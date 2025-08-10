Quermesse da Inês retorna às festividades belo-horizontinas

O festival de rua Quermesse da Inês, realizado na Rua Vicente Risola, no Bairro Santa Inês, região Leste de Belo Horizonte, que começou na sexta-feira (8/8), chegou ao fim neste domingo (10/8).

Quermesse da Inês contou com barraquinhas de comida e bebida, espaço para crianças e música Marcos Vieira/EM/D.A Press Moradora do bairro desde os quatro anos Aline Santos, de 36 anos, celebra o retorno da festividade de rua Marcos Vieira/EM/D.A Press Quermesse da Inês contou com barraquinhas de comida e bebida, espaço para crianças e música Marcos Vieira/EM/D.A Press Quermesse da Inês contou com barraquinhas de comida e bebida, espaço para crianças e música Marcos Vieira/EM/D.A Press Quermesse da Inês contou com barraquinhas de comida e bebida, espaço para crianças e música Marcos Vieira/EM/D.A Press Quermesse da Inês contou com barraquinhas de comida e bebida, espaço para crianças e música Marcos Vieira/EM/D.A Press Voltar Próximo

"O bairro e a região sempre tiveram como tendências no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 as festas típicas de barraquinhas como principal expoente do bairro. Por anos essa tradição ficou adormecida e retornamos com isso através do Arraiá da Santa, que este ano completou 10 anos", relatou Guilherme Mello, diretor-geral da Open Door Cultural, responsável pela realização da quermesse.

A celebração contou com as tradicionais barracas de comida, chope, artesanato, espaço para crianças, jogos e locais para as pessoas interagirem.

Os moradores da região celebraram a organização e a qualidade do evento. "O retorno da Quermesse da Inês foi incrível. Uma festa muito organizada, respeito a todo mundo, a todos os públicos, música de todos os estilos, bebida gelada e comida gostosa. Tudo que um evento de rua precisa pra ter sucesso", afirmou Aline Santos, de 36 anos, que mora no Santa Inês desde os quatro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O engenheiro civil e responsável pelo licenciamento junto à Prefeitura de Belo Horizonte, Filipe Sipoli, de 31 anos, afirmou que o evento é de cunho popular e estima que, ao longo deste domingo, tenham passado mais de duas mil pessoas .