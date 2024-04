Todo mundo sabe que o segredo da boa forma física está em aliar uma dieta saudável a uma rotina de atividades físicas. Para conseguir resultados de forma mais rápida, no entanto, muita gente parte para soluções milagrosas, como zerar carboidrato e fazer apenas aeróbicos sete dias por semana. Leandro Twin, personal trainer e profissional de educação física da Growth Supplements, alerta que esse não é o melhor caminho para quem quer perder de uma vez por todas os quilinhos a mais. “Para emagrecer ‘para sempre’ é importante nunca fazer algo excessivo ou restritivo demais, porque isso acaba ocasionando compulsões alimentares e o famoso efeito sanfona’’.

Aposte em exercícios que trabalhem vários grupamentos musculares

O educador físico diz que é imprescindível incluir exercícios de força no planejamento, mesclando com exercícios aeróbicos e dieta, mas sem abrir mão dos períodos de descanso. “Emagrecer com a musculação (ou outro exercício de força) é essencial porque ela auxilia toda a parte metabólica, aumentando a queima de gordura e possibilitando uma maior adesão alimentar no futuro, o que é ótimo para quem tem um bom apetite’’, completa Twin.

De acordo com o educador físico, a frequência dos treinos também afeta a qualidade dos resultados. “Uma dúvida comum é a quantidade de treinos na semana. Normalmente, quanto menos dias a gente vai para a academia, maior vai ficar o volume de treino. Mas essa estratégia não é eficaz porque o indivíduo da primeira meia hora de treino é diferente do indivíduo que está beirando uma hora de treino, porque ele já está cansado e, portanto, renderá menos. Por isso o ideal é compensar e dividir o treinamento para que ele faça treinos mais curtos e mais intensos”, diz o especialista.



Segundo Twin, a frequência ideal de treino é 4 a 6 vezes por semana para quem quer acelerar significativamente os resultados. "O segredo não é treinar mais, e sim com constância e até a falha’’, afirma.



Mais assertividade

Outra dica eficaz é apostar em exercícios que trabalham vários grupamentos musculares ao mesmo tempo. "O agachamento livre, o levantamento terra, o supino reto, o desenvolvimento militar, a remada alta, as paralelas, a barra fixa, os gêmeos em pé para panturrilha, e o abdominal supra, que trabalha o infra e os oblíquos, são quase esquecidos, mas fazem a diferença’’, enumera.



Combine aeróbicos com exercícios de força

Twin explica ainda que incorporar técnicas avançadas, como o rest pause e drop-set, por exemplo, também pode elevar a eficácia do treino, promovendo melhores resultados em termos de hipertrofia e definição. "Incorpore uma por treino e verá uma resposta ainda mais significativa”, comenta.

A importância do aeróbico



O personal trainer salienta que os exercícios aeróbicos não são dispensáveis como alguns acreditam. "Fazer exercícios aeróbicos não apenas auxilia na perda de gordura, mas também melhora o condicionamento cardiorrespiratório, permitindo treinos mais intensos, e consequentemente, ajudando no ganho de massa muscular", lembra Twin.



Para emagrecer e definir, é preciso equilíbrio. "A musculação voltada para hipertrofia, quando combinada com exercícios aeróbicos, é o melhor jeito para perder gordura e ganhar músculos simultaneamente’’, completa o especialista.





Confira as dicas do personal trainer Leandro Twin