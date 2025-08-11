Capotamento mata motorista que viajava com a família no Norte de Minas

Um motorista de 57 anos morreu depois de capotar o carro na rodovia MG-401, na altura de Matias Cardoso (MG), no Norte do estado, na tarde desse domingo (10/8). Ele viajava com quatro familiares, com idades entre 57 e 87 anos, que foram resgatados e encaminhados ao hospital.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou o carro da família, um Hyundai Creta, caído em uma ribanceira de cinco metros de profundidade. O motorista usava cinto de segurança e foi encontrado no veículo sem sinais vitais.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista perdeu o controle da direção quando viajava sentido Matias Cardoso e capotou às margens da rodovia.

Os familiares dele, sendo duas mulheres de 57 e 87 anos e dois homens, de 63 e 86, foram resgatados por equipes do Samu e de ambulâncias municipais ao Hospital de Jaíba (MG). O estado de saúde delas não foi divulgado.

O local passou por perícia e o corpo foi removido e entregue a agentes funerários. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) controlou o trânsito até o encerramento da ocorrência.