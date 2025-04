Onda 'glow': cresce busca por aspecto saudável, viçoso e iluminado da pele

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Nos últimos anos, a busca por uma pele radiante e luminosa se tornou um dos maiores objetivos de beleza no mundo inteiro. A tendência do glow – um aspecto saudável, viçoso e iluminado da pele – deixou de ser uma simples busca estética e passou a ser um verdadeiro reflexo de bem-estar.



Embora muitos recorram a produtos de cuidados com a pele para conquistar esse efeito, uma crescente demanda por procedimentos estéticos e cirúrgicos tem transformado esse desejo em realidade, com a cirurgia plástica se adaptando cada vez mais a essa tendência.



A busca por uma pele luminosa é, em muitos aspectos, uma extensão da preocupação com a saúde. A pele que brilha, sem rugas ou imperfeições, é vista como um reflexo de um corpo saudável e bem cuidado. No entanto, a realidade é que, com o passar dos anos, fatores como o envelhecimento, a exposição solar e a poluição contribuem para a perda de luminosidade natural da pele.



O glow, portanto, surge como uma tendência que vai além da aparência, representando uma nova maneira de cuidar da saúde estética.



“Para alcançar esse efeito radiante, muitos pacientes estão recorrendo a procedimentos minimamente invasivos e até mesmo cirúrgicos. Entre as opções mais procuradas estão os preenchimentos dérmicos e as toxinas botulínicas, que suavizam as linhas finas e promovem um aspecto mais jovem e luminoso”, explica o cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Eduardo Sucupira.



Esses tratamentos podem ser realizados rapidamente, com recuperação quase imediata, e são um reflexo do desejo por resultados rápidos e visíveis. No campo da cirurgia plástica, o conceito glow também está ganhando força. “A blefaroplastia, por exemplo, que é a cirurgia para correção das pálpebras, e o lifting facial, voltado para rejuvenescimento da face, têm ganhado popularidade por devolverem ao rosto uma aparência mais descansada e iluminada”, aponta o cirurgião.



Com esses procedimentos, a pele parece mais esticada e livre de marcas de cansaço, conferindo um brilho natural. Eduardo Sucupira explica que a cirurgia de lipoaspiração e lipofilling, que utiliza a gordura do próprio paciente para restaurar volumes e suavizar a aparência da pele, também têm contribuído para a busca de uma pele com mais viço.



"Ao melhorar a distribuição do volume facial e corporal, esses procedimentos conferem ao paciente um aspecto mais saudável que, combinado com cuidados com a pele, resulta no glow tão desejado", revela.



O fenômeno da pele radiante não seria o mesmo sem a influência das redes sociais. Celebridades e influenciadores constantemente compartilham suas rotinas de cuidados com a pele e procedimentos estéticos.



A crescente democratização das informações sobre tratamentos de beleza, aliada ao desejo de parecer impecável, tem levado mais pessoas a considerar a possibilidade de recorrer à cirurgia plástica para alcançar um look mais jovem e luminoso. O Instagram e TikTok, por exemplo, se tornaram plataformas em que procedimentos como o peeling químico e o microagulhamento são amplamente divulgados como soluções rápidas para uma pele radiante.



Embora os procedimentos para alcançar a pele glow estejam em alta, é importante ressaltar que eles exigem cuidados específicos, tanto no pós-operatório quanto na rotina diária de cuidados com a pele.



A saúde da pele continua sendo fundamental para manter o resultado dos tratamentos. “ A combinação de procedimentos estéticos com uma boa alimentação, hidratação adequada e proteção solar são essenciais para garantir que o brilho natural da pele se mantenha por mais tempo”, alerta Eduardo Sucupira.



Com o avanço das técnicas cirúrgicas e da medicina estética, a tendência de pele radiante deve continuar a crescer. Novos tratamentos, mais eficazes e menos invasivos, estão sendo desenvolvidos para atender à crescente demanda por um glow perfeito, o que torna cada vez mais acessível para uma maior quantidade de pessoas.



“A cirurgia plástica, portanto, caminha lado a lado com esse novo desejo estético, provando que, na era do glow, a beleza e a saúde não precisam mais ser vistas como conceitos opostos, mas sim como elementos que se complementam”, reforça o cirurgião.

