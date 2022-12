Entre a realidade e a ficção, o que gosto na TV?

Saga de Harry Potter, personagem imortalizado por Daniel Radcliffe, é um dos destaques da TV (foto: Jaap Buitendijk/Warner Bros)

O fato de ter quebrado a coluna criou a obrigatoriedade de ficar de cama durante muito tempo. A salvação foi a TV, que curto sem exageros. Detesto novelas, shows, aquelas conversas que não levam a nada. Gosto um pouco dos programas culinários, mas sofro de uma surdez: não escuto bem o nome dos ingredientes, que são pronunciados sempre com complicação. De tudo que vejo e gosto, são dois programas que não combinam nem de longe. O primeiro deles é “Os pingos nos is”, que a Jovem Pan apresenta todos os dias. Acho que gosto muito é porque os participantes esmiúçam a política nacional e não deixam pedra sobre pedra sobre o que acontece no país e não conseguimos ficar sabendo em lugar nenhum. O fato de ter quebrado a coluna criou a obrigatoriedade de ficar de cama durante muito tempo. A salvação foi a TV, que curto sem exageros. Detesto novelas, shows, aquelas conversas que não levam a nada. Gosto um pouco dos programas culinários, mas sofro de uma surdez: não escuto bem o nome dos ingredientes, que são pronunciados sempre com complicação. De tudo que vejo e gosto, são dois programas que não combinam nem de longe. O primeiro deles é “Os pingos nos is”, que a Jovem Pan apresenta todos os dias. Acho que gosto muito é porque os participantes esmiúçam a política nacional e não deixam pedra sobre pedra sobre o que acontece no país e não conseguimos ficar sabendo em lugar nenhum.





O meu participante preferido é Paulo Figueiredo, que achei que era filho, mas é neto do nosso ex-presidente João Figueiredo. Ele sabe tudo sobre tudo e, mesmo morando em Miami, está muito mais por dentro do que acontece por aqui do que seus colegas jornalistas locais. Quando ele quer falar um horror sobre o que está acontecendo por aqui e se controla, por respeito à TV onde trabalha e por conhecer a censura que estamos enfrentando, sem que ninguém por aqui proteste, acho ele o máximo.





O programa faz bem para a alma de brasileiros como eu, que estão aguentando há mais de 30 dias as confusões nas portas dos quartéis, sem que ninguém faça nada. Perdi as presenças de parentes me visitando, porque em minha rua ninguém pode parar carro. E mesmo com minha surdez, escuto a barulheira que os participantes fazem, bem organizados. Tenho um parente próximo que é presença constante e, de vez em quando, aparece em minha casa para usar o banheiro. E aproveita para me contar a ordem que existe na multidão que fica por lá.





O protesto é tão organizado que atualmente eles recebem informações de infiltrados que aparecem para criar confusão. Na semana passada, ele acompanhou um grupo que foi para amassar carros com chutes e pedaços de pau. E conseguiu até que a polícia não só prendesse todos, mas um em especial, armado com uma faca para ferir alguém. Quem quer transformar um protesto pacífico em confusão acaba indo parar na cadeia. Os protestantes, que vão de jovens a idosos, mães com filhos e todos mais que não estão de acordo com o que tem acontecido no país, estão alertas para quem quer transformar o protesto pacífico em confusão.





O outro programa que não deixo de ve e conheço todos os capítulos é o das aventuras de Harry Potter. Vendo e revendo as aventuras do herói, entendo porque a autora do personagem ficou milionária. Difícil é não gostar do personagem criado por J.K Rowling, cuja morte foi anunciada numa fake news em 22 de dezembro último. Ela vai muito bem e, daqui a pouco, teremos novas aventuras do herói. O que não falta a ela é criatividade.