Rugas e cabelo grisalho: melatonina e ocitocina têm ação antienvelhecimento

A relação entre os hormônios e a pele sempre foi explorada na ciência, de forma que as flutuações desses mensageiros químicos podem ser associadas a problemas comuns, como a acne na adolescência, a queda capilar no pós-parto ou mesmo o afinamento da espessura da pele e a diminuição das fibras de elastina e colágeno na menopausa. Agora, cientistas publicaram um estudo na Endocrine Reviews, periódico da Oxford Academic, que mostra que o uso de hormônios naturais pode frear e combater os sinais de envelhecimento.

“O trabalho identificou os principais hormônios que orquestram os caminhos do envelhecimento da pele, como a degradação do tecido conjuntivo (levando ao enrugamento), a sobrevivência das células-tronco e a perda de pigmento (levando ao envelhecimento dos cabelos)”, explica a dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Paola Pomerantzeff.

“Essa identificação é importante, pois a pele não é apenas um alvo para vários hormônios que controlam as vias do envelhecimento da pele, mas ela própria é certamente o maior e mais rico local para a produção de hormônios, além das glândulas endócrinas clássicas [órgãos como a glândula pituitária, que funciona principalmente para secretar hormônios]”, explica a endocrinologista, pós-graduada em endocrinologia e metabologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ), Deborah Beranger .

No estudo publicado na revista Endocrine Reviews, os cientistas identificaram uma série de hormônios naturais que pode ser aproveitada para retardar alguns dos processos de envelhecimento do corpo, dentre eles a melatonina (o famoso hormônio do sono), o hormônio estimulante dos melanócitos (alfa-MSH, que afeta a pigmentação da pele) e a ocitocina (conhecida como o hormônio do amor). “Alguns dos hormônios têm propriedades antienvelhecimento, e espera-se que possam ser usados no futuro como agentes para prevenir o envelhecimento da pele”, diz Deborah.



Dos hormônios estudados, a melatonina foi o que mais se destacou. “Embora a maioria das pessoas conheça a melatonina por seu papel na regulação do sono, o estudo sugere que a melatonina também pode ajudar a manter a pele jovem. Seus poderosos efeitos antioxidantes protegem as células da pele de danos, potencialmente retardando o processo de envelhecimento. Essa mesma ação antioxidante também aumenta a proteção da pele contra os danos da radiação solar”, explica Paola Pomerantzeff.

“A ação da melatonina na pele se assemelha à de outros tecidos e órgãos periféricos. A melatonina, que é altamente lipofílica, atravessa todas as barreiras biológicas, afeta todos os compartimentos subcelulares, incluindo mitocôndrias e núcleos, e pode agir diretamente ou por meio de receptores. Inclusive a melatonina tem seu papel como regulador do metabolismo mitocondrial, o que melhora a produção energética das células”, explica a endocrinologista.



Já o hormônio estimulante dos melanócitos, a ocitocina e outros participantes do sistema endócrino, como os endocanabinoides, podem exercer efeitos muito promissores. “Um deles é na diminuição do estresse genotóxico induzido por UV, crucialmente envolvido no desenvolvimento do fotoenvelhecimento e na síntese de pigmentos na pele e no cabelo. Isso pode ajudar a manter a pele e o cabelo jovens, ajudando a protegê-los dos danos causados pelos raios UV”, explica a dermatologista.

A expectativa é que essas descobertas levem a novos tratamentos antienvelhecimento chamados senoterapêuticos. “Esses medicamentos funcionam mirando e removendo células senescentes – células que param de se dividir e se acumulam no corpo à medida que envelhecemos – ajudando a desacelerar ou até mesmo reverter alguns sinais de envelhecimento. No entanto, mais pesquisas sobre esses hormônios devem ser feitas e podem oferecer oportunidades para desenvolver novas terapias para tratar e prevenir o envelhecimento da pele”, diz Deborah.

“A espera para uma aplicação prática desses achados pode levar anos. Por enquanto, o melhor jeito de manejar o envelhecimento da pele é por meio de bons hábitos de vida e a consulta regular com dermatologista, que poderá indicar tratamentos com injetáveis, como toxina botulínica, bioestimulador e preenchedores, e tecnologias, como lasers, ultrassom e radiofrequência, além da prescrição de produtos de skincare personalizados para cada caso”, reforça Paola Pomenratzeff.

