Quermesse da Inês retorna às festividades belo-horizontinas
Responsável pela organização da quermesse e pelo Arraiá da Santa, que completou 10 anos, celebra as típicas festas de barraquinhas
O festival de rua Quermesse da Inês, realizado na Rua Vicente Risola, no Bairro Santa Inês, região Leste de Belo Horizonte, que começou na sexta-feira (8/8), chegou ao fim neste domingo (10/8).
"O bairro e a região sempre tiveram como tendências no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 as festas típicas de barraquinhas como principal expoente do bairro. Por anos essa tradição ficou adormecida e retornamos com isso através do Arraiá da Santa, que este ano completou 10 anos", relatou Guilherme Mello, diretor-geral da Open Door Cultural, responsável pela realização da quermesse.
A celebração contou com as tradicionais barracas de comida, chope, artesanato, espaço para crianças, jogos e locais para as pessoas interagirem.
Os moradores da região celebraram a organização e a qualidade do evento. "O retorno da Quermesse da Inês foi incrível. Uma festa muito organizada, respeito a todo mundo, a todos os públicos, música de todos os estilos, bebida gelada e comida gostosa. Tudo que um evento de rua precisa pra ter sucesso", afirmou Aline Santos, de 36 anos, que mora no Santa Inês desde os quatro.
O engenheiro civil e responsável pelo licenciamento junto à Prefeitura de Belo Horizonte, Filipe Sipoli, de 31 anos, afirmou que o evento é de cunho popular e estima que, ao longo deste domingo, tenham passado mais de duas mil pessoas .