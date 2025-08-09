Assine
overlay
Início Gerais
FRIO EM MINAS

Alerta: queda de temperatura atinge mais de 300 cidades em Minas

Municípios de Minas Gerais estão sob alerta para declínio de temperatura neste sábado (9); confira a lista de cidades e a previsão do tempo completa

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
09/08/2025 12:39

compartilhe

Siga no
x
Massa de ar frio sobre a capital mineira. Fotografia capturada na perspectiva do Mirante dos Planetas no parque Estadual da Serra do Rola Moça, em Casa Branca.
Cidades mineiras podem enfrentar queda de até 5ºC na temperatura crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Uma massa de ar frio atinge Minas Gerais e coloca municípios em alerta até este domingo (10/8), dia dos pais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 312 cidades estão sob alerta para declínio de temperatura até o fim deste sábado (9/8). Outras 269 também enfrentam temperaturas mais baixas amanhã.

Segundo o órgão nacional, o aviso, de perigo potencial, indica que as cidades podem registrar queda entre 3ºC e 5ºC na temperatura. Nesses locais, há leve risco para a saúde devido ao frio.

Leia Mais

Conforme a previsão, a massa de ar polar continental que chegou ao Brasil nessa sexta (8/8) provocou a quinta onda de frio do ano em Minas Gerais, o que explica o alerta do Inmet. Segundo o instituto meteorológico Climatempo, o fenômeno deve durar até quarta-feira (13/8).

Quais cidades estão sob alerta?

  • Abadia dos Dourados
  • Água Comprida
  • Aguanil
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Além Paraíba
  • Alfenas
  • Alfredo Vasconcelos
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Andradas
  • Andrelândia
  • Antônio Carlos
  • Aracitaba
  • Araguari
  • Arantina
  • Araporã
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Arcos
  • Areado
  • Baependi
  • Bambuí
  • Bandeira do Sul
  • Barbacena
  • Barroso
  • Belmiro Braga
  • Bias Fortes
  • Bicas
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Repouso
  • Bom Sucesso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Cachoeira Dourada
  • Caldas
  • Camacho
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo Belo
  • Campo do Meio
  • Campo Florido
  • Campos Altos
  • Campos Gerais
  • Canápolis
  • Cana Verde
  • Candeias
  • Capetinga
  • Capinópolis
  • Capitólio
  • Carandaí
  • Careaçu
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo da Mata
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Rio Claro
  • Carmópolis de Minas
  • Carneirinho
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Cascalho Rico
  • Cássia
  • Caxambu
  • Centralina
  • Chácara
  • Chiador
  • Claraval
  • Cláudio
  • Comendador Gomes
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição da Barra de Minas
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Conquista
  • Consolação
  • Coqueiral
  • Cordislândia
  • Coromandel
  • Coronel Pacheco
  • Coronel Xavier Chaves
  • Córrego Danta
  • Córrego do Bom Jesus
  • Córrego Fundo
  • Cristais
  • Cristina
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Cruzília
  • Delfim Moreira
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Desterro do Melo
  • Divisa Nova
  • Dom Viçoso
  • Dores de Campos
  • Doresópolis
  • Douradoquara
  • Elói Mendes
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Estrela do Sul
  • Ewbank da Câmara
  • Extrema
  • Fama
  • Formiga
  • Fortaleza de Minas
  • Fronteira
  • Frutal
  • Goianá
  • Gonçalves
  • Grupiara
  • Guapé
  • Guaranésia
  • Guarará
  • Guaxupé
  • Guimarânia
  • Gurinhatã
  • Heliodora
  • Ibertioga
  • Ibiá
  • Ibiraci
  • Ibitiúra de Minas
  • Ibituruna
  • Iguatama
  • Ijaci
  • Ilicínea
  • Inconfidentes
  • Indianópolis
  • Ingaí
  • Ipiaçu
  • Ipuiúna
  • Iraí de Minas
  • Itajubá
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapagipe
  • Itapecerica
  • Itapeva
  • Itaú de Minas
  • Ituiutaba
  • Itumirim
  • Iturama
  • Itutinga
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Japaraíba
  • Jesuânia
  • Juiz de Fora
  • Juruaia
  • Lagoa da Prata
  • Lagoa Dourada
  • Lambari
  • Lavras
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Limeira do Oeste
  • Luminárias
  • Luz
  • Machado
  • Madre de Deus de Minas
  • Mar de Espanha
  • Maria da Fé
  • Maripá de Minas
  • Marmelópolis
  • Matias Barbosa
  • Medeiros
  • Minduri
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Belo
  • Monte Carmelo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Natércia
  • Nazareno
  • Nepomuceno
  • Nova Ponte
  • Nova Resende
  • Olaria
  • Olímpio Noronha
  • Oliveira
  • Oliveira Fortes
  • Ouro Fino
  • Pains
  • Paiva
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Passa Tempo
  • Passa Vinte
  • Passos
  • Patrocínio
  • Pedra do Indaiá
  • Pedralva
  • Pedrinópolis
  • Pedro Teixeira
  • Pequeri
  • Perdizes
  • Perdões
  • Piau
  • Piedade do Rio Grande
  • Pimenta
  • Pirajuba
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Piumhi
  • Planura
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Prados
  • Prata
  • Pratápolis
  • Pratinha
  • Resende Costa
  • Ressaquinha
  • Ribeirão Vermelho
  • Rio Novo
  • Rio Paranaíba
  • Rio Preto
  • Ritápolis
  • Rochedo de Minas
  • Romaria
  • Sacramento
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santa Bárbara do Tugúrio
  • Santa Cruz de Minas
  • Santa Juliana
  • Santana da Vargem
  • Santana do Deserto
  • Santana do Garambéu
  • Santana do Jacaré
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita de Ibitipoca
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santa Rosa da Serra
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Amparo
  • Santo Antônio do Aventureiro
  • Santo Antônio do Monte
  • Santos Dumont
  • São Bento Abade
  • São Francisco de Paula
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São Gotardo
  • São João Batista do Glória
  • São João da Mata
  • São João del Rei
  • São João Nepomuceno
  • São José da Barra
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Oeste
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • São Tiago
  • São Tomás de Aquino
  • São Vicente de Minas
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador Cortes
  • Senador José Bento
  • Seritinga
  • Serra do Salitre
  • Serrania
  • Serranos
  • Silvianópolis
  • Simão Pereira
  • Soledade de Minas
  • Tabuleiro
  • Tapira
  • Tapiraí
  • Tiradentes
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Três Corações
  • Três Pontas
  • Tupaciguara
  • Turvolândia
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • União de Minas
  • Vargem Bonita
  • Varginha
  • Veríssimo
  • Virgínia
  • Wenceslau Braz

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Inmet, o sábado deve ser de tempo estável seco na maior parte do estado de Minas Gerais. Neste final de semana, a rápida passagem de um sistema frontal pela região sudeste provoca o aumento da nebulosidade e a melhora nos índices de umidade relativa do ar.

A previsão indica céu nublado com chuva isolada na Zona da Mata e parcialmente nublado
com chuva isolada no Rio Doce e Mucuri. Nas regiões Sul/Sudoeste, Campo das Vertente, Oeste, Metropolitana, Central, Triângulo e Alto Paranaíba, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

Uma massa de ar frio avança sobre o estado, provocando queda nas temperaturas no domingo e, principalmente, na segunda. Para o domingo, há previsão de geada para o Sul de Minas e possibilidade de geada também no Triângulo e Alto Paranaíba.

Pode gear?

A condição climática também colocou 139 cidades mineiras sob alerta de geada até às 9h deste domingo. Cidades das das regiões Sul, Triângulo e Alto Paranaíba podem enfrentar temperaturas baixas, de até 3ºC. Nesses locais, há risco de perda de plantações. Confira a lista de cidades:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Água Comprida
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Alfenas
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Andradas
  • Arceburgo
  • Areado
  • Baependi
  • Bandeira do Sul
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Repouso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Campanha
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo Florido
  • Capetinga
  • Careaçu
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Rio Claro
  • Carneirinho
  • Carvalhópolis
  • Cássia
  • Caxambu
  • Claraval
  • Comendador Gomes
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Conquista
  • Consolação
  • Cordislândia
  • Córrego do Bom Jesus
  • Cristina
  • Delfim Moreira
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Divisa Nova
  • Dom Viçoso
  • Elói Mendes
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Extrema
  • Fama
  • Fortaleza de Minas
  • Fronteira
  • Frutal
  • Gonçalves
  • Guaranésia
  • Guaxupé
  • Heliodora
  • Ibiraci
  • Ibitiúra de Minas
  • Inconfidentes
  • Ipuiúna
  • Itajubá
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapagipe
  • Itapeva
  • Itaú de Minas
  • Iturama
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Jesuânia
  • Juruaia
  • Lambari
  • Limeira do Oeste
  • Machado
  • Maria da Fé
  • Marmelópolis
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Belo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Natércia
  • Nova Resende
  • Olímpio Noronha
  • Ouro Fino
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Passa Vinte
  • Passos
  • Pedralva
  • Pirajuba
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Planura
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Pratápolis
  • Sacramento
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita do Sapucaí
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São João Batista do Glória
  • São João da Mata
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Tomás de Aquino
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador José Bento
  • Serrania
  • Silvianópolis
  • Soledade de Minas
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Turvolândia
  • Uberaba
  • União de Minas
  • Veríssimo
  • Virgínia
  • Wenceslau Braz

Tópicos relacionados:

frio meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay