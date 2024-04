Na busca por uma pele saudável, muitas vezes, nos deparamos com uma infinidade de informações e dicas que nem sempre são benéficas para a saúde. E, nesse contexto, o crescimento das redes sociais e dos influencers desempenham um papel significativo na disseminação de sugestões, muitas delas não comprovadas.



Hoje, o Brasil possui o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, ficando atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão, de acordo com o último levantamento realizado pela empresa Euromonitor International. Os dados reforçam o interesse dos brasileiros no assunto. Assim, torna-se imprescindível discernir o que é verdadeiro e eficaz na hora do cuidado. Pensando nisso, Flavia Rosalba Rodrigues, dermatologista do Hospital Dia – Campo Limpo, gerenciado pelo Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (Cejam), em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, esclarece alguns dos mitos e verdades mais frequentes sobre o tema.

1. Rotina de skincare realmente ajuda?

Verdade. Nutrir o hábito de realizar cuidados com a pele é realmente benéfico. Essa rotina deve ser incorporada diariamente para se obter resultados eficazes. Além disso, é essencial escolher produtos que sejam adequados ao seu tipo de pele. Uma rotina básica de cuidados inclui etapas como limpeza, proteção solar e hidratação. Seguindo essa receita, é possível colher bons frutos.

2. O protetor solar realmente auxilia no cuidado da pele?

Verdade. Embora o sol tenha benefícios para a pele, como a produção de vitamina D, ele também pode causar danos, como câncer de pele e envelhecimento precoce. Portanto, o uso regular de protetor solar é fundamental para se proteger contra esses efeitos nocivos.

3. Qualquer pessoa pode fazer o uso do ácido hialurônico na pele?

Verdade. O ácido hialurônico é um ativo amplamente utilizado devido à sua capacidade de promover hidratação. Geralmente, seu uso é seguro e adequado para todos os tipos de pele.

Em alguns casos específicos, a substância pode ser especialmente recomendada, como em peles maduras ou desidratadas, onde ele pode contribuir para a melhora da aparência e da textura.

4. E as “receitinhas” caseiras, com o uso de alimentos e óleos vegetais, realmente ajudam a pele?

Mito. As receitas caseiras que utilizam alimentos e óleos vegetais para os cuidados da pele podem ser tentadoras, mas é crucial exercer cautela ao incorporá-las à rotina de cuidados. Isso porque alguns alimentos podem desencadear irritações, dermatites e até aumentar a sensibilidade à luz solar, o que pode resultar em queimaduras.

5. Esfoliação agride a pele?

Mito. A esfoliação facial é um procedimento reconhecido por seus benefícios à pele. Ela atua na remoção das células mortas, promovendo a renovação celular e estimulando a regeneração. Além disso, a esfoliação é eficaz na remoção de impurezas que se acumulam na superfície da pele devido a diversos fatores ambientais e de estilo de vida.

Esse método pode ser realizado através do uso de substâncias abrasivas, equipamentos específicos ou formulações químicas, todos com o mesmo propósito de revitalizar a pele. O procedimento é recomendado para todos os tipos de pele, no entanto, é preciso conhecer os limites e restrições de cada um, já que o excesso pode resultar em sensibilidade, irritação ou ressecamento.

6. Banho quente faz bem para a pele?

Mito. Os banhos com água quente removem a camada natural de gordura da pele, contribuindo para o ressecamento cutâneo. Isso ocorre porque a água quente pode causar uma maior evaporação da umidade da pele, deixando-a ressecada e desidratada. Além disso, banhos frequentes com água quente podem comprometer a barreira natural da pele, tornando-a mais suscetível a irritações e inflamações. Portanto, é recomendável evitar banhos excessivamente quentes e optar por temperaturas mornas ou frias, além de usar produtos hidratantes para ajudar a restaurar a umidade da pele.

7. Existem substâncias presentes nos produtos de beleza que podem afetar a pele?

Verdade. De fato, existem certas substâncias que devem ser evitadas em produtos cosméticos por conta do potencial de causar alergias, irritações e outros efeitos adversos, como os disruptores endócrinos, que podem interferir no sistema hormonal do corpo. Entre essas substâncias, destacam-se os parabenos, ftalatos, sulfatos, fragrâncias, formaldeído e seus liberadores, álcool e triclosan. É importante estar atento aos rótulos.

8. A rotina de skincare de crianças e adolescentes pode ser igual à dos adultos?

Mito. Com a popularização das “trends” e do próprio skincare nas mídias sociais, temos observado um aumento no interesse de crianças e adolescentes pelos cuidados com a pele. No entanto, é importante entender que a pele das crianças é mais delicada e sensível, o que as torna mais propensas a sensibilizações e desenvolvimento de reações alérgicas.

Portanto, embora seja bacana incentivar a adoção de rotinas de cuidados com a pele desde cedo, para crianças e adolescentes, o indicado é apenas fazer o uso de protetor solar, cremes hidratantes e repelente, quando necessário. Tudo com moderação e sob orientação adequada.

9. Alimentação é importante para melhores resultados?

Verdade. A alimentação é fundamental na saúde e aparência da pele. Incluir verduras, legumes, frutas e manter-se hidratado são hábitos fundamentais para conquistar uma pele brilhante, firme e livre de rugas. Os nutrientes presentes nesses alimentos são importantes para o combate ao envelhecimento, além de estimular a renovação celular. Por outro lado, uma dieta rica em gordura e açúcar pode contribuir para o desenvolvimento de acne e acelerar o processo de envelhecimento, levando ao surgimento precoce de rugas e flacidez.

10. E a suplementação de vitaminas potencializa tudo isso?

Verdade. Vitaminas como A, C e E, conhecidas por suas propriedades antioxidantes, são especialmente benéficas para a saúde da pele. Vale ressaltar que a suplementação alimentar deve ser personalizada de acordo com o estilo de vida de cada indivíduo e recomendada por um médico ou nutricionista.

Leia também: Especialistas desvendam os mitos que representam risco à vida saudável



11. Peles maduras não precisam de atenção diferenciada?

Mito. Peles maduras requerem cuidados especiais devido às alterações estruturais que ocorrem na derme e epiderme durante o processo de envelhecimento. Nesse sentido, o ideal é adotar uma rotina de cuidados que promova hidratação e firmeza da pele.

Ativos específicos, como ácido hialurônico, colágeno e antioxidantes, tendem a ser benéficos para combater os sinais do envelhecimento e restaurar a vitalidade da pele madura. Além disso, é importante utilizar produtos adequados para esse tipo de pele e evitar hábitos prejudiciais, como exposição excessiva ao sol e tabagismo, que podem acelerar o processo de envelhecimento cutâneo.

Não só isso, uma abordagem holística e personalizada é essencial para garantir uma pele madura saudável e radiante.

12. Só devo ir ao dermatologista quando tenho algo na pele?

Mito. A visita ao dermatologista é recomendada não apenas em casos de problemas específicos, mas também como parte de uma rotina regular de cuidados, assim como em outras áreas da saúde. Idealmente, uma consulta por ano é aconselhável para avaliar a saúde geral da pele, examinar pintas e receber orientações sobre o tipo de pele e os melhores cuidados a serem adotados.

Em casos de condições dermatológicas como acne ou para cuidados mais intensivos, as consultas podem ser mais frequentes, de acordo com as necessidades individuais de cada paciente. É importante ter em mente que manter consultas regulares com um dermatologista faz parte de uma estratégia eficaz para garantir a saúde e a beleza da pele a longo prazo.