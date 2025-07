Turista mineiro é encontrado morto em praia no sul da Bahia

O corpo do turista mineiro Leandro Cesar Ferreira, de 33 anos, foi encontrado na manhã desse domingo (27/7) em uma faixa de areia da praia de Aibim, no município de Maraú, no baixo sul da Bahia. Leandro era de Patrocínio (MG), na região do Alto Paranaíba.

De acordo com a Polícia Civil, Leandro estava hospedado em um chalé na região da praia de Piracanga e havia sido dado como desaparecido no sábado (26). Funcionários do estabelecimento, preocupados com a ausência do cliente, que saiu e não voltou mais, encontraram seus pertences pessoais no quarto, incluindo documentos e a chave do carro e acionaram as autoridades.

Na manhã seguinte, o corpo foi localizado em uma praia próxima. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) periciaram o local e removeram o corpo. Guias periciais e de necropsia foram expedidas para esclarecer a causa da morte. Até o momento, não há indícios de crime.

A investigação está sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Ilhéus (BA).