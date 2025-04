Pele em risco: o uso excessivo de cosméticos exige cuidados

O mercado de beleza está cada vez mais aquecido no Brasil, e as prateleiras recheadas com ofertas de cosméticos, inclusive orgânicos e naturais. Porém, o uso excessivo de produtos na pele pode causar malefícios.

Segundo José Roberto Fraga Filho, dermatologista membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e diretor clínico do Instituto Fraga de Dermatologia, antes de comprar qualquer cosmético ou dermocosmético, é muito importante identificar primeiramente, com um dermatologista, o seu tipo de pele (oleosa, ressecada, manchada, sensível, envelhecida...). Assim, a chance de errar é menor.

Os ácidos são um aliado importante no tratamento de rugas, manchas e rejuvenescimento, porém o uso inadequado ou abusivo pode levar a atrofia da pele, ou seja, ela fica muita fina, aparecem vasos sanguíneos indesejáveis, manchas e irritações na pele.

“O efeito rebote é o retorno da doença, porém em uma forma mais acentuada, como por exemplo, o tratamento de manchas na pele com laser de forma agressiva e após algumas semanas a mancha volta de forma mais grave”, explica José Roberto.

O uso de maquiagem também merece atenção, e a orientação do dermatologista é sempre preparar a pele através de limpeza e hidratação. Dormir com a maquiagem faz com que os poros fiquem obstruídos e com risco de desenvolver dermatites.

“A dermatite irritativa pode acontecer em poucos minutos ou mesmo após várias horas após a utilização, ela se caracteriza por queimação, ardor, descamação, manchas e em casos mais graves queimaduras com aparecimento de bolhas”, alerta o médico.

O médico ressalta que para definir o melhor tratamento facial, vai depender das necessidades de cada paciente. E isso pode variar com a faixa etária, se adolescente, tratar a pele oleosa e acne, por exemplo, e pessoas mais maduras procuram tratar as rugas e ou/flacidez.

Para finalizar, o dermatologista destaca que qualquer produto pode vir a causar transtornos na pele, mas os naturais por terem menos produtos químicos envolvidos, são sim mais seguros.

