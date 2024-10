É necessário monitorar a evolução do transplante e ajustar os cuidados caso a caso

O transplante capilar é uma alternativa para tratar a calvície em homens e mulheres e, apesar de muitas pessoas acreditarem que se trata de um procedimento complexo e doloroso, é algo simples, indolor e que permite a volta para casa no mesmo dia em que é realizado. Isso não significa, porém, que o paciente não precisa ter cuidados no período pós-transplante.





Segundo o CEO da Stanley's Hair, especializada em transplante capilar, Stanley Bittar, a primeira informação a ser considerada é que o tratamento é um processo. “Os resultados não são imediatos. Os primeiros fios levam entre três e quatro meses para nascer e o resultado final leva até 12 meses, por isso é importante seguir todas as orientações do período pós-operatório”, afirma.





De acordo com o médico, é necessário monitorar a evolução do transplante e ajustar os cuidados caso a caso. “Uma dúvida comum é se o corpo pode rejeitar o transplante. Isso não acontece, pois o cabelo transplantado vem do próprio paciente, sendo geneticamente compatível”, explica.





Outra informação importante, segundo Stanley, é que, após o procedimento, os fios costumam cair. “Muitas pessoas se preocupam achando que o transplante não deu certo, mas isso faz parte do processo. Os fios devem cair ao longo dos três primeiros meses para que possam nascer de novo mais fortes e saudáveis”, esclarece.





Além disso, o paciente deve entender que o transplante capilar é uma solução eficiente, que ajuda a resolver a calvície, mas não a cura de forma definitiva. Dessa forma, o especialista explica que será preciso associar a técnica ao tratamento clínico, ou seja, ao uso de medicamentos específicos para o problema.





“No pós-operatório, que é um período essencial para o paciente colher resultados mais duradouros, também recomendamos o uso de produtos que não agridem o couro cabeludo, como xampu neutro. Além disso, em consultório combinamos a aplicação de vitaminas poderosas para acelerar o crescimento e nutrir profundamente os fios”, menciona Stanley Bittar.





O médico e empresário conta que, na Stanley´s Hair ,o suporte é dado durante 18 meses a partir da realização do procedimento. “Entendemos que o pós-operatório é um período que requer atenção especializada para que o paciente realmente tenha resultados efetivos, por isso participamos ativamente desses cuidados.”





Ele elenca algumas orientações relacionadas ao período pós-transplante capilar:





- O paciente deve seguir as orientações médicas relacionadas aos cuidados com o couro cabeludo, produtos recomendáveis e uso de medicamentos



- É necessário evitar tocar ou coçar o couro cabeludo durante os primeiros dias após o transplante



- Atividades físicas intensas devem ser evitadas durante as primeiras semanas



- É preciso proteger o couro cabeludo do sol, pois a exposição direta pode prejudicar a recuperação





