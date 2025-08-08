Festival reúne 'blueseiros' de sete países em Belo Horizonte

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Com foco na produção das Américas, a 17ª edição do BH Soul Blues Festival promove, neste fim de semana, uma série de shows na Praça de Eventos da Filarmônica, em frente à Sala Minas Gerais. Gogo Blues (Bolívia), Lvise (Brasil), Emiliano Juarez (México), Negra Brunner (Equador) e Alma Thomas (EUA) se apresentam no sábado (8/8). No domingo, as atrações são Gonzalo Araya (Chile), Beth Suzacq (Uruguai), Audergang (Brasil) e o Encontro das Guitarras Blues de Minas (Brasil).

O curador Auder Jr., músico à frente da Audergang, diz que a seleção é fruto de suas participações em festivais em outros países, principalmente da América do Sul.

“Fui filtrando grupos e artistas que a gente vê que têm qualidade, que representam bem o blues. Cada um tem o detalhe que o distingue: a cantora tem estilo muito próprio, outra é mais ligada às origens, outro canta o blues em espanhol, e há o que não é muito comum”, explica.

Para ele, juntar influências distintas é uma forma de mostrar a diversidade do gênero surgido nas comunidades afro-americanas do Sul dos EUA no final do século 19. “Tem artistas que puxam mais para o jazz e outros que incorporam influências folclóricas de seus países”, pontua.

Auder Jr. destaca que pôde perceber, nos festivais internacionais de que participou, grande união entre os representantes do gênero.

O curador chama a atenção para o improviso no blues, assim como no jazz. “Existe uma base estrutural, mas a música, em boa medida, é criada no calor do momento, algo que não se repete. Às vezes, um artista que a gente nem imagina é o que mais vai mexer com o público”, diz.

Paralelo Blues

O festival promove, nesta sexta (8/8), o Paralelo Blues. O ciclo de palestras e oficinas gratuitas aborda técnicas vocais, experiências de carreira, história do gênero e produção de eventos culturais. A ação formativa será realizada a partir das 19h, no Conservatório UFMG (Av. Afonso Pena, 1.534, Centro), com entrada franca, sujeita à lotação do espaço.

O Paralelo conta com as presenças de Negra Brunner, que vai ministrar oficina sobre o canto blues, suas origens e técnicas; Beth Suzacq, que vai tratar da carreira internacional e de sua experiência no “The voice”; e Gonzalo Gomez, nome à frente da Gogo Blues, que vai falar sobre a produção de festivais e eventos na América Latina.

Circuito gastronômico

O festival na praça da Filarmônica é o encerramento do 17º BH Soul Blues. O evento teve início em 19 de julho, com o Circuito Gastronômico. Estabelecimentos participantes do concurso abrigaram shows de Ivan Resende e Jazz Trio, Doctor Ray Blues Band, Led III, Lado Blues, Fernando Rocha, Osmar e do Blues e Thunder Blues.

Júri especializado e voto popular elegerão o vencedor do Circuito neste fim de semana. Estão no páreo Clã Espaço e Cultura, Soul Jazz Burger, Gumbo Soul Food, Why American Pub, Posto do Lanche, XBK Rock Pub e Chopperhead Garage.

BH SOUL BLUES FESTIVAL

Sábado e domingo (9 e 10/8), a partir das 12h, na Praça de Eventos da Filarmônica de Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). Acesso gratuito, com retirada de ingressos pela plataforma Sympla.

OUTRAS ATRAÇÕES

>>> RAFAEL RUIZ

A série “Eufonias”, na Fundação de Educação Artística (Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários), promove nesta sexta-feira (8/8), às 20h, recital do pianista Rafael Ruiz. Apontado pela imprensa especializada como “uma das grandes revelações da música erudita”, ele vai interpretar obras bastante distintas do repertório para piano. A primeira parte traz duas peças de Villa-Lobos, “Gatinho de papelão” e “Lobozinho de vidro”. Em seguida, Ruiz toca o “Prelúdio nº 5”, de Rachmaninoff, e “Après une lecture du Dante”, de Liszt. Na segunda parte, vêm as “Valsas nobres e sentimentais”, de Ravel, e “Barcarola”, de Chopin. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda no site da Fundação de Educação Artística.

>>> JOÃO LUCAS

O cantor e compositor paulista João Lucas chega a Belo Horizonte a bordo de sua primeira turnê nacional. Ele se apresenta neste sábado (9/8), às 20h, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro), com ingressos a R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia). Conhecido por ser marido de Sasha Meneghel, ele começou a carreira no gospel, assinando João Figueiredo. Agora, no álbum de estreia “João Lucas”, o cantor adota a sonoridade pop, que embala temas como amor, paixão e autoconhecimento.

>>> RASHID

O Sesc em Minas realiza neste sábado (9/8), às 20h30, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), o projeto Sesc Mesa Brasil Musical. Em comemoração ao Dia Nacional do Rap, celebrado na quarta-feira (6/8), o evento promove o show de Rashid, que recebe os convidados Iza Sabino, Stefanie e RT Mallone. O rapper paulistano traz a BH o repertório de seu mais recente álbum, “Portal” (2024). Os ingressos gratuitos podem ser trocados na bilheteria mediante doação de 4 kg de alimentos não perecíveis, para quem fez inscrição prévia, já encerrada, pela plataforma Sympla.