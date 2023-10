Além dos benefícios para a pele, o óleo de oliva também é um ótimo aliado para a saúde das unhas e cabelos Engin_Akyurt/Pixabau

Todos os alimentos e ingredientes ingeridos produzem algum efeito no organismo, podendo ser positivo ou negativo. E a pele é um dos principais órgãos do corpo que funciona como ‘termômetro’ com relação ao que estamos absorvendo por meio da alimentação . E se tem um ingrediente que, desde a Grécia antiga, é considerado como ‘fonte de beleza e juventude’, este ingrediente é o óleo de oliva.