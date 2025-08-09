Alerta: queda de temperatura atinge mais de 300 cidades em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma massa de ar frio atinge Minas Gerais e coloca municípios em alerta até este domingo (10/8), dia dos pais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 312 cidades estão sob alerta para declínio de temperatura até o fim deste sábado (9/8). Outras 269 também enfrentam temperaturas mais baixas amanhã.

Segundo o órgão nacional, o aviso, de perigo potencial, indica que as cidades podem registrar queda entre 3ºC e 5ºC na temperatura. Nesses locais, há leve risco para a saúde devido ao frio.

Conforme a previsão, a massa de ar polar continental que chegou ao Brasil nessa sexta (8/8) provocou a quinta onda de frio do ano em Minas Gerais, o que explica o alerta do Inmet. Segundo o instituto meteorológico Climatempo, o fenômeno deve durar até quarta-feira (13/8).

Quais cidades estão sob alerta?

Abadia dos Dourados



Água Comprida



Aguanil



Aiuruoca



Alagoa



Albertina



Além Paraíba



Alfenas



Alfredo Vasconcelos



Alpinópolis



Alterosa

Andradas



Andrelândia



Antônio Carlos



Aracitaba



Araguari



Arantina



Araporã



Araxá



Arceburgo



Arcos



Areado



Baependi



Bambuí



Bandeira do Sul



Barbacena



Barroso



Belmiro Braga



Bias Fortes



Bicas



Boa Esperança



Bocaina de Minas



Bom Jardim de Minas



Bom Jesus da Penha



Bom Repouso



Bom Sucesso



Borda da Mata



Botelhos



Brazópolis



Bueno Brandão



Cabo Verde



Cachoeira de Minas



Cachoeira Dourada



Caldas



Camacho



Camanducaia



Cambuí



Cambuquira



Campanha



Campestre



Campina Verde



Campo Belo



Campo do Meio



Campo Florido



Campos Altos



Campos Gerais



Canápolis



Cana Verde



Candeias



Capetinga



Capinópolis



Capitólio



Carandaí



Careaçu



Carmo da Cachoeira



Carmo da Mata



Carmo de Minas



Carmo do Rio Claro



Carmópolis de Minas



Carneirinho



Carrancas



Carvalhópolis



Carvalhos



Cascalho Rico



Cássia



Caxambu



Centralina



Chácara



Chiador



Claraval



Cláudio



Comendador Gomes



Conceição da Aparecida



Conceição da Barra de Minas



Conceição das Alagoas



Conceição das Pedras



Conceição do Rio Verde



Conceição dos Ouros



Congonhal



Conquista



Consolação



Coqueiral



Cordislândia



Coromandel



Coronel Pacheco



Coronel Xavier Chaves



Córrego Danta



Córrego do Bom Jesus



Córrego Fundo



Cristais



Cristina



Cruzeiro da Fortaleza



Cruzília



Delfim Moreira



Delfinópolis



Delta



Desterro do Melo



Divisa Nova

Dom Viçoso



Dores de Campos



Doresópolis



Douradoquara



Elói Mendes



Espírito Santo do Dourado

Estiva



Estrela do Sul



Ewbank da Câmara



Extrema



Fama



Formiga



Fortaleza de Minas



Fronteira



Frutal



Goianá



Gonçalves



Grupiara



Guapé



Guaranésia



Guarará



Guaxupé

Guimarânia



Gurinhatã



Heliodora



Ibertioga



Ibiá



Ibiraci



Ibitiúra de Minas



Ibituruna



Iguatama



Ijaci



Ilicínea



Inconfidentes



Indianópolis



Ingaí



Ipiaçu



Ipuiúna



Iraí de Minas



Itajubá



Itamogi



Itamonte



Itanhandu



Itapagipe



Itapecerica



Itapeva



Itaú de Minas



Ituiutaba



Itumirim



Iturama



Itutinga



Jacuí



Jacutinga



Japaraíba



Jesuânia



Juiz de Fora



Juruaia



Lagoa da Prata



Lagoa Dourada



Lambari



Lavras



Liberdade



Lima Duarte



Limeira do Oeste



Luminárias



Luz



Machado



Madre de Deus de Minas

Mar de Espanha



Maria da Fé



Maripá de Minas



Marmelópolis



Matias Barbosa



Medeiros



Minduri



Monsenhor Paulo



Monte Alegre de Minas



Monte Belo



Monte Carmelo



Monte Santo de Minas



Monte Sião



Munhoz



Muzambinho



Natércia



Nazareno



Nepomuceno



Nova Ponte



Nova Resende



Olaria



Olímpio Noronha



Oliveira



Oliveira Fortes



Ouro Fino



Pains



Paiva



Paraguaçu



Paraisópolis



Passa Quatro



Passa Tempo



Passa Vinte



Passos



Patrocínio



Pedra do Indaiá



Pedralva



Pedrinópolis



Pedro Teixeira



Pequeri



Perdizes



Perdões



Piau



Piedade do Rio Grande



Pimenta



Pirajuba



Piranguçu



Piranguinho



Piumhi

Planura



Poço Fundo



Poços de Caldas



Pouso Alegre



Pouso Alto



Prados



Prata



Pratápolis



Pratinha



Resende Costa



Ressaquinha



Ribeirão Vermelho



Rio Novo



Rio Paranaíba



Rio Preto



Ritápolis



Rochedo de Minas



Romaria



Sacramento



Santa Bárbara do Monte Verde



Santa Bárbara do Tugúrio



Santa Cruz de Minas



Santa Juliana



Santana da Vargem



Santana do Deserto



Santana do Garambéu



Santana do Jacaré



Santa Rita de Caldas



Santa Rita de Ibitipoca



Santa Rita de Jacutinga



Santa Rita do Sapucaí



Santa Rosa da Serra



Santa Vitória



Santo Antônio do Amparo



Santo Antônio do Aventureiro



Santo Antônio do Monte



Santos Dumont



São Bento Abade



São Francisco de Paula



São Francisco de Sales



São Gonçalo do Sapucaí



São Gotardo



São João Batista do Glória



São João da Mata



São João del Rei



São João Nepomuceno



São José da Barra



São José do Alegre

São Lourenço



São Pedro da União



São Roque de Minas



São Sebastião da Bela Vista



São Sebastião do Oeste



São Sebastião do Paraíso



São Sebastião do Rio Verde



São Thomé das Letras



São Tiago



São Tomás de Aquino



São Vicente de Minas



Sapucaí-Mirim



Senador Amaral



Senador Cortes



Senador José Bento



Seritinga



Serra do Salitre



Serrania



Serranos



Silvianópolis



Simão Pereira



Soledade de Minas



Tabuleiro



Tapira



Tapiraí



Tiradentes



Tocos do Moji



Toledo



Três Corações



Três Pontas



Tupaciguara



Turvolândia



Uberaba



Uberlândia



União de Minas



Vargem Bonita



Varginha



Veríssimo



Virgínia



Wenceslau Braz

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Inmet, o sábado deve ser de tempo estável seco na maior parte do estado de Minas Gerais. Neste final de semana, a rápida passagem de um sistema frontal pela região sudeste provoca o aumento da nebulosidade e a melhora nos índices de umidade relativa do ar.

A previsão indica céu nublado com chuva isolada na Zona da Mata e parcialmente nublado

com chuva isolada no Rio Doce e Mucuri. Nas regiões Sul/Sudoeste, Campo das Vertente, Oeste, Metropolitana, Central, Triângulo e Alto Paranaíba, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

Uma massa de ar frio avança sobre o estado, provocando queda nas temperaturas no domingo e, principalmente, na segunda. Para o domingo, há previsão de geada para o Sul de Minas e possibilidade de geada também no Triângulo e Alto Paranaíba.

Pode gear?

A condição climática também colocou 139 cidades mineiras sob alerta de geada até às 9h deste domingo. Cidades das das regiões Sul, Triângulo e Alto Paranaíba podem enfrentar temperaturas baixas, de até 3ºC. Nesses locais, há risco de perda de plantações. Confira a lista de cidades:

