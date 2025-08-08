Assine
overlay
Início Cultura
Festa na rua

Chefs chilenos desembarcam em BH para festa de sabores andinos

Evento gratuito acontece sábado (9/8), nos arredores do Museu Histórico Abílio Barreto, com pratos típicos, vinhos e atrações musicais

Publicidade
Carregando...
Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
08/08/2025 04:00

compartilhe

Siga no
x
Além de danças típicas, os visitantes encontrarão comidas tradicionais do Chile, preparadas por chefs renomados
Além de danças típicas, os visitantes encontrarão comidas tradicionais do Chile, preparadas por chefs renomados crédito: Festa chilena/Divulgação

Pela primeira vez em sete edições, a Festa Chilena de Belo Horizonte recebe nomes diretamente da cena gastronômica do Chile, convidados exclusivamente para o evento. Depois de ocupar a Faculdade Arnaldo na edição passada, a festa migra para os arredores do Museu Histórico Abílio Barreto. A entrada é gratuita e não há necessidade de retirar ingressos.

O grande destaque da edição, que acontece neste sábado (9/8), a partir das 10h, é o chef Javier Avilés, da Pulpería Santa Elvira, restaurante de Santiago reconhecido entre os 100 melhores da América Latina. Ele vai preparar o cremoso de milho com frutos do mar.

Leia Mais

Ao lado de Avilés estará a sommelier Nádia Parra, responsável pela curadoria dos vinhos servidos ao público. Nádia apresentará a diversidade da cultura vinícola chilena, reconhecida por suas diferentes regiões e microclimas. Os dois ainda participam juntos de um jantar especial a quatro mãos no restaurante Cozinha Santo Antônio, nesta sexta (8/8).

A festa contará também com a presença da chef Milsa Marín, chilena radicada em São Paulo, onde desenvolve trabalho expressivo com a culinária de seu país. Quem assina a curadoria geral dos pratos é a chef Carolina Pizarro.

Entre os pratos disponíveis na feira estão choripán, sopaipillas (massa frita à base de abóbora), ceviche e a chorillana (batata frita coberta com carne em tiras, cebola salteada e ovos fritos).

Também serão oferecidos os anticuchos, espetinhos andinos de carne grelhada, geralmente temperados com pimentas e ervas locais.

Para adoçar, o público poderá experimentar churros à moda chilena, recheados com doce de leite, chocolate ou Nutella, sorvetes artesanais e o tradicional mote con huesillas, sobremesa chilena feita com pêssegos secos cozidos em calda e grãos de trigo. Os preços variam entre R$ 12 e R$ 55.

Terremoto

Entre as bebidas, o grande destaque é Terremoto, drinque típico do Chile feito com vinho pipeño, sorvete de abacaxi e grenadine. A Cervejaria Vinil criou uma New England IPA exclusiva para a festa.

Na parte musical, a programação valoriza artistas chilenos que já atuam na noite belo-horizontina.

Estão confirmadas apresentações da Bubli Banda, grupo formado por mulheres que tocam rock chileno e latino; Guachacas, que interpreta músicas tradicionais chilenas como cuecas e boleros; Sonora Banda, com repertório de clássicos latinos; e Me Gustas Tú.

Pela primeira vez, a festa terá uma DJ chilena: Amaranta. Nascida em Santiago e atualmente residente em Belo Horizonte, ela é conhecida por suas apresentações na Latino Brega Rave.

“A gente pretende mostrar para o chileno que Belo Horizonte também está no mapa turístico”, afirma Lino, idealizador do evento e membro da Diretoria Executiva da Frente da Gastronomia Mineira.

FESTA CHILENA

Sábado (9/8), a partir das 10h, na área externa do Museu Histórico Abílio Barreto (Avenida Prudente de Morais, 202 – Cidade Jardim). Entrada gratuita, sem retirada de ingressos.

OUTRAS ATRAÇÕES

>>> FESTA ITALIANÍSSIMA

Neste sábado (9/8), das 11h às 20h, a Praça José Mendes Júnior, ao lado da Praça da Liberdade, no Funcionários, recebe a Festa Italianíssima, com gastronomia típica italiana, vinhos para harmonizar com os pratos e cervejas artesanais. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.


>>> FEIRA BH SAUDÁVEL

O Mercado de Origem (Rua Adriano Chaves de Matos, 447, bairro Olhos d’Água) recebe, neste sábado e domingo (9 e 10/8), a Feira BH Saudável, com comidas orgânicas e bebidas naturais, voltada para quem busca uma vida mais equilibrada. Entrada franca.

Tópicos relacionados:

chile comida-tipica cultura feira museu-abilio-barreto pratos-tipicos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay