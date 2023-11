Ao longo dos anos, estudos e pesquisas no ramo dos cosméticos se aprofundam e, consequentemente, novas descobertas são feitas. No universo da beleza, sobretudo da maquiagem, as mudanças são facilmente percebidas. As tendências que antes incentivavam o disfarce de características consideradas fora do padrão valorizam cada vez mais o natural e, assim, as diferentes formas de enxergar o mundo, que surgem no transcorrer dos anos, respingam na indústria.

Katia Araujo, maquiadora e artista nacional da MAC cosmetics Brasil, explica que a indústria sempre promoveu a juventude como uma norma de beleza, seja destacando modelos jovens em suas campanhas publicitárias, seja se concentrando em produtos nomeados como anti-idade ou anti-envelhecimento, reforçando o padrão jovial como único ideal. A maquiadora aponta que a diversidade etária nunca esteve representada em porta-vozes de marcas de beleza, mas que esse cenário tem sido modificado.

"Isso vem mudando na última década, o que impulsiona inclusive uma mudança nas fórmulas de maquiagem, que passam a ter ingredientes que contribuem para o cuidado da pele e as necessidades específicas características da pele madura", ressalta. Katia explica que, com a idade, a pele perde a elasticidade e o tônus, além de os níveis de hidratação e a produção de fibras de colágeno e elastina serem diminuídos. Como consequência, é percebida a falta de brilho/viço, a flacidez e o aparecimento de textura , a superfície da pele fica mais fina, ressecada, desprotegida e suscetível a manchas.

Conhecendo as particularidades

Os avanços são perceptíveis e as novas fórmulas contribuem, mas vale ressaltar que nem toda pele madura compartilha das mesmas necessidades. Para escolher os melhores produtos, é importante entender a necessidade da sua pele e como gostaria de vê-la após finalizar a produção. "Na realidade, embora a pele madura tenha características comuns ligadas à ação da passagem do tempo, as necessidades podem ser diferentes. É importante entender a sua pele e, baseado nisso, encontrar o produto ideal. Mas, definitivamente, nenhum produto de maquiagem, por mais cuidado que ofereça em sua fórmula, substituirá o uso diário de skincare e hábitos saudáveis", alerta a maquiadora.

Nikky Dias, maquiadora da Lord, aponta que a pele madura requer cuidados especiais na hora de fazer a make. Produtos muito densos e com a aplicação errada entregam um aspecto pesado e podem salientar ainda mais a linhas de expressões. Por essa razão, a importância de entender os aspectos da pele e somente a partir daí decidir qual técnica e produtos poderão ser usados e apresentarão resultado satisfatório.

A maquiadora defende que as pessoas de pele madura são livres para aderir às mais diferentes técnicas de se maquiar, mas acredita que, nessa hora, menos, quase sempre, será mais. "Nós só temos que saber regrar a quantidade, principalmente quando queremos executar uma técnica diferente. Às vezes, nos deparamos com técnicas mirabolantes, cheias de efeitos e quantidade exorbitantes, que só em olhar dá para saber que a técnica é boa, mas a quantidade não."