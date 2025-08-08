Fenac chega a Perdões, com show gratuito de João Ramalho

O Festival Nacional da Canção (Fenac) se encaminha para a metade de sua 55ª edição com as seletivas de hoje e sábado (8 e 9/8), em Perdões, no Sul de Minas. Das 20 músicas que serão apresentadas, cinco vão passar para a semifinal. Os classificados para a próxima fase receberão prêmio de RS 2,5 mil.

Apesar do início conturbado, devido à não liberação de R$ 1,5 milhão aprovados pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura e à tempestade que danificou 50% dos equipamentos em Tiradentes, o festival mineiro dedicado à música autoral se recuperou, chegando à terceira etapa mais confiante, diz Gleizer Naves, criador e organizador do evento.

“Gosto de fazer uma analogia, comparando o festival com a grávida que fica nove meses sofrendo. Depois, o filho nasce e ela esquece o sofrimento todo. O festival é mais ou menos isso. Nós estamos, eu pessoalmente, sofrendo há mais de um ano com todo tipo de coisa chata e negativa que possa existir”, ele conta.

Com a não liberação do dinheiro, Gleizer recorreu a patrocínios, mas as empresas tiveram dificuldade de apoiar o projeto, devido ao pouco tempo. Por isso, a edição deste ano conta, sobretudo, com apoio das prefeituras de cidades onde serão realizadas as etapas do Fenac.

Naves destaca o esforço das administrações municipais para manter o festival, o que, segundo ele, comprova o caráter público do evento.

Presente

No último fim de semana, em São Thomé das Letras, a Praça da Matriz recebeu 5 mil pessoas em duas noites. No sábado, teve show de Renato Teixeira, autor do clássico “Romaria”.

“Terminado o festival, o Zete, prefeito da cidade, me disse o seguinte: ‘Sou muito religioso. Vou à missa todos os dias e peço a Deus para iluminar a minha trajetória como prefeito. A vinda do festival é um presente que Deus me deu’. Quase chorei ao ouvir isso”, diz Gleizer.

Coqueiral, onde será realizada a quinta seletiva, é um exemplo da conexão do Fenac com a comunidade mineira. Gleizer conta que há sete anos, o então prefeito Rossano de Oliveira pediu-lhe para levar o evento para a cidade, embora não houvesse hotéis para receber o público.

“Falei para ele: ‘Você não tem hotel, não tem restaurante. É falta de responsabilidade minha levar gente do Brasil inteiro para uma cidade assim’”, relembra.

Van para Boa Esperança

A prefeitura disponibilizou sete vans para transportar o público até Boa Esperança, a 19 quilômetros de Coqueiral. Resultado: desde 2018, a cidade não saiu mais da programação do Fenac. “Graças ao festival, foram inaugurados quatro hotéis na cidade e abertos restaurantes”, informa Gleizer.

“Esse esforço é importante para entendermos como a cultura leva riqueza e desenvolvimento para os municípios. O exemplo é só para dizer que a cultura é fundamental”, completa.

O cantor e compositor João Ramalho, filho de Zé Ramalho e Amelinha, fará o show de sábado (9/8) em Perdões, na Praça da Caridade.

Em 2024, ele lançou o EP “Voz do meu destino”. Este ano, o cantor mandou para as plataformas o single “Dois em um”, contando com a presença de Amelinha.

Depois de Perdões, o festival segue para Três Pontas, Coqueiral e Nepomuceno. Em Boa Esperança, serão realizadas as etapas finais, de 4 a 6 de setembro.

FENAC 2025

. Perdões

Nesta sexta e sábado (8 e 9/8). Show de João Ramalho amanhã.

. Três Pontas

15 e 16/8. Show de 14 Bis

. Coqueiral

22 e 23/8. Shows de Tuia, Guarabyra e Silva

. Nepomuceno

29 e 30/8. Shows de Nando Reis e Zeca Baleiro

. Boa Esperança

4 a 6/9. Show de Vanessa da Mata



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria