Transplante capilar: quem pode fazer?

O transplante capilar pode ser indicado para pessoas com casos de falha, afinamento de fios, para preencher os espaços vazios, também é recomendado para correção de cicatrizes e naquelas regiões de calvície, em que o tratamento clínico não surte efeito, sendo o transplante capilar a melhor opção.

Tem aumentado a procura de pessoas mais velhas?



Sim. Embora não seja a maioria dos pacientes, há procura cada vez maior por essa faixa etária, visto segurança do procedimento e resultados cada vez mais naturais.

Segundo o tricologista Julio Pierezan, especializado em cirurgia de transplante capilar, embora não seja a maioria dos pacientes, há uma procura cada vez maior por essa faixa etária, já que a segurança do procedimento e os resultados são cada vez mais naturais.

Quais os tratamentos mais procurados por esse público?

Um dos tratamentos capilares mais prevalentes é o FUE (Follicular Unit Extraction), uma técnica de transplante capilar que ocorre fio a fio, sem deixar cicatrizes visíveis. Ao contrário de outras intervenções que envolvem incisões e cortes, o FUE envolve a extração individual das unidades foliculares da área doadora e seu posterior implante em outra região, resultando em cicatrizes praticamente imperceptíveis. Isso permite que os homens optem por qualquer estilo de corte, já que as marcas não são visíveis.

A área doadora pode incluir tanto o couro cabeludo quanto os pelos do corpo, em um procedimento conhecido como transplante capilar de pelos corporais (body hair transplant). Utilizando uma pinça ou implantes, os fios são cuidadosamente transplantados para a área receptora. Em até três dias após a intervenção, as micro cicatrizes se fecham, sem a necessidade de qualquer tipo de sutura.

Há alguma contraindicação para transplante capilar?

No caso de alopecias cicatriciais, como a alopecia frontal fibrosante e/ou liquen plano pilar, é recomendável realizar tratamento clinico previamente à cirurgia, e aguardar pela estabilização da doença antes de considerar um transplante capilar. Isso se deve ao fato de que o transplante não é eficaz durante o curso ativo da condição, podendo até mesmo aumentar o risco de perda adicional de cabelo, uma vez que a alopecia frontal fibrosante é uma condição autoimune. A queda do fio resulta na cicatrização do folículo, e o organismo naturalmente preenche esse folículo com fibrose, impedindo o crescimento capilar futuro.

Além disso, é crucial que a área receptora para o transplante esteja livre de quaisquer condições, como foliculite, psoríase ou câncer de pele. Por último, a condição geral de saúde do indivíduo precisa estar em bom estado para garantir o sucesso do procedimento.

Quais os cuidados após o procedimento?

No primeiro dia, é essencial descansar devido à anestesia local, e é recomendável não lavar a cabeça nesse período. É crucial seguir rigorosamente as prescrições médicas, incluindo o uso de anti-inflamatórios e antibióticos.

Durante os primeiros 10 dias, é aconselhável dormir com a cabeça levemente elevada por dois motivos: evitar o contato do travesseiro com a área implantada e prevenir a disseminação de edemas para a região dos olhos.

No segundo dia, já é possível dirigir. O retorno ao consultório é fundamental, pois a cabeça será lavada, e serão fornecidas orientações sobre como realizar esse cuidado em casa. Entre as dicas estão: o uso de sabonete antisséptico, sem esfregar o couro cabeludo, a água com jato suave para evitar possíveis danos e a secagem com uma toalha destinada exclusivamente à região. Também é recomendado o uso de uma pomada com antibiótico na área doadora por aproximadamente sete dias.

Após dez dias do procedimento, as crostas podem começar a se desprender naturalmente do couro cabeludo. A higienização deve continuar conforme as instruções fornecidas. Após esse tempo, também é liberada a prática de esportes.

Evitar a exposição ao sol é importante, sendo liberada somente um mês após a cirurgia, assim como frequentar praias e piscinas. O hábito de fumar deve ser evitado, uma vez que prejudica a circulação, podendo impactar nos resultados do implante capilar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia