Chefs chilenos desembarcam em BH para festa de sabores andinos
Evento gratuito acontece sábado (9/8), nos arredores do Museu Histórico Abílio Barreto, com pratos típicos, vinhos e atrações musicais
Pela primeira vez em sete edições, a Festa Chilena de Belo Horizonte recebe nomes diretamente da cena gastronômica do Chile, convidados exclusivamente para o evento. Depois de ocupar a Faculdade Arnaldo na edição passada, a festa migra para os arredores do Museu Histórico Abílio Barreto. A entrada é gratuita e não há necessidade de retirar ingressos.
O grande destaque da edição, que acontece neste sábado (9/8), a partir das 10h, é o chef Javier Avilés, da Pulpería Santa Elvira, restaurante de Santiago reconhecido entre os 100 melhores da América Latina. Ele vai preparar o cremoso de milho com frutos do mar.
Ao lado de Avilés estará a sommelier Nádia Parra, responsável pela curadoria dos vinhos servidos ao público. Nádia apresentará a diversidade da cultura vinícola chilena, reconhecida por suas diferentes regiões e microclimas. Os dois ainda participam juntos de um jantar especial a quatro mãos no restaurante Cozinha Santo Antônio, nesta sexta (8/8).
A festa contará também com a presença da chef Milsa Marín, chilena radicada em São Paulo, onde desenvolve trabalho expressivo com a culinária de seu país. Quem assina a curadoria geral dos pratos é a chef Carolina Pizarro.
Entre os pratos disponíveis na feira estão choripán, sopaipillas (massa frita à base de abóbora), ceviche e a chorillana (batata frita coberta com carne em tiras, cebola salteada e ovos fritos).
Também serão oferecidos os anticuchos, espetinhos andinos de carne grelhada, geralmente temperados com pimentas e ervas locais.
Para adoçar, o público poderá experimentar churros à moda chilena, recheados com doce de leite, chocolate ou Nutella, sorvetes artesanais e o tradicional mote con huesillas, sobremesa chilena feita com pêssegos secos cozidos em calda e grãos de trigo. Os preços variam entre R$ 12 e R$ 55.
Terremoto
Entre as bebidas, o grande destaque é Terremoto, drinque típico do Chile feito com vinho pipeño, sorvete de abacaxi e grenadine. A Cervejaria Vinil criou uma New England IPA exclusiva para a festa.
Na parte musical, a programação valoriza artistas chilenos que já atuam na noite belo-horizontina.
Estão confirmadas apresentações da Bubli Banda, grupo formado por mulheres que tocam rock chileno e latino; Guachacas, que interpreta músicas tradicionais chilenas como cuecas e boleros; Sonora Banda, com repertório de clássicos latinos; e Me Gustas Tú.
Pela primeira vez, a festa terá uma DJ chilena: Amaranta. Nascida em Santiago e atualmente residente em Belo Horizonte, ela é conhecida por suas apresentações na Latino Brega Rave.
“A gente pretende mostrar para o chileno que Belo Horizonte também está no mapa turístico”, afirma Lino, idealizador do evento e membro da Diretoria Executiva da Frente da Gastronomia Mineira.
FESTA CHILENA
Sábado (9/8), a partir das 10h, na área externa do Museu Histórico Abílio Barreto (Avenida Prudente de Morais, 202 – Cidade Jardim). Entrada gratuita, sem retirada de ingressos.
