CHILE EM MINAS

Festa Chilena tem música, comida típica e vinho neste sábado (9/8) em BH

A sétima edição do evento é realizada no Bairro Cidade Jardim até as 20h

Leandro Couri
Mariana Costa
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
09/08/2025 17:31 - atualizado em 09/08/2025 17:35

O evento atraiu visitantes nos arredores do Museu Abílio Barreto
O evento atraiu visitantes para os arredores do Museu Abílio Barreto crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Os belo-horizontinos podem conhecer um pouco mais sobre a gastronomia e a cultura chilena neste sábado (9/8). A 7ª edição da Festa Chilena será realizada no entorno do Museu Abílio Barreto, no Bairro Cidade Jardim, Região Centro-Sul da capital, até as 20h. O evento promete muita diversão com comidas típicas, música, dança e vinho.

“Esse é um momento que a gente cria conexões nesse diálogo importante entre a cultura alimentar chilena e a mineira. Esse ano apostamos forte na gastronomia. Por isso trouxemos o chef Javier Avilés, do restaurante Pupería Santa Elvira, de Santiago. É um restaurante que está entre os 100 melhores da América Latina”, conta Lino Ramos, de 57 anos, produtor da festa. 

Segundo Ramos, além do chef chileno, o evento tem outras atrações como circo e dança. “Além de muita música e muito vinho.”

Outra novidade desta edição é uma cerveja especial, feita com um ingrediente típico chileno, que é o merkén. “Nossa festa tem um caráter itinerante, já ocupamos vários espaços da cidade. Estar no entorno do Museu Abílio Barreto é buscar beber um pouco mais na raiz de Belo Horizonte, que é a cidade criativa da gastronomia. Estar neste ponto, que é a cara de Belo Horizonte, para a gente faz todo sentido”, completa o produtor. 


Clima festivo

O professor aposentado Célio Márcio saiu do Bairro Camargos, na Região Oeste, para prestigiar o evento. Ele aguardava uma amiga enquanto aproveitava para conferir as opções nas barracas de comidas espalhadas pelas ruas Josafá Belo e Bernardo Mascarenhas.

“Amo o pessoal do Chile, a cultura, a comida”, disse. Ele é frequentador assíduo da festa. “Já é a quinta vez que venho. Não perco. A festa é boa, tem dança, música, é tranquila, tem pessoas legais.”

O malabarista chileno Jorge Teillierr, em cima de pernas de paus, recebia os visitantes da festa com alegria. “Sejam todos bem-vindos.” Ele é natural da cidade de Chillan, que fica ao sul de Santiago.

