A cantora Ghabi tem mostrado que cuidar do corpo e da mente vai além da estética. Sua rotina inclui musculação de cinco a seis vezes por semana e futevôlei, além de ocasionais aventuras no surfe. Para ela, o movimento físico é uma forma de fugir do estresse. “Eu sempre amei me movimentar, fazer esportes, principalmente quando eles me possibilitam interagir com a natureza. É uma maneira de cuidar da minha saúde mental também”, diz.





Sua alimentação é equilibrada, sem neuras, mas com foco em saúde. Ela cortou refrigerantes e trocou por sucos naturais e água de coco, o que mudou sua relação com a comida. “Quando aprendi que uma boa saúde e um corpo em forma se faz descascando mais alimentos orgânicos e desembalando menos alimentos industrializados, minha vida mudou”, comenta a cantora.





Recentemente, Ghabi se desafiou a cortar açúcar e adoçantes. A princípio, seriam 30 dias, mas a determinação a levou a estender o período por 60 dias e perder seis quilos nesse processo. “Agora acho que tá bom”, brinca. Para ela, o desafio foi mais sobre aprender a saborear os alimentos em sua forma natural do que sobre a perda de peso.





Quando o assunto é autoestima, Ghabi fala abertamente sobre sua jornada. Ela cresceu em uma época em que o padrão de beleza exaltava a magreza, e isso a fez lutar contra seu biotipo curvilíneo durante boa parte da adolescência. “Eu sou da geração Gisele Bündchen, Xuxa, Paquitas, de culto da magreza e das supermodelos loiras de olhos azuis”, explica. Com o tempo, o surgimento de novas referências de beleza, como as irmãs Kardashian e Beyoncé, ajudou Ghabi a se aceitar e se amar mais. “Hoje, o que mais me deixa feliz é ver o quanto o fato de eu me amar do jeito que eu sou inspira outras mulheres”, afirma.





Ela faz questão de se mostrar sem filtros nas redes sociais, exibindo suas marcas com orgulho: “Eu sou uma mulher que gerou dois filhos, tenho cicatrizes, estrias, celulites. Faço questão de mostrar isso para que as mulheres vejam que ser assim é ser normal”. E, com seu característico bom humor, reforça: “Minha autoestima hoje é igual de homem hétero. Eu me acho incrível, o pacote completo”.





Para Ghabi, cuidar do corpo é também uma forma de garantir a disposição necessária para conciliar as várias frentes de sua carreira. Além de cantora, ela atua como empresária, curadora artística e gestora de sua própria carreira. “Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, na frente e por trás dos palcos. Preciso me cuidar pra dar conta de tudo.”

