Queda de cabelo no inverno: o que é normal e quando se preocupar?

Durante o inverno, é comum notar uma maior queda de cabelo, o que pode gerar preocupação em muitas pessoas. Mas até que ponto essa perda é normal? De acordo com a dermatologista Fátima Tubini, a queda sazonal é um fenômeno natural, mas merece atenção quando ultrapassa certos limites ou vem acompanhada de outros sintomas.



“A queda de cabelo aumenta no inverno por uma combinação de fatores, como o ressecamento do couro cabeludo, banhos quentes e a menor exposição ao sol, que reduz a produção de vitamina D, que é fundamental para a saúde capilar”, explica a dermatologista Fátima Tubini.





O chamado eflúvio telógeno sazonal é uma condição temporária que costuma ocorrer durante as mudanças de estação, especialmente no outono e inverno. Nesses períodos, os fios entram em fase de queda com mais frequência, como parte do ciclo natural de renovação capilar. No entanto, segundo a especialista, é preciso observar a intensidade da queda.

“Perder entre 50 a 100 fios por dia é considerado normal. O problema é quando esse número aumenta significativamente, há afinamento dos fios ou falhas visíveis no couro cabeludo. Nestes casos, é importante procurar um dermatologista para investigar causas como anemia, distúrbios hormonais, estresse crônico ou até alopecia androgenética”, alerta Fátima Tubini.





Como diminuir a queda de cabelo no inverno?





Segundo Fátima Tubini, algumas medidas simples podem ajudar a reduzir a queda capilar nos meses frios:



- Evite lavar o cabelo com água muito quente, pois isso agrava o ressecamento do couro cabeludo



- Use shampoos suaves e específicos para fortalecimento capilar



- Invista em uma boa hidratação, tanto dos fios quanto do couro cabeludo

- Mantenha uma alimentação equilibrada, rica em proteínas, ferro, zinco e vitaminas



- Consulte um dermatologista regularmente, especialmente se notar mudanças incomuns no volume ou textura dos fios



“A queda de cabelo, quando diagnosticada precocemente, pode ser tratada com muito mais eficácia. Em alguns casos, além de mudanças nos hábitos, indicamos suplementos vitamínicos ou tratamentos tópicos, como o minoxidil, conforme a necessidade do paciente”, afirma Fátima.

No consultório, é comum que a procura por tratamentos capilares aumente nos meses de inverno, impulsionada pela percepção mais evidente da queda. “O importante é diferenciar uma queda sazonal natural de uma condição patológica que exija intervenção específica”, reforça a dermatologista.

