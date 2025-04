Pacientes buscam naturalidade no transplante capilar

A busca por um cabelo mais denso e saudável tem levado muitas pessoas a optarem por transplantes e terapias capilares no Brasil, país que já está entre os territórios que mais realizam transplantes capilares no mundo. O cenário contribui, até mesmo, para o desenvolvimento e formação de novos profissionais. Dados da Associação Brasileira de Restauração Capilar (ABCRC) informam que 61% dos médicos associados, especializados em cirurgia plástica e dermatologia, dedicam-se exclusivamente aos transplantes capilares.

Segundo o Dr. Aristides Machado, especialista em transplante capilar, além da eficácia do procedimento, um dos aspectos mais valorizados pelos pacientes é a naturalidade dos resultados.

"A naturalidade é um aspecto crucial quando falamos de transplante capilar. O bom planejamento cirúrgico que envolve a distribuição uniforme dos folículos e a densidade adequada são fatores primordiais para um bom sucesso no transplante. Os fios da frente têm uma angulação menor, e à medida que seguem em direção à coroa, vão se verticalizando e abrindo o ângulo de implantação. Essa atenção aos detalhes garante um resultado que imita o crescimento natural do cabelo”, explica.

Nesse quesito, segundo o médico, a técnica FUE (Follicular Unit Extraction) tem sido fundamental para alcançar essa naturalidade. Comparada às técnicas anteriores, a FUE é mais delicada e menos invasiva, o que pode contribuir para resultados mais harmoniosos.

Dr. Aristides Machado é pós-graduado em Transplante Capilar e Tricologia pelo Hairzy Institute e oferece transplantes capilares para homens e mulheres na capital baiana, Salvador.

Qual a importância da linha frontal (Hairline)?

A linha frontal do cabelo, conhecida como hairline, desempenha um papel essencial na naturalidade do transplante.

“A hairline é a assinatura do cirurgião”, afirma Dr. Aristides Machado. “Sua escolha deve ser individualizada, considerando o formato do rosto, a harmonia com as características faciais e as medições dos terços da face. Uma linha frontal bem definida traz mais harmonia e uma estética agradável”, revela.

Densidade capilar e distribuição dos fios

De acordo com o especialista em transplante capilar, a densidade capilar e a distribuição dos fios são fatores-chave para um transplante bem-sucedido. “Um bom cirurgião deve ser capaz de criar uma densidade adequada e uma distribuição natural dos fios para alcançar uma aparência autêntica e saudável”, detalha.

Além disso, prossegue, é possível fazer projeções de quantos folículos devem ser retirados em cada sessão para manter a harmonia entre as áreas doadora e receptora.

Avanços tecnológicos para resultados mais naturais

Dr. Aristides Machado observa que a tecnologia tem revolucionado o campo dos transplantes capilares, garantindo resultados cada vez mais naturais. Uma das inovações mais promissoras é o NanoFUE, que utiliza o próprio tecido adiposo do paciente.

“Essa técnica traz mais densidade para quem sofre com calvície, para quem já fez transplante capilar e precisa de uma densidade maior, e até mesmo para o tratamento de cicatrizes da FUT”, comenta.

Outra técnica moderna é o Lipocube, que combina a transferência de células-tronco extraídas da gordura para estimular o crescimento do cabelo. “O Lipocube é minimamente invasivo, não deixa cicatrizes e é um procedimento rápido comparado ao transplante capilar”, acrescenta.

FUE x FUT: qual técnica oferece mais naturalidade?

As técnicas FUE e FUT (Follicular Unit Transplantation) têm diferenças significativas em relação à naturalidade dos resultados. “A técnica FUE oferece um menor risco de cicatrizes visíveis, já que a retirada dos folículos é individualizada. Já a FUT deixa uma cicatriz linear, o que aumenta o risco de infecção e deiscência”, explica Dr. Aristides Machado.

Além disso, a FUE possui um tempo de recuperação mais rápido e menor chance de perda de sensibilidade na área doadora, acrescenta o médico. No entanto, a escolha da técnica depende das necessidades individuais do paciente e das habilidades do cirurgião.

Quando optar por terapias capilares ao invés do transplante?

Nem todos os casos exigem um transplante capilar. “As terapias capilares são mais indicadas em situações específicas, como perdas de cabelo recentes com óstios foliculares ainda abertos, que respondem muito bem aos tratamentos”, explica Dr. Aristides Machado.

Além disso, fatores como idade, patologias e o tipo de alopecia devem ser considerados. “Uma boa anamnese e exame físico tricoscópico são essenciais para identificar a causa da queda capilar e definir o melhor tratamento, o bom cirurgião não é aquele que indica o transplante capilar, é aquele que sabe quando contraindicar, respeitando a causa das alopecia e suas particularidades”, explica.

Escolha por profissional especializado

Segundo o Dr. Aristides Machado, consultar um profissional altamente especializado é fundamental para garantir resultados seguros e eficazes. “Avaliação individualizada, definição da hairline e identificação do tipo de alopecia são etapas cruciais”, destaca.

O especialista ressalta que existem condições de alopecia que não são candidatas ao transplante capilar, seja por motivos de segurança, eficácia ou outras razões. “Por isso, é essencial escolher um cirurgião capilar experiente e qualificado”, finaliza.

