

- Delfinópolis

- Delta

- Desterro de Entre Rios

- Diamantina

- Diogo de Vasconcelos

- Dionísio

- Divinolândia de Minas

- Divinópolis

- Divisa Alegre

- Divisa Nova

- Dom Bosco

- Dom Joaquim

- Dom Silvério

- Dores de Campos

- Dores de Guanhães

- Dores do Indaiá

- Doresópolis

- Douradoquara

- Elói Mendes

- Engenheiro Navarro

- Entre Rios de Minas

- Esmeraldas

- Espinosa

- Espírito Santo do Dourado

- Estiva

- Estrela do Indaiá

- Estrela do Sul

- Extrema

- Fama

- Felício dos Santos

- Felixlândia

- Fernandes Tourinho

- Ferros

- Florestal

- Formiga

- Formoso

- Fortaleza de Minas

- Fortuna de Minas

- Francisco Badaró

- Francisco Dumont

- Franciscópolis

- Francisco Sá

- Frei Inocêncio

- Frei Lagonegro

- Fronteira

- Fruta de Leite

- Frutal

- Funilândia

- Gameleiras

- Glaucilândia

- Gonzaga

- Gouveia

- Governador Valadares

- Grão Mogol

- Grupiara

- Guanhães

- Guapé

- Guaraciama

- Guaranésia

- Guarda-Mor

- Guaxupé

- Guimarânia

- Gurinhatã

- Heliodora

- Iapu

- Ibiá

- Ibiaí

- Ibiracatu

- Ibiraci

- Ibirité

- Ibitiúra de Minas

- Ibituruna

- Icaraí de Minas

- Igarapé

- Igaratinga

- Iguatama

- Ijaci

- Ilicínea

- Inconfidentes

- Indaiabira

- Indianópolis

- Ingaí

- Inhaúma

- Inimutaba

- Ipaba

- Ipatinga

- Ipiaçu

- Ipuiúna

- Iraí de Minas

- Itabira

- Itabirito

- Itacambira

- Itacarambi

- Itaguara

- Itaipé

- Itamarandiba

- Itambacuri

- Itambé do Mato Dentro

- Itamogi

- Itaobim

- Itapagipe

- Itapecerica

- Itapeva

- Itatiaiuçu

- Itaú de Minas

- Itaúna

- Itaverava

- Itinga

- Ituiutaba

- Itumirim

- Iturama

- Itutinga

- Jaboticatubas

- Jacuí

- Jacutinga

- Jaguaraçu

- Jaíba

- Jampruca

- Janaúba

- Januária

- Japaraíba

- Japonvar

- Jeceaba

- Jenipapo de Minas

- Jequitaí

- Jequitibá

- Jequitinhonha

- Jesuânia

- Joanésia

- João Monlevade

- João Pinheiro

- Joaquim Felício

- José Gonçalves de Minas

- Josenópolis

- José Raydan

- Juatuba

- Juramento

- Juruaia

- Juvenília

- Ladainha

- Lagamar

- Lagoa da Prata

- Lagoa dos Patos

- Lagoa Dourada

- Lagoa Formosa

- Lagoa Grande

- Lagoa Santa

- Lambari

- Lassance

- Lavras

- Leandro Ferreira

- Leme do Prado

- Limeira do Oeste

- Lontra

- Luislândia

- Luminárias

- Luz

- Machado

- Madre de Deus de Minas

- Malacacheta

- Mamonas

- Manga

- Maravilhas

- Mariana

- Marilac

- Mário Campos

- Marliéria

- Martinho Campos

- Materlândia

- Mateus Leme

- Mathias Lobato

- Matias Cardoso

- Mato Verde

- Matozinhos

- Matutina

- Medeiros

- Medina

- Mesquita

- Minas Novas

- Mirabela

- Miravânia

- Moeda

- Moema

- Monjolos

- Monsenhor Paulo

- Montalvânia

- Monte Alegre de Minas

- Monte Azul

- Monte Belo

- Monte Carmelo

- Monte Santo de Minas

- Montes Claros

- Monte Sião

- Montezuma

- Morada Nova de Minas

- Morro da Garça

- Morro do Pilar

- Munhoz

- Muzambinho

- Nacip Raydan

- Naque

- Natalândia

- Natércia

- Nazareno

- Nepomuceno

- Ninheira

- Nova Era

- Nova Lima

- Nova Ponte

- Nova Porteirinha

- Nova Resende

- Nova Serrana

- Nova União

- Novo Cruzeiro

- Novorizonte

- Olhos-d'Água

- Oliveira

- Onça de Pitangui

- Ouro Branco

- Ouro Fino

- Ouro Preto

- Padre Carvalho

- Padre Paraíso

- Paineiras

- Pains

- Pai Pedro

- Papagaios

- Paracatu

- Pará de Minas

- Paraguaçu

- Paraopeba

- Passabém

- Passa Tempo

- Passos

- Patis

- Patos de Minas

- Patrocínio

- Paulistas

- Peçanha

- Pedra Azul

- Pedra do Indaiá

- Pedras de Maria da Cruz

- Pedrinópolis

- Pedro Leopoldo

- Pequi

- Perdigão

- Perdizes

- Perdões

- Periquito

- Piedade dos Gerais

- Pimenta

- Pingo d'Água

- Pintópolis

- Piracema

- Pirajuba

- Piranga

- Piranguinho

- Pirapora

- Pitangui

- Piumhi

- Planura

- Poço Fundo

- Poços de Caldas

- Pompéu

- Ponto Chique

- Ponto dos Volantes

- Porteirinha

- Poté

- Pouso Alegre

- Prados

- Prata

- Pratápolis

- Pratinha

- Presidente Juscelino

- Presidente Kubitschek

- Presidente Olegário

- Prudente de Morais

- Quartel Geral

- Queluzito

- Raposos

- Resende Costa

- Riachinho

- Riacho dos Machados

- Ribeirão das Neves

- Ribeirão Vermelho

- Rio Acima

- Rio Casca

- Rio Doce

- Rio Manso

- Rio Paranaíba

- Rio Pardo de Minas

- Rio Piracicaba

- Rio Vermelho

- Ritápolis

- Romaria

- Rubelita

- Sabará

- Sabinópolis

- Sacramento

- Salinas

- Santa Bárbara

- Santa Cruz de Minas

- Santa Cruz de Salinas

- Santa Efigênia de Minas

- Santa Fé de Minas

- Santa Juliana

- Santa Luzia

- Santa Maria de Itabira

- Santa Maria do Suaçuí

- Santana da Vargem

- Santana de Pirapama

- Santana do Jacaré

- Santana do Paraíso

- Santana do Riacho

- Santana dos Montes

- Santa Rita de Caldas

- Santa Rita do Sapucaí

- Santa Rosa da Serra

- Santa Vitória

- Santo Antônio do Amparo

- Santo Antônio do Itambé

- Santo Antônio do Monte

- Santo Antônio do Retiro

- Santo Antônio do Rio Abaixo

- Santo Hipólito

- São Bento Abade

- São Brás do Suaçuí

- São Domingos do Prata

- São Francisco

- São Francisco de Paula

- São Francisco de Sales

- São Geraldo da Piedade

- São Gonçalo do Abaeté

- São Gonçalo do Pará

- São Gonçalo do Rio Abaixo

- São Gonçalo do Rio Preto

- São Gonçalo do Sapucaí

- São Gotardo

- São João Batista do Glória

- São João da Lagoa

- São João da Mata

- São João da Ponte

- São João das Missões

- São João del Rei

- São João do Oriente

- São João do Pacuí

- São João do Paraíso

- São João Evangelista

- São Joaquim de Bicas

- São José da Barra

- São José da Lapa

- São José da Safira

- São José da Varginha

- São José do Goiabal

- São José do Jacuri

- São Pedro da União

- São Pedro do Suaçuí

- São Romão

- São Roque de Minas

- São Sebastião da Bela Vista

- São Sebastião do Maranhão

- São Sebastião do Oeste

- São Sebastião do Paraíso

- São Sebastião do Rio Preto

- São Thomé das Letras

- São Tiago

- São Tomás de Aquino

- Sardoá

- Sarzedo

- Sem-Peixe

- Senador Amaral

- Senador José Bento

- Senador Modestino Gonçalves

- Senhora do Porto

- Serra Azul de Minas

- Serra da Saudade

- Serra do Salitre

- Serrania

- Serranópolis de Minas

- Serro

- Sete Lagoas

- Setubinha

- Silvianópolis

- Sobrália

- Taiobeiras

- Tapira

- Tapiraí

- Taquaraçu de Minas

- Teófilo Otoni

- Timóteo

- Tiradentes

- Tiros

- Tocos do Moji

- Toledo

- Três Corações

- Três Marias

- Três Pontas

- Tupaciguara

- Turmalina

- Turvolândia

- Ubaí

- Uberaba

- Uberlândia

- Unaí

- União de Minas

- Uruana de Minas

- Urucuia

- Vargem Alegre

- Vargem Bonita

- Vargem Grande do Rio Pardo

- Varginha

- Varjão de Minas

- Várzea da Palma

- Varzelândia

- Vazante

- Verdelândia

- Veredinha

- Veríssimo

- Vespasiano

- Virgem da Lapa

- Virginópolis

- Virgolândia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice