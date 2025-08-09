Alerta: queda de temperatura atinge mais de 300 cidades em Minas
Municípios de Minas Gerais estão sob alerta para declínio de temperatura neste sábado (9); confira a lista de cidades e a previsão do tempo completa
compartilheSiga no
Uma massa de ar frio atinge Minas Gerais e coloca municípios em alerta até este domingo (10/8), dia dos pais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 312 cidades estão sob alerta para declínio de temperatura até o fim deste sábado (9/8). Outras 269 também enfrentam temperaturas mais baixas amanhã.
Segundo o órgão nacional, o aviso, de perigo potencial, indica que as cidades podem registrar queda entre 3ºC e 5ºC na temperatura. Nesses locais, há leve risco para a saúde devido ao frio.
Leia Mais
Conforme a previsão, a massa de ar polar continental que chegou ao Brasil nessa sexta (8/8) provocou a quinta onda de frio do ano em Minas Gerais, o que explica o alerta do Inmet. Segundo o instituto meteorológico Climatempo, o fenômeno deve durar até quarta-feira (13/8).
Quais cidades estão sob alerta?
- Abadia dos Dourados
- Água Comprida
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpinópolis
- Alterosa
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Aracitaba
- Araguari
- Arantina
- Araporã
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Baependi
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Barbacena
- Barroso
- Belmiro Braga
- Bias Fortes
- Bicas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Capetinga
- Capinópolis
- Capitólio
- Carandaí
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Cascalho Rico
- Cássia
- Caxambu
- Centralina
- Chácara
- Chiador
- Claraval
- Cláudio
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Conquista
- Consolação
- Coqueiral
- Cordislândia
- Coromandel
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego Danta
- Córrego do Bom Jesus
- Córrego Fundo
- Cristais
- Cristina
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Desterro do Melo
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Dores de Campos
- Doresópolis
- Douradoquara
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela do Sul
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Fama
- Formiga
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Goianá
- Gonçalves
- Grupiara
- Guapé
- Guaranésia
- Guarará
- Guaxupé
- Guimarânia
- Gurinhatã
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibiá
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Indianópolis
- Ingaí
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapecerica
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jacuí
- Jacutinga
- Japaraíba
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lagoa da Prata
- Lagoa Dourada
- Lambari
- Lavras
- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Luminárias
- Luz
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Maripá de Minas
- Marmelópolis
- Matias Barbosa
- Medeiros
- Minduri
- Monsenhor Paulo
- Monte Alegre de Minas
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Ouro Fino
- Pains
- Paiva
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Tempo
- Passa Vinte
- Passos
- Patrocínio
- Pedra do Indaiá
- Pedralva
- Pedrinópolis
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Perdizes
- Perdões
- Piau
- Piedade do Rio Grande
- Pimenta
- Pirajuba
- Piranguçu
- Piranguinho
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Resende Costa
- Ressaquinha
- Ribeirão Vermelho
- Rio Novo
- Rio Paranaíba
- Rio Preto
- Ritápolis
- Rochedo de Minas
- Romaria
- Sacramento
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Juliana
- Santana da Vargem
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santo Antônio do Monte
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Sapucaí
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São João del Rei
- São João Nepomuceno
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador Cortes
- Senador José Bento
- Seritinga
- Serra do Salitre
- Serrania
- Serranos
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Tapira
- Tapiraí
- Tiradentes
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Pontas
- Tupaciguara
- Turvolândia
- Uberaba
- Uberlândia
- União de Minas
- Vargem Bonita
- Varginha
- Veríssimo
- Virgínia
- Wenceslau Braz
Como fica o tempo em Minas?
De acordo com o Inmet, o sábado deve ser de tempo estável seco na maior parte do estado de Minas Gerais. Neste final de semana, a rápida passagem de um sistema frontal pela região sudeste provoca o aumento da nebulosidade e a melhora nos índices de umidade relativa do ar.
A previsão indica céu nublado com chuva isolada na Zona da Mata e parcialmente nublado
com chuva isolada no Rio Doce e Mucuri. Nas regiões Sul/Sudoeste, Campo das Vertente, Oeste, Metropolitana, Central, Triângulo e Alto Paranaíba, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.
Uma massa de ar frio avança sobre o estado, provocando queda nas temperaturas no domingo e, principalmente, na segunda. Para o domingo, há previsão de geada para o Sul de Minas e possibilidade de geada também no Triângulo e Alto Paranaíba.
Pode gear?
A condição climática também colocou 139 cidades mineiras sob alerta de geada até às 9h deste domingo. Cidades das das regiões Sul, Triângulo e Alto Paranaíba podem enfrentar temperaturas baixas, de até 3ºC. Nesses locais, há risco de perda de plantações. Confira a lista de cidades:
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Água Comprida
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Alpinópolis
- Alterosa
- Andradas
- Arceburgo
- Areado
- Baependi
- Bandeira do Sul
- Bocaina de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Florido
- Capetinga
- Careaçu
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carneirinho
- Carvalhópolis
- Cássia
- Caxambu
- Claraval
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Conquista
- Consolação
- Cordislândia
- Córrego do Bom Jesus
- Cristina
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Extrema
- Fama
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Gonçalves
- Guaranésia
- Guaxupé
- Heliodora
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Inconfidentes
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Iturama
- Jacuí
- Jacutinga
- Jesuânia
- Juruaia
- Lambari
- Limeira do Oeste
- Machado
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Monsenhor Paulo
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Nova Resende
- Olímpio Noronha
- Ouro Fino
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Passos
- Pedralva
- Pirajuba
- Piranguçu
- Piranguinho
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Pratápolis
- Sacramento
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita do Sapucaí
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Tomás de Aquino
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Serrania
- Silvianópolis
- Soledade de Minas
- Tocos do Moji
- Toledo
- Turvolândia
- Uberaba
- União de Minas
- Veríssimo
- Virgínia
- Wenceslau Braz