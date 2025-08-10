Assine
AFOGAMENTO

Passeio de barco entre casais termina com um homem morto em Minas

Vítima de 39 anos integrava grupo de casais que passava o fim de semana em uma represa na zona rural do município de Cascalho Rico, no Triângulo Mineiro

Estado de Minas
Estado de Minas
10/08/2025 21:22

Corpo de Bombeiros de Araguari realizou o resgate do corpo
Corpo de Bombeiros de Araguari realizou o resgate do corpo

Um homem de 39 anos, residente em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, foi achado morto por militares do Corpo de Bombeiros na zona rural do município de Cascalho Rico, na manhã deste domingo (10/8). O Corpo de Bombeiros de Araguari realizou o resgate do corpo.

Conforme a corporação, três casais passavam o fim de semana no local e decidiram dar uma volta de barco. Uma das mulheres embarcou, mas percebeu que o tampão da embarcação não estava no lugar. Enquanto os demais voltavam para buscá-lo, o barco começou a ser levado pelo vento para o interior da represa. Assustada, a mulher pulou na água e foi resgatada por um morador que estava próximo ao local.

Dois homens decidiram nadar até o barco para recuperá-lo, mas, ao perceberem que ele já estava distante, resolveram retornar. Durante o trajeto de volta, o homem de 39 anos submergiu e não foi mais visto.

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar realizou buscas ainda no sábado, mas a baixa visibilidade e a falta de luz natural dificultaram os trabalhos.

Nesta manhã, as buscas foram retomadas, e a vítima foi localizada a aproximadamente 2,20 metros de profundidade. O corpo foi retirado dá agua e levado para perícia.

