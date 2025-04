Dormir de cabelo solto faz mal para a pele?

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Uma boa noite de sono é essencial para a pele, mas o jeito de dormir também pode influenciar diretamente na aparência e na saúde do rosto. Segundo o mestre em medicina estética, biomédico e professor universitário Thiago Martins, dormir de cabelo solto pode, sim, fazer mal para a pele.



“Os fios carregam resíduos de produtos capilares, oleosidade natural e poluentes, que, ao entrarem em contato com a pele durante o sono, favorecem a obstrução dos poros e o desenvolvimento de lesões acneiformes, principalmente nas bochechas, mandíbula e testa”, explica o especialista.



O atrito dos cabelos com a face também pode causar irritações e agravar inflamações já existentes. Para quem tem pele oleosa ou propensão a acne, o cuidado deve ser redobrado. Thiago alerta que produtos capilares, como óleos, cremes e finalizadores, podem migrar dos fios para a pele durante o sono.“Muitos desses produtos contêm ingredientes comedogênicos, que obstruem os poros e favorecem o aparecimento de acne e dermatites”, afirma.



A escolha da fronha também importa



Além de prender levemente os cabelos antes de dormir, o especialista recomenda atenção à escolha da fronha. "Fronhas de algodão acumulam resíduos e aumentam o atrito entre o cabelo e a pele, o que pode causar irritações e inflamações cutâneas.” Tecidos como seda ou cetim são mais indicados por reduzirem o atrito e o acúmulo de sujeira.



A melhor posição para dormir



Outro fator que influencia na saúde da pele é a posição em que se dorme. De acordo com profissional, dormir de barriga para cima é a posição mais indicada para proteger o rosto. “Dormir de lado ou de bruços aumenta o atrito facial com a fronha e com os fios capilares, além de favorecer a formação de marcas de expressão com o tempo.”



Cuidados ao prender os cabelos



Embora prender os fios seja recomendado, é importante fazê-lo com cuidado. “Penteados muito apertados, como rabos de cavalo firmes ou tranças tensionadas, podem causar alopecia por tração, um tipo de queda capilar induzida por estresse mecânico”, adverte o biomédico. O ideal é prender o cabelo de maneira leve, usando elásticos revestidos de tecido.



E quando a acne já aparece?



Para quem já apresenta acne provocada pelo contato do cabelo com a pele durante a noite, o tratamento deve combinar medidas comportamentais e, se necessário, terapias medicamentosas. O especialista ressalta que é fundamental suspender o uso de produtos capilares comedogênicos e adotar hábitos como prender os fios e utilizar fronhas de cetim ou seda.



‘Entre os ativos tópicos indicados estão o peróxido de benzoíla, ácido salicílico e retinoides. Em casos moderados a graves, pode ser necessária a associação de antibacterianos, anticoncepcionais de perfil antiandrogênico ou espironolactona.” Procedimentos como limpeza de pele, peelings químicos, microagulhamento e tecnologias a laser também podem ser recomendados, sempre com acompanhamento profissional.



“Pequenas mudanças na rotina de cuidados noturnos fazem toda a diferença para manter a pele do rosto mais saudável, bonita e livre de inflamações”, reforça Thiago Martins.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia