Assine
overlay
Início Gerais
TRAGÉDIA

Capotamento mata motorista que viajava com a família no Norte de Minas

Familiares do motorista, de idades entre 57 e 87 anos, foram resgatados e levados para o hospital de Jaíba, no Norte de Minas

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
11/08/2025 07:10

compartilhe

Siga no
x
O motorista usava cinto de segurança e morreu na queda
O motorista usava cinto de segurança e morreu na queda crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um motorista de 57 anos morreu depois de capotar o carro na rodovia MG-401, na altura de Matias Cardoso (MG), no Norte do estado, na tarde desse domingo (10/8). Ele viajava com quatro familiares, com idades entre 57 e 87 anos, que foram resgatados e encaminhados ao hospital. 

Uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou o carro da família, um Hyundai Creta, caído em uma ribanceira de cinco metros de profundidade. O motorista usava cinto de segurança e foi encontrado no veículo sem sinais vitais. 

Leia Mais

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista perdeu o controle da direção quando viajava sentido Matias Cardoso e capotou às margens da rodovia. 

Os familiares dele, sendo duas mulheres de 57 e 87 anos e dois homens, de 63 e 86, foram resgatados por equipes do Samu e de ambulâncias municipais ao Hospital de Jaíba (MG). O estado de saúde delas não foi divulgado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O local passou por perícia e o corpo foi removido e entregue a agentes funerários. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) controlou o trânsito até o encerramento da ocorrência.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito capotamento corpo-de-bombeiros minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay