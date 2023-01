O tamanho da sua testa incomoda? Frontoplastia pode ser a solução

Em média, frontoplastia reduz 2cm de testa, mas número varia de acordo com o rosto do paciente (foto: INTERNET/REPRODUÇÃO)

A cirurgia estética para rejuvenecer o rosto tem, na maioria dos casos, um problema que surge logo em seguida ou com a idade: a linha da implantação do cabelo aumenta. Com isso, a testa fica com um tamanho que nem sempre é legal.



Mas, nesses tempos atuais, é possível dar um jeito em qualquer coisa. Isso não acontece só com as mulheres que fazem plástica, mas também com as que sonham mudar o corte do cabelo, mas se sentem reféns da franja. Isso porque quando a testa é mais avantajada, esse tipo de corte é o que esconde melhor a região.





Recentemente, a modelo Camilla Coleman Brooks, de 26 anos, fez sucesso no TikTok ao relatar uma intervenção cirúrgica para diminuir o tamanho da testa em 3cm. O problema a acompanhava desde pequena: ela tinha 8,5cm de testa.



“Essa cirurgia é a frontoplastia, a solução definitiva para essa questão que incomoda muito algumas mulheres e homens, que sempre buscam estratégias para esconder o tamanho da área da testa. Um dos principais objetivos de quem procura essa cirurgia é o aumento da autoestima e de aceitação, de forma que a maioria dos pacientes são mulheres com idades entre 18 e 30 anos”, explica o cirurgião plástico Paolo Rubez, mestre em cirurgia plástica pela Unifesp, que fez estágios em Cleveland nos EUA, na mesma clínica em que a modelo foi operada.





A cirurgia visa avançar o couro cabeludo para frente através de um corte preciso na margem do cabelo, com isso há a redução do tamanho da testa e a adequação ao formato do rosto. No procedimento, o médico faz uma incisão bem rente ao início do cabelo e retira uma faixa de pele para deixar a testa menor.



“Dessa forma, o cirurgião consegue descolar e puxar a pele de forma delicada, fazendo com que a cicatriz fique escondida no início dos cabelos. Logo depois, os ligamentos e músculos são reposicionados”, afirma o médico.





O período de recuperação da cirurgia é relativamente curto. Na maioria dos casos, o paciente pode retornar às atividades costumeiras em uma semana. No entanto, como em todo processo cirúrgico, a frontoplastia exige alguns cuidados pós-operatórios para que os resultados saiam como esperado.



“O paciente deve fazer uso das medicações prescritas e evitar esforço físico por três semanas. Além disso, não se expor ao sol é importante para que a cicatriz tenha uma melhor qualidade”, ressalta o cirurgião.





De acordo com Patricia Marques, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, uma das reclamações mais recorrentes no seu consultório nos últimos tempos foram as queixas sobre o tamanho desproporcional da testa, principalmente entre os jovens mais expostos nas redes sociais.



Para quem se sente desconfortável com essa desarmonia, ela também indica a frontoplastia. Segundo a médica, que é pioneira da técnica no Brasil, “apesar de a técnica já ser conhecida, a procura quase dobrou nos últimos meses, em sua maioria mulheres entre 18 e 30 anos”.





Por ser um uma cirurgia relativamente nova no país, pouco se sabe sobre os benefícios da operação e como ela funciona. A especialista, responde as dúvidas mais frequentes para quem pretende realizar o procedimento. Principalmente sobre o tamanho da redução.



“Não podemos dar um número preciso antes da cirurgia, pois pode variar de paciente para paciente de acordo com a elasticidade da pele, mas a média é uma perda de 2cm, às vezes um pouco mais. Porém, mais importante do que um número na régua, é a capacidade de adequar a proporção do terço superior em relação ao terço médio e inferior do rosto, deixando-o o mais harmonioso possível”, avalia.





O cirurgião Paulo Rubez ressalta que a cirurgia por si só não altera feições do rosto e nem muda a posição dos olhos ou o formato dos lábios. “Este tipo de mudança pode acontecer no lifting facial cirúrgico, por exemplo, que envolve incisões nas laterais do rosto, diferente da frontoplastia”, diz o médico.



Como o procedimento é irreversível, o ideal é conversar com um cirurgião responsável sobre suas expectativas, experiente na área e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.