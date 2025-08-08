Banda de Tim Maia faz em BH o show ‘Do Leme ao Distrital’

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

O Mercado Distrital do Cruzeiro abriga, neste sábado (9/8), uma festa que celebra o legado de Tim Maia. A estrela do evento, batizado “Do Leme ao Distrital”, é a banda Vitória Régia, que acompanhou o “Síndico” por mais de duas décadas.

Zé Mauro, vocalista do bloco Chama o Síndico, que se dedica aos repertórios de Tim e de Jorge Ben Jor, se junta ao grupo para interpretar sucessos como “Descobridor dos sete mares”, “Você e eu, eu e você”, “Sossego” e, claro, “Do Leme ao Pontal”.



Produtor do Distrital, Daniel Crase diz que era um desejo antigo celebrar a obra do cantor e compositor que impregnou a música brasileira com o funk e o soul norte-americanos.

A justificativa é o apreço que o público de BH tem pela obra de Tim Maia, a ponto de fazer do bloco de Zé Mauro um dos mais concorridos do carnaval. Esse desejo pôde ser realizado agora graças ao fato de a Vitória Régia se apresentar nesta sexta (8/8) em Governador Valadares.



“Aproveitamos essa questão logística, de a Vitória Régia já estar no estado, para fechar a data”, diz Crase. “Pensamos em chamar o Zé Mauro para se juntar ao grupo, porque é o nome que naturalmente vem à cabeça quando se fala em Tim Maia em Belo Horizonte; é a referência”, diz.

Contribuição da banda



Ele observa que a Vitória Régia não apenas acompanhou o “Síndico”, como também contribuiu para a construção de uma identidade musical única. A gênese da banda remonta a meados da década de 1970, quando, no número 165 da ladeira Vitória Régia, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, o time de músicos aglutinado por Tim Maia alcançou uma alquimia única nos ensaios. Por 23 anos, o grupo foi fiel escudeiro do artista em incontáveis shows e turnês.



Desde sua formação até os dias atuais, a banda passou por diversas mudanças em sua formação, que hoje conta com oito instrumentistas – incluindo percussão e um naipe de metais com saxofone, trombone e trompete – e três vocalistas.

Depois da morte de Tim, em 1998, a Vitória Régia decidiu seguir sua trajetória mantendo o suingue característico. Evitando cair na armadilha de substituir o “Síndico”, a banda colecionou, ao longo dos anos, diversas parcerias, de Sandra de Sá a Toni Garrido.

Tempo de estrada



Há aproximadamente 10 anos, o grupo apresenta, também, um repertório autoral, com composições de seus integrantes, sem deixar de lado o trabalho de salvaguarda da obra de Tim. “É um pessoal que está há bastante tempo na estrada, com um som muito azeitado e alguns remanescentes da formação original, como o tecladista Cláudio Mazza e o técnico de som Márcio Gama, que trabalharam durante muito tempo com Tim”, destaca o produtor do Distrital.



Crase não hesita em dizer que, na sua percepção, Tim Mais está na prateleira de cima da MPB, ao lado de nomes como Gilberto Gil, Roberto Carlos, Djavan e Gal Costa, em parte graças à sonoridade formatada pela banda Vitória Régia. “Essa homenagem é mais que justa, porque ele era um cantor, compositor e músico completo. Ele nos deixou nos anos 1990 e até hoje suas músicas embalam festas e shows em todo o Brasil”, comenta. Além do show, a festa conta com os DJs Narciso, Zubreu e Hesitate.



“DO LEME AO DISTRITAL”

Show da banda Vitória Régia e o cantor Zé Mauro, neste sábado (9/8), a partir das 21h, no Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Opala, s/nº, Cruzeiro). Ingressos a R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), à venda pela plataforma Shotgun