BH e outras 595 cidades estão sob alerta de baixa umidade do ar
Alerta do Inmet é válido até a noite desta quinta-feira (7/8). Tempo seco deve persistir ao longo da semana em grande parte do estado
Belo Horizonte e outras 595 cidades mineiras estão em alerta de baixa umidade relativa do ar, com índices variando entre 30% e 20%. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso é classificado como de perigo potencial e permanece em vigor até o fim desta quinta-feira (7/8), com maior concentração nas regiões Norte e Noroeste do estado, além dos vales do Jequitinhonha e Mucuri.
Quais são os riscos e cuidados?
A baixa umidade pode provocar problemas respiratórios, irritações nos olhos e na pele, além de aumentar o risco de incêndios florestais. Entre os cuidados recomendados estão a hidratação constante, o uso de umidificadores ou toalhas molhadas em ambientes fechados e evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia.
A meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que estamos no auge da estação seca, sendo comum termos umidade abaixo de 30% entre junho e setembro. Ela acrescenta que a umidade melhora momentaneamente quando ocorre uma chuva isolada, mas o quadro só muda de forma significativa quando se estabelece a estação chuvosa, entre meados e o fim de outubro.
Cidades em alerta
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Acaiaca
- Açucena
- Água Boa
- Água Comprida
- Aguanil
- Águas Vermelhas
- Albertina
- Alfenas
- Alpercata
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alvinópolis
- Alvorada de Minas
- Andradas
- Angelândia
- Antônio Dias
- Araçaí
- Araçuaí
- Araguari
- Araporã
- Arapuá
- Araújos
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Aricanduva
- Arinos
- Augusto de Lima
- Baldim
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Barão de Cocais
- Barra Longa
- Bela Vista de Minas
- Belo Horizonte
- Belo Oriente
- Belo Vale
- Berilo
- Berizal
- Betim
- Biquinhas
- Boa Esperança
- Bocaiúva
- Bom Despacho
- Bom Jesus da Penha
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Jesus do Galho
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Bonfim
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Borda da Mata
- Botelhos
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Braúnas
- Brumadinho
- Bueno Brandão
- Buenópolis
- Bugre
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cabo Verde
- Cachoeira da Prata
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira de Pajeú
- Cachoeira Dourada
- Caetanópolis
- Caeté
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanário
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Azul
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Cantagalo
- Capelinha
- Capetinga
- Capim Branco
- Capinópolis
- Capitão Enéas
- Capitólio
- Caraí
- Caranaíba
- Carandaí
- Caratinga
- Carbonita
- Careaçu
- Carmésia
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Paranaíba
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Casa Grande
- Cascalho Rico
- Cássia
- Catas Altas
- Catas Altas da Noruega
- Catuji
- Catuti
- Cedro do Abaeté
- Centralina
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Claraval
- Claro dos Poções
- Cláudio
- Coluna
- Comendador Gomes
- Comercinho
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Mato Dentro
- Conceição do Pará
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Cônego Marinho
- Confins
- Congonhal
- Congonhas
- Congonhas do Norte
- Conquista
- Conselheiro Lafaiete
- Consolação
- Contagem
- Coqueiral
- Coração de Jesus
- Cordisburgo
- Cordislândia
- Corinto
- Coroaci
- Coromandel
- Coronel Fabriciano
- Coronel Murta
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego Danta
- Córrego do Bom Jesus
- Córrego Fundo
- Córrego Novo
- Couto de Magalhães de Minas
- Cristais
- Cristália
- Cristiano Otoni
- Crucilândia
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cruzília
- Curral de Dentro
- Curvelo
- Datas
- Delfinópolis
- Delta
- Desterro de Entre Rios
- Diamantina
- Diogo de Vasconcelos
- Dionísio
- Divinolândia de Minas
- Divinópolis
- Divisa Alegre
- Divisa Nova
- Dom Bosco
- Dom Joaquim
- Dom Silvério
- Dores de Campos
- Dores de Guanhães
- Dores do Indaiá
- Doresópolis
- Douradoquara
- Elói Mendes
- Engenheiro Navarro
- Entre Rios de Minas
- Esmeraldas
- Espinosa
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Extrema
- Fama
- Felício dos Santos
- Felixlândia
- Fernandes Tourinho
- Ferros
- Florestal
- Formiga
- Formoso
- Fortaleza de Minas
- Fortuna de Minas
- Francisco Badaró
- Francisco Dumont
- Franciscópolis
- Francisco Sá
- Frei Inocêncio
- Frei Lagonegro
- Fronteira
- Fruta de Leite
- Frutal
- Funilândia
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Gonzaga
- Gouveia
- Governador Valadares
- Grão Mogol
- Grupiara
- Guanhães
- Guapé
- Guaraciama
- Guaranésia
- Guarda-Mor
- Guaxupé
- Guimarânia
- Gurinhatã
- Heliodora
- Iapu
- Ibiá
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Ibiraci
- Ibirité
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Icaraí de Minas
- Igarapé
- Igaratinga
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Indaiabira
- Indianópolis
- Ingaí
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipaba
- Ipatinga
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itabira
- Itabirito
- Itacambira
- Itacarambi
- Itaguara
- Itaipé
- Itamarandiba
- Itambacuri
- Itambé do Mato Dentro
- Itamogi
- Itaobim
- Itapagipe
- Itapecerica
- Itapeva
- Itatiaiuçu
- Itaú de Minas
- Itaúna
- Itaverava
- Itinga
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jaboticatubas
- Jacuí
- Jacutinga
- Jaguaraçu
- Jaíba
- Jampruca
- Janaúba
- Januária
- Japaraíba
- Japonvar
- Jeceaba
- Jenipapo de Minas
- Jequitaí
- Jequitibá
- Jequitinhonha
- Jesuânia
- Joanésia
- João Monlevade
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- José Raydan
- Juatuba
- Juramento
- Juruaia
- Juvenília
- Ladainha
- Lagamar
- Lagoa da Prata
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Dourada
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lagoa Santa
- Lambari
- Lassance
- Lavras
- Leandro Ferreira
- Leme do Prado
- Limeira do Oeste
- Lontra
- Luislândia
- Luminárias
- Luz
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Malacacheta
- Mamonas
- Manga
- Maravilhas
- Mariana
- Marilac
- Mário Campos
- Marliéria
- Martinho Campos
- Materlândia
- Mateus Leme
- Mathias Lobato
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Matozinhos
- Matutina
- Medeiros
- Medina
- Mesquita
- Minas Novas
- Mirabela
- Miravânia
- Moeda
- Moema
- Monjolos
- Monsenhor Paulo
- Montalvânia
- Monte Alegre de Minas
- Monte Azul
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Monte Santo de Minas
- Montes Claros
- Monte Sião
- Montezuma
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Morro do Pilar
- Munhoz
- Muzambinho
- Nacip Raydan
- Naque
- Natalândia
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Ninheira
- Nova Era
- Nova Lima
- Nova Ponte
- Nova Porteirinha
- Nova Resende
- Nova Serrana
- Nova União
- Novo Cruzeiro
- Novorizonte
- Olhos-d'Água
- Oliveira
- Onça de Pitangui
- Ouro Branco
- Ouro Fino
- Ouro Preto
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Paineiras
- Pains
- Pai Pedro
- Papagaios
- Paracatu
- Pará de Minas
- Paraguaçu
- Paraopeba
- Passabém
- Passa Tempo
- Passos
- Patis
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Paulistas
- Peçanha
- Pedra Azul
- Pedra do Indaiá
- Pedras de Maria da Cruz
- Pedrinópolis
- Pedro Leopoldo
- Pequi
- Perdigão
- Perdizes
- Perdões
- Periquito
- Piedade dos Gerais
- Pimenta
- Pingo d'Água
- Pintópolis
- Piracema
- Pirajuba
- Piranga
- Piranguinho
- Pirapora
- Pitangui
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pompéu
- Ponto Chique
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Poté
- Pouso Alegre
- Prados
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Presidente Juscelino
- Presidente Kubitschek
- Presidente Olegário
- Prudente de Morais
- Quartel Geral
- Queluzito
- Raposos
- Resende Costa
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Ribeirão das Neves
- Ribeirão Vermelho
- Rio Acima
- Rio Casca
- Rio Doce
- Rio Manso
- Rio Paranaíba
- Rio Pardo de Minas
- Rio Piracicaba
- Rio Vermelho
- Ritápolis
- Romaria
- Rubelita
- Sabará
- Sabinópolis
- Sacramento
- Salinas
- Santa Bárbara
- Santa Cruz de Minas
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Efigênia de Minas
- Santa Fé de Minas
- Santa Juliana
- Santa Luzia
- Santa Maria de Itabira
- Santa Maria do Suaçuí
- Santana da Vargem
- Santana de Pirapama
- Santana do Jacaré
- Santana do Paraíso
- Santana do Riacho
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Monte
- Santo Antônio do Retiro
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santo Hipólito
- São Bento Abade
- São Brás do Suaçuí
- São Domingos do Prata
- São Francisco
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Geraldo da Piedade
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São Gonçalo do Rio Preto
- São Gonçalo do Sapucaí
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Lagoa
- São João da Mata
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João del Rei
- São João do Oriente
- São João do Pacuí
- São João do Paraíso
- São João Evangelista
- São Joaquim de Bicas
- São José da Barra
- São José da Lapa
- São José da Safira
- São José da Varginha
- São José do Goiabal
- São José do Jacuri
- São Pedro da União
- São Pedro do Suaçuí
- São Romão
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Maranhão
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Preto
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- Sardoá
- Sarzedo
- Sem-Peixe
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Senador Modestino Gonçalves
- Senhora do Porto
- Serra Azul de Minas
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serrania
- Serranópolis de Minas
- Serro
- Sete Lagoas
- Setubinha
- Silvianópolis
- Sobrália
- Taiobeiras
- Tapira
- Tapiraí
- Taquaraçu de Minas
- Teófilo Otoni
- Timóteo
- Tiradentes
- Tiros
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Marias
- Três Pontas
- Tupaciguara
- Turmalina
- Turvolândia
- Ubaí
- Uberaba
- Uberlândia
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Alegre
- Vargem Bonita
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varginha
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Vazante
- Verdelândia
- Veredinha
- Veríssimo
- Vespasiano
- Virgem da Lapa
- Virginópolis
- Virgolândia
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice