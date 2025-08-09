Festa Chilena tem música, comida típica e vinho neste sábado (9/8) em BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Os belo-horizontinos podem conhecer um pouco mais sobre a gastronomia e a cultura chilena neste sábado (9/8). A 7ª edição da Festa Chilena será realizada no entorno do Museu Abílio Barreto, no Bairro Cidade Jardim, Região Centro-Sul da capital, até as 20h. O evento promete muita diversão com comidas típicas, música, dança e vinho.

“Esse é um momento que a gente cria conexões nesse diálogo importante entre a cultura alimentar chilena e a mineira. Esse ano apostamos forte na gastronomia. Por isso trouxemos o chef Javier Avilés, do restaurante Pupería Santa Elvira, de Santiago. É um restaurante que está entre os 100 melhores da América Latina”, conta Lino Ramos, de 57 anos, produtor da festa.

Segundo Ramos, além do chef chileno, o evento tem outras atrações como circo e dança. “Além de muita música e muito vinho.”

Outra novidade desta edição é uma cerveja especial, feita com um ingrediente típico chileno, que é o merkén. “Nossa festa tem um caráter itinerante, já ocupamos vários espaços da cidade. Estar no entorno do Museu Abílio Barreto é buscar beber um pouco mais na raiz de Belo Horizonte, que é a cidade criativa da gastronomia. Estar neste ponto, que é a cara de Belo Horizonte, para a gente faz todo sentido”, completa o produtor.





Clima festivo

O professor aposentado Célio Márcio saiu do Bairro Camargos, na Região Oeste, para prestigiar o evento. Ele aguardava uma amiga enquanto aproveitava para conferir as opções nas barracas de comidas espalhadas pelas ruas Josafá Belo e Bernardo Mascarenhas.

“Amo o pessoal do Chile, a cultura, a comida”, disse. Ele é frequentador assíduo da festa. “Já é a quinta vez que venho. Não perco. A festa é boa, tem dança, música, é tranquila, tem pessoas legais.”

O malabarista chileno Jorge Teillierr, em cima de pernas de paus, recebia os visitantes da festa com alegria. “Sejam todos bem-vindos.” Ele é natural da cidade de Chillan, que fica ao sul de Santiago.