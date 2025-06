Cresce a busca por tratamento para queda de cabelo entre jovens e mulheres

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Uma nova pesquisa divulgada pela Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar (ISHRS), na última segunda-feira (10/6), revela uma mudança no perfil das pessoas que procuram tratamento para queda de cabelo. De acordo com o estudo, mais mulheres e adultos mais jovens estão buscando soluções para restaurar os fios, uma tendência que vem se refletindo diretamente na prática clínica em todo o mundo, inclusive no Brasil.



O levantamento, realizado com os novos membros da ISHRS, mostrou que, em 2024, a maioria dos pacientes que realizaram sua primeira cirurgia de restauração capilar era composta por jovens adultos: 95% tinham entre 20 e 35 anos, uma faixa etária mais baixa que a média da população adulta. Além disso, o número de mulheres que recorreram ao transplante capilar como solução definitiva para a queda de cabelo cresceu significativamente, registrando um aumento de 16,5% em comparação com 2021.





Segundo o médico cirurgião Thiago Bianco Leal, membro associado da ISHRS, essa mudança de perfil é perceptível também no Brasil. “Nos últimos anos, percebemos uma verdadeira transformação no público que busca o transplante capilar. A queda de cabelo deixou de ser uma preocupação exclusiva dos homens mais velhos e passou a impactar emocionalmente mulheres e jovens adultos, que hoje representam uma fatia crescente dos nossos pacientes”, destaca.

O transplante capilar é um procedimento minucioso, que exige avaliação criteriosa e técnica. “É fundamental que o paciente busque atendimento com um médico experiente e que utilize protocolos modernos, como a técnica FUE (extração de unidades foliculares), que permite resultados naturais, com mínima cicatrização e tempo de recuperação reduzido”, explica Thiago Bianco Leal.



Além de questões genéticas, fatores como estresse, uso excessivo de químicas capilares, reposição hormonal, alimentação inadequada e alterações hormonais têm contribuído para a queda de cabelo precoce. “Cada vez mais, vemos pacientes jovens enfrentando quadros severos de alopecia, o que reforça a necessidade de diagnóstico precoce e abordagem multidisciplinar”, acrescenta o médico.

O crescimento da demanda também está ligado ao avanço das técnicas e à conscientização da população sobre os tratamentos disponíveis. “O estigma sobre a calvície e os tratamentos invasivos vem diminuindo. Hoje, homens e mulheres se sentem mais à vontade para procurar ajuda médica e investir na restauração capilar com segurança e resultados eficazes”, afirma Thiago Bianco Leal.



Apesar de o transplante no couro cabeludo ainda ser o procedimento mais procurado, cresce o interesse por restauração capilar em outras áreas do corpo, tanto entre homens quanto mulheres. Em 2024, 18% dos homens e 21% das mulheres optaram por transplantes capilares em regiões não relacionadas ao couro cabeludo, um aumento em relação a 2021. Entre as mulheres, as sobrancelhas foram a segunda área mais comum para transplante (12%), enquanto entre os homens, a barba e o bigode lideraram com 5%.

O cirurgião ressalta ainda que, no Brasil, o número de clínicas que oferecem o transplante capilar aumentou, mas alerta para os riscos de procedimentos realizados por profissionais não qualificados. “É preciso cuidado. O transplante capilar é uma cirurgia e, como tal, deve ser conduzida por um médico capacitado e com formação adequada, para garantir não apenas o resultado estético, mas também a saúde e segurança do paciente”, reforça.

