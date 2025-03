A ciência por trás do envelhecimento com qualidade de vida

Se a incessante procura por um elixir da juventude já levou pessoas a extremos, como seguir dietas milagrosas e se submeterem a tratamentos estéticos que prometem resultados imediatos, chegou a vez de olhar para dentro, e entender como hábitos cultivados dia após dia influenciam no envelhecimento. A prevenção primária e a compreensão profunda do funcionamento do corpo, são, segundo a naturopata nutrologista Fernanda Fernandes, premissas para uma vida mais leve, feliz e saudável.

No livro A Fonte da Juventude, a especialista afirma que a vitalidade duradoura está diretamente relacionada à saúde celular, ao equilíbrio metabólico e à suplementação correta. Em 12 capítulos didáticos, ela explora os principais fatores que influenciam positivamente ou não o envelhecimento, desde os processos celulares até o impacto da alimentação no organismo.

Pioneira em estudos e avanços em Neurosuplementação e Estética, Fernanda aponta como determinados nutracêuticos, vitaminas e compostos bioativos podem retardar os sinais do tempo, aumentar a energia e promover uma vida mais equilibrada. Para trazer embasamento às explicações e orientações, ela combina estudos, experiências clínicas e uma visão holística da saúde para destrinchar os fundamentos da longevidade sob a ótica da ciência e da saúde integrativa.

A busca pela juventude é, portanto, uma combinação de esforços para manter tanto a beleza quanto a saúde. Enquanto a aparência externa pode ser um motivador inicial, a compreensão crescente de que a verdadeira juventude vem de dentro — da saúde celular e do bem-estar geral — está mudando a forma como abordamos essa busca. Então visamos justamente explorar essa interseção, oferecendo uma abordagem holística que promove a saúde integral como a base para uma beleza duradoura e autêntica. (A Fonte da Juventude, p. 13)

A autora também discorre a respeito dos mitos e verdades das dietas que ganharam fama na internet, como a cetogênica, mediterrânea e o jejum intermitente, por exemplo. O poder dos antioxidantes no corpo, o funcionamento e papel das células no bem-estar, doenças comuns na contemporaneidade, cuidados com a saúde mental e os avanços da ciência em tratamentos regenerativos também são abordados na obra.

Direcionado a quem deseja mudar hábitos para cultivar uma vida com mais qualidade a curto, médio e longo prazo, A Fonte da Juventude ensina a olhar a saúde de forma mais completa. Um plano de ação pessoal e um checklist diário de hábitos contribuem para guiar o leitor nas escolhas diárias em prol do bem-estar. “Sempre acreditei que a juventude não é apenas uma questão estética, mas um estado de saúde e vitalidade que pode ser cultivado com os hábitos e nutrientes certos”, reforça a especialista.

FICHA TÉCNICA

Título: A Fonte da Juventude

Subtítulo: A Beleza Vem de Dentro

Autora: Fernanda Fernandes

Editora: Faro Editorial

Páginas: 160

Preço de pré-venda: R$ 49,00

Onde comprar: Amazon

Sobre a autora: Fernanda Munhoz Fernandes é naturopata nutrologista, especialista em longevidade. Formada em Odontologia, com pós-graduação em Naturopatia e Nutrição para Doenças e Longevidade, é também pioneira em estudos e avanços em Neurosuplementação e Estética. No livro A Fonte da Juventude, que marca sua estreia como escritora, compartilha conhecimentos práticos e científicos, fruto de anos de pesquisa e atuação na área, para orientar os leitores rumo a uma vida saudável e equilibrada.